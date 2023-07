📩 BOLETÍN | La encuesta de Mulder

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

La encuesta en la que cree Mulder

“I want to believe”, decía el agente Mulder en Expediente X. Para aquellos que no pierden la fe en la izquierda, siempre hay una encuesta. Es la del CIS:





CIS preelectoral 23J Estimaci√≥n de esca√Īos CIS y comparaci√≥n con los resultados de 2019



En el gráfico verás que sí, que el PP puede ser la fuerza más votada pero no suma mayoría absoluta con Vox. Sí que lo hacen PSOE y Sumar, que en la parte alta de la horquilla, con Yolanda Díaz especialmente fuerte, ni siquiera necesitarían los apoyos de ERC o PNV. Con los datos del CIS hemos preparado hasta un gráfico del reparto, provincia a provincia, de lo que sacaría cada partido en comparación con los escaños de 2019.



Reparto de diputados en cada provincia seg√ļn el CIS preelectoral N√ļmero de diputados de cada candidatura por provincia en 2019 y la encuesta preelectoral del CIS para las elecciones de 2023



Feijóo ha perdido el control de la campaña. El enredo constante con Vox, la hiperactividad de Pedro Sánchez y el cambio de tendencia incluso en las encuestas que le dan posibilidad de gobierno interrumpen la sensación de imbatibilidad. Quizá por eso ha renunciado a ir al debate de la SER y El País, que el grupo Prisa ha tenido que cancelar por incomparecencia de la derecha. También ha intentado apelar a los barones críticos del PSOE para desestabilizar a Pedro Sánchez, pero no le ha salido la jugada.

Entrevistamos a Nacho Álvarez, economista de referencia en Podemos que ahora lo es para Sumar.

Si miramos al futuro inmediato, al de hoy, nos encontramos a Murcia en plena tensión. Hoy está prevista la sesión de investidura del popular López Miras y el apoyo de Vox no está garantizado porque exige entrar en el Gobierno. Después de lo de Extremadura, diles tú que no.

Vox Lightyear. Hoy en el podcast, hablamos de la censura ideológica que ya están aplicando las coaliciones PP-Vox en varios lugares de España. De Disney a Lope de Vega, de un beso entre mujeres a un contenido “demasiado sexual”, cada vez nos parecemos más a lo peor de EEUU y nos acercamos a lo que más criticamos de Arabia Saudí.

Referentes. Para protestar sobre este asunto de la censura ha surgido un manifiesto de artistas e intelectuales, que no es el único de la semana: en otro, Pedro Almodóvar, Buenafuente, Rozalén y un centenar más de referentes sociales piden el voto para las izquierdas. Carlos Herrera, por su parte, es noticia porque el Tribunal Supremo ha sentenciado que usó una sociedad pantalla para pagar menos impuestos.

Con todo, lo más importante que ha sucedido en la política española en las últimas horas es en realidad que la Justicia europea ha retirado la inmunidad a Carles Puigdemont. El juez español que intenta meterle mano judicial desde 2018 se quita el principal obstáculo de delante para la extradición. Aquí las claves jurídicas y aquí cómo puede afectar a la campaña en Catalunya.

Que no se te pase

El peso de la publicidad en azúcar . La Fundación Gasol, la de Pau Gasol, ha lanzado su primer informe sobre alimentación e infancia . Conclusiones muy preocupantes: los niños que están expuestos a publicidad de alimentos insanos acaban ingiriendo 23 kilos más de azúcar en ocho años. Uno de cada tres niños entre 8 y 16 años tiene sobrepeso.

. La Fundación Gasol, la de Pau Gasol, ha lanzado su primer . Conclusiones muy preocupantes: los niños que están expuestos a publicidad de alimentos insanos acaban ingiriendo 23 kilos más de azúcar en ocho años. Uno de cada tres niños entre 8 y 16 años tiene sobrepeso. Los primeros cuatro de Cuelgamuros . Es emocionante: ya hay cuatro víctimas exhumadas del Valle de los Caídos de las que sabemos su nombre gracias a la identificación del laboratorio científico encargado. Aquí sus vidas y su historia .

. Es emocionante: ya hay cuatro víctimas exhumadas del Valle de los Caídos de las que sabemos su nombre gracias a la identificación del laboratorio científico encargado. . Israel ha lanzado una gran operación militar esta semana en Cisjordania. La mayor en dos décadas. Aquí te contamos las claves del ataque y en este reportaje se repasa cómo ha cambiado esta tierra palestina desde la segunda intifada.

Cosas que no sabía

No sabía que este cuadro titulado ‘La Gran Peste de 1720 en La Tourette, Marsella’, de Michell Serres, es una de las primeras evidencias del uso de mascarillas en pandemia. Si haces zoom, verás que las personas que recogen cadáveres las llevan. No había entonces aún evidencia científica de que protegieran del contagio, pero algo intuían. El aristócrata que va a caballo, Nicolas Roze, pasó a la historia por organizar entierros masivos para contener la plaga. Pero no lleva mascarilla en la pintura, seguramente para salir más guapo. La historia del cuadro, aquí.

que este cuadro titulado ‘La Gran Peste de 1720 en La Tourette, Marsella’, de Michell Serres, es una de las primeras evidencias del uso de mascarillas en pandemia. Si haces zoom, verás que las personas que recogen cadáveres las llevan. No había entonces aún evidencia científica de que protegieran del contagio, pero algo intuían. El aristócrata que va a caballo, Nicolas Roze, pasó a la historia por organizar entierros masivos para contener la plaga. Pero no lleva mascarilla en la pintura, seguramente para salir más guapo. La historia del cuadro, aquí. No sabía que hay varias teorías sobre el origen del Juego de la Oca. El tablero más antiguo que se conserva es de 1640. Unos dicen que se inventó en la guerra de Troya con un tablero tallado sobre un escudo o un disco de arcilla para entretener los tiempos muertos en el campo de batalla. Otros dicen que en realidad es un mapa encriptado de los templarios para guiarse por el Camino de Santiago. La primera versión comercial es de 1880.

que hay varias teorías sobre el origen del Juego de la Oca. El tablero más antiguo que se conserva es de 1640. Unos dicen que se inventó en la guerra de Troya con un tablero tallado sobre un escudo o un disco de arcilla para entretener los tiempos muertos en el campo de batalla. Otros dicen que en realidad es un mapa encriptado de los templarios para guiarse por el Camino de Santiago. La primera versión comercial es de 1880. No sabía que los chinos, como luego harían los franceses, también intentaron crear un sistema de medición del tiempo en el que las horas tuvieran 100 minutos y no 60 como inventaron los babilonios. Allá por el siglo XVII a.C., el sistema ‘Ke’ dividía el día en 12 horas. Acabó siendo en realidad más complicado y no fraguó.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.