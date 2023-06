📩 BOLETÍN | Les da igual todo

Hola.

Les da igual todo

Me parece tan simbólico de todo lo que nos está pasando que tengo que empezar enseñándote el documento que desglosa los “cinco ejes estratégicos” del gobierno de coalición PP-Vox que se acordó ayer para la Comunitat Valenciana. Te voy a pegar una captura del comunicado porque si te lo escribo yo te vas a creer que es un error.

Libertad para que podamos elegir. Desarrollo económico para la economía. Sanidad para reforzar la sanidad. Apoyo a las familias para fomentar la promoción de las familias. Se supone que eso son ejes estratégicos. Podríamos reírnos de ellos, de que no saben ni escribir, pero en realidad me pone triste: la derecha española ha perdido los complejos, su proyecto político es combatir a la izquierda y todo lo demás les da igual. Ni siquiera les importa cuidar los detalles del primer anuncio estratégico de la coalición más importante PP-Vox, el que abre la puerta para todas las coaliciones PP-Vox que vendrán en los próximos días. Les da igual. Ese texto no aprueba Selectividad, te diría que no aprueba un examen de redacción de Primaria y no solo está vacío de contenido político sino que parece que son ellos los que se están riendo del personal. Pero eso te importa a ti y a mí; se ve que ellos tienen claro que a sus votantes no.

En fin, que Vox ya tiene firmada su entrada en el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana. El PP le entrega una vicepresidencia, varias consejerías por determinar y le da la guinda de la presidencia del parlamento autonómico. El acuerdo lo han cerrado el próximo presidente valenciano, Carlos Mazón, y el líder de Vox en la comunidad, Carlos Flores, a pesar de que unas horas antes de la firma el PP nacional le declarara inhábil para la política por su condena por violencia machista de la que hoy te contamos más detalles. Para maquillar esa circunstancia, Carlos Flores no será el vicepresidente, pero le han buscado un destino dorado: número 1 en la lista de las elecciones generales por Valencia el próximo 23J.

Hoy Ignacio Escolar escribe sobre cómo esa renuncia a la vicepresidencia del primer candidato de Vox es una buena jugada para que no recordemos que el PP de Valencia prometió que no gobernaría en coalición con Vox.

La constitución de gobiernos autonómicos va más a su ritmo pero este fin de semana tendremos de golpe la toma de posesión en todos los ayuntamientos de España. Uno de ellos es Magaluf, ya sabes, ese municipio de Mallorca tristemente famoso por estar totalmente saturado de turismo abrasivo y low-cost. En ese municipio, bajo una alcaldía del PP, Vox gestionará la Policía Municipal, Protección Civil y la empresa de limpieza, además de las áreas de Fiestas y Ciudadanos Extranjeros (sic). Veremos cómo se desenvuelve la extrema derecha en esas circunstancias.

Sumando anuncios . Tiene pinta de que Yolanda Díaz nos va a ir soltando nuevos nombres cada día de aquí a que se cierren las listas el día 19. El de ayer fue María Eugenia Rodríguez Palop , que será la coordinadora del programa electoral de Sumar. Palop, profesora de Derecho con perfil independiente, iba de número 1 en la candidatura de Unidas Podemos a las elecciones europeas en 2019. Los lectores de elDiario.es la conocéis bien: en nuestra hemeroteca hay artículos de opinión suyos desde 2012.

. Tiene pinta de que Yolanda Díaz nos va a ir soltando nuevos nombres cada día de aquí a que se cierren las listas el día 19. El de ayer fue , que será la coordinadora del programa electoral de Sumar. Palop, profesora de Derecho con perfil independiente, iba de número 1 en la candidatura de Unidas Podemos a las elecciones europeas en 2019. Los lectores de elDiario.es la conocéis bien: hay artículos de opinión suyos desde 2012. Contigo, no. El aterrizaje de Carmen Calvo como número 1 del PSOE por Granada ha traído consigo un efecto colateral que también es signo de los tiempos: la concejala Sandra Rodríguez, activista LGTBI y mujer trans, ha dimitido anticipadamente (su mandato en el Ayuntamiento termina el sábado) para protestar de forma simbólica contra Calvo.

Una broma, un presagio

Por primera vez en la historia, un expresidente de EEUU y a la vez candidato a presidencia ha declarado ante un tribunal federal tener escondidos en casa cientos de documentos oficiales clasificados. Hablamos, claro, de Donald Trump, sobre el que esta semana se ha dicho que es un digno heredero de Silvio Berlusconi. ¿Es así? ¿Fue Berlusconi el primer Trump? ¿Cuánto se parecen? ¿En qué se diferencian? Hoy en el podcast, hacemos un repaso a la biografía del ex primer ministro italiano, que acaba de morir, porque su historia nos da lecciones: hay que saber identificar a tiempo una ola reaccionaria antes de que pueda golpear a todo un país y cambiarlo para siempre.

Que no se te pase

ETA y Zapatero . Sigue coleando la entrevista de Zapatero con Carlos Herrera. El expresidente calló unas cuantas bocas al hablar del fin de ETA y eso ha sido muy aplaudido en redes sociales. Nuestro compañero que más sabe sobre aquella época, Pedro Águeda, explica los detalles en este análisis .

. Sigue coleando la entrevista de Zapatero con Carlos Herrera. El expresidente calló unas cuantas bocas al hablar del fin de ETA y eso ha sido muy aplaudido en redes sociales. Nuestro compañero que más sabe sobre aquella época, Pedro Águeda, . Es un sainete . Ciudadanos está que da pena verlo. Su portavoz en Catalunya se ha ido al PP porque le ofrecen ser número 1 por Barcelona en el 23J y Edmundo Bal primero ha dicho que hará campaña por el voto en blanco y luego se ha puesto a recoger firmas para pedir a la dirección del partido, si es que eso existe ya, que les dejen montar una lista para las generales.

. Ciudadanos está que da pena verlo. Su portavoz en Catalunya se ha ido al PP porque le ofrecen ser número 1 por Barcelona en el 23J y Edmundo Bal primero ha dicho que hará campaña por el voto en blanco y luego para pedir a la dirección del partido, si es que eso existe ya, que les dejen montar una lista para las generales. Tarifa de la luz . El Gobierno ha aprobado la reforma de la tarifa regulada de la luz para hacerla menos volátil a partir de 2024. Consulta los cambios .

. El Gobierno ha aprobado la reforma de la tarifa regulada de la luz para hacerla menos volátil a partir de 2024. . La guerra. Te conté que había comenzado la esperada contraofensiva ucraniana pero no te he actualizado desde entonces. La verdad es que no se espera que sea una operación rápida y puede durar meses. Lo que sabemos es que ha recuperado los primeros pueblos bajo dominio ruso.

En el capítulo de hoy

Silvio . La muerte Silvio Berlusconi nos puede invitar a ver algunas de las series y películas que se han hecho inspiradas en él. De ‘Silvio (y los otros)’, de Paolo Sorrentino, se dijo que era un relato fascinado que blanqueaba al personaje aunque retratara su faceta más excesiva. Una opción para los más cafeteros es 1992, una serie basada en la realidad política que aúpa al primer Berlusconi.

. La muerte Silvio Berlusconi nos puede invitar a ver algunas de las series y películas que se han hecho inspiradas en él. De ‘Silvio (y los otros)’, de Paolo Sorrentino, se dijo que era un relato fascinado que blanqueaba al personaje aunque retratara su faceta más excesiva. Una opción para los más cafeteros es 1992, una serie basada en la realidad política que aúpa al primer Berlusconi. Secaderos . Me alegro muchísimo de ver triunfar entre la crítica cinéfila a ‘Secaderos’, una película entre lo político, lo rural y lo fantástico escrita y dirigida por Rocío Mesa, que es de esas amigas que uno hace con 20 años y luego ya el cariño no se va, aunque ella termine en Hollywood. Deseando verla.

. Me alegro muchísimo de ver triunfar entre la crítica cinéfila a ‘Secaderos’, una película entre lo político, lo rural y lo fantástico escrita y dirigida por Rocío Mesa, que es de esas amigas que uno hace con 20 años y luego ya el cariño no se va, aunque ella termine en Hollywood. Deseando verla. Subida de precios. Ojo si eres suscriptor de HBO porque van a subirte la tarifa. Sí, ya sé que cuando nos dimos de alta nos dijeron que no nos iban a subir el precio nunca y que de eso hace poco. Lo cierto es que no sube para todos igual: puede subirte un euro al mes, cincuenta céntimos o nada en algunos casos. Aquí los detalles.

