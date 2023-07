📩 BOLETÍN | España se resiste

Hola.

La vida te da sorpresas. Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

España se resiste

España le ha dicho que no a un gobierno de PP y Vox. España se resiste a un gobierno de derechas con la ultraderecha dentro, por mucho que sea una tendencia internacional, por mucho que las encuestas y los medios hayan empujado. La suma de sus escaños no da para una mayoría absoluta.

Ahora le damos vueltas a lo demás, pero tú piensa en cómo estábamos hace apenas unos días, apretando los dientes ante la posibilidad de un vicepresidente Abascal. No va a suceder, al menos de momento.

Ignacio Escolar analiza el resultado: “Pedro Sánchez da la vuelta a una campaña donde el primero en escaños es el gran derrotado: Alberto Núñez Feijóo”.

Porque el PP es la fuerza más votada, pero la izquierda puede estar contenta:



Así sube o baja el voto a cada partido respecto a 2019 en las elecciones del 23J Comparación del voto a cada partido entre las elecciones generales de 2019 y 2023 en cada provincia. Haz click para ver más detalle PSOE PP Vox Sumar ERC Junts PNV Bildu CCa + Ver el resto de provincias Fuente: Ministerio de Interior



España dice no a lo de derogar el sanchismo: Sánchez es el único con opciones reales de ser presidente con este resultado, pero tampoco eso está claro que vaya a pasar. Porque la suma de los partidos de la coalición más sus posibles socios parlamentarios (PNV, ERC, Bildu y BNG) se queda en 172 escaños. Y así es como todo depende de Junts, precisamente el partido que vive más alejado de la vida parlamentaria española. La formación de Puigdemont ha sacado 7 escaños. El problema es que prometió que no facilitaría el gobierno de absolutamente nadie. Puede votar que no a Pedro Sánchez y puede votar que no a Feijóo, y entonces lo más probable sería una repetición electoral a final de año. Sí. Pero… ¿Y si Junts se acaba absteniendo? Pedro Sánchez sería presidente. De eso vamos a hablar las próximas semanas.

Habría también una opción remota de que Feijóo sea presidente. Que el PP consiga el apoyo del PNV a cambio de que Vox no entre en el gobierno. A Vox le ha ido fatal, no querrá arriesgarse a una repetición electoral, y podría aceptar.

Hablemos de fechas. El 17 de agosto se constituye el nuevo Congreso. Para la última de agosto, quizá Feijóo o quizá Sánchez intenten su investidura. Si les sale bien, para principios de septiembre tendremos presidente. Si se complica mucho, elecciones… en Navidad o incluso más tarde. Aquí el detalle.

Con todo, la iniciativa la llevará Feijóo. Es el candidato más votado e intentará ser presidente del gobierno. ¿Cómo, si no suma mayoría absoluta con Vox? Pues pidiéndole al PSOE que se abstenga. “Que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España”, ha dicho.

Aquí puedes hacer tú mismo todas las sumas posibles en cuanto a pactos.

Hoy en el podcast vamos con más detalle de lo que puede pasar a partir de ahora.

Y te dejo entretenimiento con las muchas maneras que tenemos de analizar los datos del recuento electoral.

--------------

Pues nada, así, a lo tonto, hemos esquivado a la ultraderecha. Que venga lo que tenga que venir. ¡Mañana más!

Un abrazo,

Juanlu.