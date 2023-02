📩 BOLETÍN | Cosas de España

Hola.

Enrogamia

Arrancamos hoy con asuntos que no son las noticias políticas más importantes del momento pero que sí son de esas cosas que se dan en España y que, por un lado, nos definen como país y, por otro lado, nos señalan problemas que alguien debería solucionar.

Por ejemplo, te contamos el nivel de endogamia que impera sin consecuencias en Enresa, una empresa pública que gestiona los residuos nucleares (generados por la empresa privada, pero ese es otro tema). Resulta que un tercio de la plantilla del cementerio nuclear situado en la provincia de Córdoba tiene lazos familiares entre sí. De 113 personas, 34 tiene familia dentro. En ocasiones, la familia entera. Dicen en la empresa (repito: pública) que es muy complicado contratar gente para un trabajo así en un pueblo pequeño de la sierra y que, bueno, pues van tirando de lo que hay a mano. Y se supone que ese es un argumento válido cuando hablamos de manejo de residuos nucleares. Todos los detalles aquí.

Los Matutes. Más ambiciosa es la endogamia de una familia que lleva décadas controlando un destino más apetecible: Ibiza. Los Matutes poseen las principales discotecas y hoteles. Quizá recuerdes a Abel Matutes, alcalde de Ibiza durante el franquismo y ministro de Exteriores del PP. Es solo un eslabón de la cadena. Hay más.

España, coto. El cuerpo humano es un 70% de agua y España es un 85% de caza. La cifra me tiene con la boca abierta. El 85% de la superficie española pertenece a un coto de caza. En La Rioja, Navarra o Catalunya, esa cifra supera el 90%. Comprueba tú mismo los datos.







A 10 kilómetros

“Esta casa está habitada. Hay una familia y niños”. Es el cartel que han visto mis compañeros Gabriela Sánchez y Olmo Calvo sobre una puerta, en Járkov, a 10 kilómetros de la frontera con Rusia. La casa ya no está ni en pie. La puerta está tiroteada. Ya no vive nadie. No hicieron caso. Aquí la crónica completa.

Desde allí se fueron ayer a las cercanías de Bajmut, una ciudad que sufre el asedio de las tropas rusas y que se considera un nodo fundamental para sostener las líneas ucranianas. Esto es lo que vieron.

Además de contar los avances de la guerra, en elDiario.es también estamos contando los posibles avances de la paz. ¿Hay maneras de promover una paz que no implique, como todo el mundo sugiere, una derrota de Ucrania, una cesión de territorio a Rusia? Puedes leer lo que cuentan voces expertas en geopolítica sobre qué herramientas hay en estos casos.

Cuánta sanidad privada

Sabemos que el sector privado se está metiendo en nuestra sanidad pública, poco a poco. ¿Pero cómo lo hace? ¿Qué fórmulas hay ya en marcha? ¿Desde cuándo? ¿Qué consecuencias está teniendo ya en nuestra atención sanitaria? Hoy en el podcast, capítulo para saberse la letra pequeña y debatir con fundamento.

Que no se te pase

Muertes en el Mediterráneo . Una embarcación con más de 200 personas se ha hundido en el Mediterráneo. Los inmigrantes llevaban cuatro días viajando desde Turquía. La cifra de muertos confirmados supera las 60 personas, aunque solo 80 supervivientes han sido localizados.

. Una embarcación con más de 200 personas se ha hundido en el Mediterráneo. Los inmigrantes llevaban cuatro días viajando desde Turquía. La cifra de muertos confirmados supera las 60 personas, aunque solo 80 supervivientes han sido localizados. Brexit . Reino Unido lleva más de dos años atascado con uno de los principales flecos del Brexit: cómo se gestiona el comercio europeo en la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte sin poner una frontera ‘dura’ que pueda remover las viejas heridas nacionalistas. El primer ministro Sunak ya tiene una propuesta. Ursula Von der Leyen, la jefa de Comisión Europea, viaja hoy a Londres para intentar cerrar el acuerdo.

. Reino Unido lleva más de dos años atascado con uno de los principales flecos del Brexit: cómo se gestiona el comercio europeo en la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte sin poner una frontera ‘dura’ que pueda remover las viejas heridas nacionalistas. El primer ministro Sunak ya tiene una propuesta. Ursula Von der Leyen, la jefa de Comisión Europea, viaja hoy a Londres para intentar cerrar el acuerdo. Plantado VI . Al rey le han vuelto a dar plantón las dos máximas autoridades de Barcelona, su alcaldesa y el president de la Generalitat. Tanto Ada Colau como Pere Aragonès se han ausentado del 'besamanos' a Felipe VI en la inauguración del Mobile World Congress. No es el primer año.

. Al rey le han vuelto a dar plantón las dos máximas autoridades de Barcelona, su alcaldesa y el president de la Generalitat. Tanto Ada Colau como Pere Aragonès se han ausentado del 'besamanos' a Felipe VI en la inauguración del Mobile World Congress. No es el primer año. Real Aznar. A la gente influyente le gusta demostrar su poder de convocatoria en celebraciones personales, como bodas y cumpleaños. Sabemos que Aznar, que casó a su hija y parecía que el protagonista era él, era una de esas personas. Ha celebrado su 70 cumpleaños en el Teatro Real. Estaban todos los que le rodeaban en aquella época, salvo los que pasaron por la cárcel.

Cosas que no sabía

No sabía que el número con más probabilidades de salir cuando tiras dos dados es el 7. En realidad la razón es sencilla: hay seis formas de que salga ese número: que salga un 4 y un 3, o un 3 y un 4, que salga un 5 y un 2, o un 2 y un 5, que salga un 6 y un 1, o un 1 y un 6. El menos probable, claro, es el 2. Lo he aprendido jugando al Catán.

que el número con más probabilidades de salir cuando tiras dos dados es el 7. En realidad la razón es sencilla: hay seis formas de que salga ese número: que salga un 4 y un 3, o un 3 y un 4, que salga un 5 y un 2, o un 2 y un 5, que salga un 6 y un 1, o un 1 y un 6. El menos probable, claro, es el 2. Lo he aprendido jugando al Catán. No sabía , y ahora mismo me siento como si acabara de perder la inocencia, que los bomberos te pueden cobrar por acudir en tu ayuda en los casos en los que no haya riesgo para la vida, no sea realmente una emergencia o incluso en incendios o rescates si se demuestra que hay negligencia por tu parte. Cada ayuntamiento o administración tiene sus propias tasas.

, y ahora mismo me siento como si acabara de perder la inocencia, que los bomberos te pueden cobrar por acudir en tu ayuda en los casos en los que no haya riesgo para la vida, no sea realmente una emergencia o incluso en incendios o rescates si se demuestra que hay negligencia por tu parte. Cada ayuntamiento o administración tiene sus propias tasas. No sabía qué es el síndrome del tercer hombre, una alucinación experimentada en ocasiones por alpinistas y otras personas en experiencias cercanas a la muerte: la visión de una persona que no existe que da seguridad o alivio al viajero ya casi extenuado. El primero en verbalizarla con cierto impacto fue Sir Ernest Shackleton en su épica búsqueda de ayuda al explorar la Antártida. Luego se romantizó en novelas y poemas.

