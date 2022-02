📩 BOLETÍN | Vamos al lío

Buenos días. Hay mañanas que empiezo diciéndote "Vamos al lío". Casi nunca está tan justificado como hoy.

Vamos al lío.

Por dónde va el día

Una tarde en el Congreso

Después de meses hablando de la negociación sobre la reforma laboral, llegó el momento de la votación y nos encontramos con un enredo totalmente inesperado. La reforma está aprobada, pero lo de ayer terminará en los tribunales.

Hoy me extiendo un poco más, pero te hago un resumen.

Poco después de las 18h de ayer se votaba la reforma laboral. Como te he ido contando, todo parecía indicar que iba a salir aprobada por los pelos. Según la suma que manejábamos casi todos, quedaba así:

Sí: 176

No: 173

Y me dirás “pero Juanlu, eso suma 349 y no 350, te falta uno”. Cierto es: falta el escaño de Alberto Rodríguez, el diputado de Unidas Podemos suspendido por aquella polémica inhabilitación, que no ha sido ‘repuesto’ como estrategia para defender su vuelta. Una ausencia que podría haber sido determinante.

Pero sigamos. Los diputados votan y en los paneles del Congreso sale esto:

Sí: 166

No: 169

Calma por ahora, que no falta nadie. A esos votos había que sumarle los de aquellos diputados que hubieran votado telemáticamente, es decir, desde casa (por enfermedad, viaje, aislamiento por COVID…). Son 14.

La presidenta Meritxell Batet hace la suma y lee los votos telemáticos de cada bando:

166+9 =  175 sí

169+5 = 174 no

Ahí ya vemos que la cuenta no es la prevista. Y es el resultado definitivo. Hay solo un voto de diferencia. ¿Qué está pasando? A Batet se la ve momentáneamente confundida. Quizá porque la Mesa del Congreso ya sabía que un diputado del PP se había equivocado en el voto telemático y por tanto, creían que el resultado iba a ser 177-172. Esa, 177, era la cifra de síes que esperaban. ¿Por qué no estaba allí?

Batet tiene que confirmar el resultado y, ante el lío, se anuncia que la reforma laboral se ha rechazado. La grada del PP estalla en aplausos. Apenas unos segundos después, los servicios de la Mesa del Congreso informan a la presidenta de que la mayoría de los votos están en el 'sí' y por tanto la reforma queda aprobada. La bancada del Gobierno celebra aún más fuerte. Aquí tienes el vídeo completo de esos momentos.

¬ŅQu√© ha pasado?

Poco a poco vamos sabiendo que los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, que en teoría iban a votar a favor, habían votado en contra. Eso hubiera puesto la cifra en 174 sí - 175 no. La reforma laboral habría sido rechazada.

Pero resulta que un diputado del PP por Extremadura, Alberto Casero, se había equivocado al votar desde casa. Por eso la cifra de los síes era la que nadie esperaba. Había dos síes menos de UPN pero uno más del error del PP. En total, 175 sí - 174 no.

Con uno solo de diferencia, el voto por error del diputado del PP se convierte en determinante para sacar adelante la primera reforma laboral desde hace décadas que, en vez de recortar, recupera derechos para los trabajadores.

Y ahí se abre el lío a partir de ahora:

El lío es tan descomunal que podría dedicar el boletín solo a esto. Así que ve pasando por portada durante el día de hoy, que seguro que hay novedades. Pero quédate con una cosa más:

Ignacio Escolar te ayuda a mirar m√°s all√° de lo que se ve, y desgrana la clave de fondo de todo lo anterior: se trata de una maniobra de Pablo Casado, que usa la mentira para hacer creer¬†al Gobierno que ten√≠a los apoyos suficientes con UPN y, a √ļltima hora, darles la orden a los diputados navarros cooptados para reventar la votaci√≥n. Y casi le sale.

El líder de ISIS y…

EEUU asegura que ha matado al líder de ISIS en un ataque de sus fuerzas de Operaciones Especiales en el noroeste Siria. Se trata de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, califa del Estado Islámico en la zona.

“Todos los estadounidenses han regresado sanos y salvos de la operación”, comunicaba Joe Biden al anunciar la muerte de al-Hashimi. Sin embargo, hay al menos 13 muertos y Unicef confirma que entre ellos hay por lo menos seis niños. Según EEUU, el califa hizo estallar una bomba para inmolarse antes de la captura y mató a varios miembros de su familia. Son informaciones difíciles de verificar y nos quedan por delante días de cruce de propagandas, pero sabemos que no es la primera ni la decimoquinta vez que EEUU prioriza sus objetivos militares a los ‘efectos colaterales’ que puedan producirse en el entorno personal de los terroristas.

Whatsapp, violaciones y f√ļtbol femenino

Hoy en el podcast nos detenemos en el caso del entrenador del equipo de fútbol femenino del Rayo Vallecano, que está en el centro de la polémica después de que trascendiera un audio de Whatsapp en el que frivolizaba con compañeros de trabajo sobre un conocido caso de violación en el mundo del fútbol.

Visitamos el campo del Rayo, hablamos con la gente en la grada y con una exjugadora que conoce lo que ocurre en el vestuario. Y recordamos qué fue el ‘caso del Arandina’.

Que no se te pase

Cuidados. El Ministerio de Derechos Sociales propone que los trabajadores tengan¬†7 d√≠as de permiso para cuidados familiares. No est√° pensado solo para el cuidado de hijos sino que valdr√≠a por ejemplo para acompa√Īar a tu madre al m√©dico o para que podamos atender a nuestras parejas si lo necesitan. La ministra de Podemos Ione Belarra quiere incluirlo en la pr√≥xima Ley de Familias.

Variante VIH. Se ha detectado una mutación del virus del Sida que es más contagiosa y más agresiva en personas que no reciban tratamiento adecuado y a tiempo. Aquí tienes los datos.

Stop comprar para alquilar. √Āmsterdam obligar√° a los propietarios a¬†vivir cuatro a√Īos en las viviendas que compren. Con eso quieren frenar la especulaci√≥n, que acaba inflando tanto los precios de compra como los de alquiler, adem√°s de provocar una escasez artificial en el mercado. Se activa el 1 de abril. ¬ŅQui√©n gobierna en √Āmsterdam? Una coalici√≥n entre la izquierda verde y los socialdem√≥cratas.

No llueve. Las lluvias de octubre a enero¬†han ca√≠do en Espa√Īa un 25%¬†y auguran conflictos por falta de agua para hacer frente a las demandas de regad√≠o en la agricultura. Es el per√≠odo octubre-enero con los segundos peores datos en lo que va de siglo XXI.

Trivial Tertuliano

Azul - Nombra dos países que tengan frontera con Ucrania.

Rosa - ¿Cómo se llama la artista representante de España en la próxima edición de Eurovisión?

Amarillo - ¿Qué famoso divulgador científico fue antes militante del PCE, luego ministro de Relaciones Europeas con Adolfo Suárez y luego eurodiputado del CDS?

Marrón - ¿Quién es el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de Castilla y León?

Verde - ¿Cómo se denomina al asteroide que se ‘engancha’ a la órbita de un planeta y permanece un largo tiempo acompañándolo alrededor del Sol?

Naranja - ¿Qué española ha ganado este año el Balón de Oro como mejor jugadora del mundo de fútbol femenino?

Respuestas

Azul - Son: Rusia, Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Moldavia.

Rosa - Chanel

Amarillo - Eduard Punset

Marrón - Pablo Fernández.

Verde - Asteroide troyano

Naranja - Alexia Putellas.