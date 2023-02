📩 BOLETÍN | La guerra había comenzado

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

“Espero que estés despierto”

Me he ido a revisar el boletín que os mandé el 24 de enero de 2022, hace justo un año. Recuerdo que me había acostado como a las 3 de la madrugada, esperando noticias de Rusia. Me fui a dormir pensando que ya no las habría. Error. Al sonar la alarma fui a hacer lo que hago siempre: escribirle desde el móvil a mi compañera Marta Barandela, que madruga más que yo, para preguntarle si había pasado algo relevante durante el resto de la noche. Ya me había escrito ella a mí: “Espero que estés despierto. He tenido que trabajar desde casa. Voy corriendo a la redacción”.

La guerra había comenzado. Hoy hace un año de aquel día y encontrarás en elDiario.es mucha información y análisis de balance, en varios formatos. Por ejemplo:

Un relato de nuestros enviados especiales, con la mirada de Gabriela Sánchez y las fotos de Olmo Calvo.

de nuestros enviados especiales, con la mirada de Gabriela Sánchez y las fotos de Olmo Calvo. Una crónica multimedia que repasa las fechas y momentos claves de esta guerra.

que repasa las fechas y momentos claves de esta guerra. El futuro. ¿Concluirá todo esto con la victoria de alguno de los bandos o en la mesa de negociación? Cinco analistas responden.

Hoy en el podcast, nos metemos en un coche. Cruzamos Ucrania y escuchamos cómo charlan al volante Gabriela Sánchez y Bogdan Horin mientras paran en algunos de los escenarios de la guerra y conocemos a varios vecinos. Bogdan no es cualquier hombre. Los más fieles al podcast ya conocen a su hija y a su mujer. Sigue la historia.

Y la política. Pedro Sánchez ha viajado por sorpresa a Kiev, se ha reunido con Zelenski y ha prometido el envío de más tanques “si fuera necesario”. Los aliados de la OTAN refuerzan la carrera armamentística porque consideran que se viene una fase determinante del conflicto.

Naciones Unidas ha aprobado una petición oficial a Rusia para que se retire de Ucrania. Solo siete países han votado en contra de la resolución: Nicaragua, Bielorrusia, Rusia (claro), Corea del Norte, Malí, Eritrea y Siria. China se ha abstenido. En España, tanto las ONG como un manifiesto de colectivos pacifistas piden una solución diplomática urgente.

Luz y trabajo

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha detectado que las empresas eléctricas están trasladando a sus clientes subidas de precios con “comparativas imprecisas, poco claras y no homogéneas”. Pide al Gobierno que haga algo.

Mientras, el PSOE ha votado en contra de recuperar la indemnización por despido de 45 días que Rajoy abarató en su reforma laboral, muy criticada por los socialistas en la oposición. No es ninguna sorpresa: el Gobierno aprobó una nueva ley laboral que tuvo muchas cosas buenas, pero que no rectificaba a Rajoy en eso. El que sí ha votado a favor es paradójicamente Unidas Podemos, responsable de impulsar esa ley desde el Ministerio de Yolanda Díaz, que quiere revisar su reforma laboral en ese punto. La propuesta, envenenada, era de ERC.

4 días. Hablando de derechos laborales, entrevistamos a la impulsora de la campaña mundial por una semana laboral de cuatro días. Propone tres preguntas para las empresas que se lo puedan estar planteando: ¿a qué te obliga el negocio? ¿Qué necesita el cliente? ¿Qué quiere tu gente?

Que no se te pase

Truco farmacéutico . Uno de los vicios más habituales y más permitidos de la industria farmacéutica es coger un medicamento que ya existe, cambiarlo solo un poco y relanzarlo como si fuera nuevo. Te contamos más de qué consecuencias tiene esa práctica.

. Uno de los vicios más habituales y más permitidos de la industria farmacéutica es coger un medicamento que ya existe, cambiarlo solo un poco y relanzarlo como si fuera nuevo. Te contamos más de qué consecuencias tiene esa práctica. Su patrimonio, por favor . El Senado citará a la alcaldesa de Marbella para que dé explicaciones sobre su patrimonio tras las informaciones de elDiario.es de que ocultó en su declaración oficial parlamentaria parte del aumento en su patrimonio, que supera los 12 millones de euros. Le viene fatal para la campaña de las elecciones municipales.

. El Senado citará a la alcaldesa de Marbella para que dé explicaciones sobre su patrimonio tras las informaciones de elDiario.es de que ocultó en su declaración oficial parlamentaria parte del aumento en su patrimonio, que supera los 12 millones de euros. Le viene fatal para la campaña de las elecciones municipales. Iberia se compra Air Europa . La familia Hidalgo, la de Halcón Viajes, dejará de ser propietaria de Air Europa. La compañía aérea se venderá a la multinacional IAG, que ya se hizo en su día otra con aerolínea española, Iberia. Llevaban tres años cerrando la operación.

. La familia Hidalgo, la de Halcón Viajes, dejará de ser propietaria de Air Europa. La compañía aérea se venderá a la multinacional IAG, que ya se hizo en su día otra con aerolínea española, Iberia. Llevaban tres años cerrando la operación. El legado de Cifuentes . El escándalo del máster falsificado de Cristina Cifuentes no solo tuvo consecuencias políticas, también dañó la reputación de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha perdido un 40% de su alumnado de másteres desde 2018, sobre todo en la rama de ciencias sociales y jurídicas, precisamente donde se produjo el chanchullo.

. El escándalo del máster falsificado de Cristina Cifuentes no solo tuvo consecuencias políticas, también dañó la reputación de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha perdido un 40% de su alumnado de másteres desde 2018, sobre todo en la rama de ciencias sociales y jurídicas, precisamente donde se produjo el chanchullo. She too. Al productor de cine Harvey Weinstein le ha caído otra condena de 16 años de cárcel por violación y abuso sexual a una modelo de origen italiano. Se sumarán a los 20 años que aún le quedan por cumplir de una sentencia anterior.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Cuál de estas ciudades no está en Ucrania: Dnipro, Mariúpol, Minsk o Zaporiyia?

Rosa - ¿Qué país se proclamó ganador de Eurovisión 2022?

Amarillo - ¿En qué año se produce el Euromaidan, la gran protesta en Kiev que consiguió la caída del presidente prorruso y dio paso a los enfrentamientos militares en Ucrania?

Marrón - ¿Cómo se llama el secretario general de la OTAN?

Verde - ¿Qué circulaba desde Rusia hacia Alemania por el Nord Stream 2 hasta que varias explosiones provocaron fugas submarinas?

Naranja - ¿Qué otro país está vetado de las competiciones deportivas internacionales además de Rusia con motivo del conflicto en Ucrania?

----------------

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.