📩 BOLETÍN | Ley, historia y decencia

Los 44

¿Te acuerdas de que te dije que quedaba alguna encuesta importante por publicar? Vamos con ella.

Esto que ves ahí es la casi mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, según el último sondeo de Simple Lógica para elDiario.es. Más Madrid volvería a liderar a la izquierda en Madrid, rascando más escaños tanto en el PSOE como en Podemos e IU. También ha salido un CIS con intención de voto para unas elecciones generales. En cuanto a la valoración de líderes, los datos sobre Ayuso nos permiten tirar del típico cliché: no deja indiferente a nadie. Casi literalmente. Solo un 2% no sabe qué decir sobre ella.







Ignacio Escolar escribe sobre Ayuso y sus mentiras durante el debate electoral.

Hoy en el podcast, hablamos del asunto que la derecha lleva una semana agitando. Bildu, ETA y los 44 candidatos abertzales que arrastran una condena por terrorismo en su biografía. Un tema que más allá del ruido esconde claves jurídicas y una historia política en la que merece la pena indagar.

Territorio desconocido

Ya me ha dicho alguna lectora de este boletín que a veces se agobia con las noticias sobre cambio climático. Que a veces le generamos un poco de “ansiedad climática”, ese fenómeno que ya analizamos en el podcast. Me sabe mal, pero hay razones para preocuparse, esa es la verdad, y no está en la esencia de elDiario.es ocultar los problemas sino más bien señalarlos. Así que… ya lo siento, pero hoy te cuento que la Organización Meteorológica Mundial predice que en los próximos cinco años entraremos ya en terreno “desconocido”, con temperaturas inéditas. La culpa es del cambio climático en general y de dos fenómenos en particular: El Niño, que es un cambio en la corrientes marinas, y los gases invernadero.

Es casi enternecedor ver cómo con este tipo de noticias vuelven las conversaciones sobre cómo protegerse del calor y ponemos de ejemplo cómo se gestionan las altas temperaturas en Andalucía. Pero es que a lo mejor hay que ir mirando al Golfo Pérsico.

Que no se te pase

Ahora sí, pero tampoco . La nueva ley de vivienda que limita las subidas del alquiler ha sido aprobada definitivamente tras pasar por el Senado. Ahora queda que las comunidades quieran aplicarla. Una pista: ¿sabes de qué ha hablado la derecha durante el debate de aprobación? De ETA y de Bildu.

. La nueva ley de vivienda que limita las subidas del alquiler ha sido aprobada definitivamente tras pasar por el Senado. Ahora queda que las comunidades quieran aplicarla. Una pista: ¿sabes de qué ha hablado la derecha durante el debate de aprobación? De ETA y de Bildu. Ecuador . El presidente de Ecuador, el derechista Guillermo Lasso, ha disuelto el Parlamento para evitar su destitución y tiene el apoyo del Ejército. Cuando la izquierda ha hecho esto mismo en otros países de la región el veredicto internacional ha sido claro: golpe de Estado. Veremos ahora.

. El presidente de Ecuador, el derechista Guillermo Lasso, ha disuelto el Parlamento para evitar su destitución y tiene el apoyo del Ejército. Cuando la izquierda ha hecho esto mismo en otros países de la región el veredicto internacional ha sido claro: golpe de Estado. Veremos ahora. Más pa’llá de Trebujena. Nos hemos ido a la macrourbanización con campo de golf que la Junta de Andalucía ha autorizado cerca de Doñana. Nos hemos encontrado a un belga excéntrico, un pueblo que necesita el dinero y un ambiente de traición.

Cosas que no sabía

No sabía que el muro de Berlín que fue derribado en 1989 estaba construido con grandes piezas en forma de L. La parte de abajo, pegada al suelo, se añadió para que cuando los alemanes del Este intentaran embestir el muro con un coche o vehículo blindado, el hormigón inferior protegiera con su peso a la pared vertical, elevara el morro del coche y complicara el paso.

que el muro de Berlín que fue derribado en 1989 estaba construido con grandes piezas en forma de L. La parte de abajo, pegada al suelo, se añadió para que cuando los alemanes del Este intentaran embestir el muro con un coche o vehículo blindado, el hormigón inferior protegiera con su peso a la pared vertical, elevara el morro del coche y complicara el paso. No sabía que la persona que inventó el Monopoly, el juego de mesa que saca el capitalista que llevas dentro, fue una mujer, feminista, que intentaba concienciar sobre los efectos negativos de la concentración de la riqueza. Por supuesto todo esto quedó convenientemente sepultado bajo el ego de un señor y una empresa editora que pagó a Lizzie Magie 500 dólares por la patente.

que la persona que inventó el Monopoly, el juego de mesa que saca el capitalista que llevas dentro, fue una mujer, feminista, que intentaba concienciar sobre los efectos negativos de la concentración de la riqueza. Por supuesto todo esto quedó convenientemente sepultado bajo el ego de un señor y una empresa editora que pagó a Lizzie Magie 500 dólares por la patente. No sabía que de las grandes ciudades romanas en la Península Ibérica (Emérita Augusta, Hispalis, Laco, Corduba…) hubo una en Burgos que llegó a tener 30.000 habitantes, fue capital del Imperio y en vez de evolucionar hacia una urbe moderna fue decreciendo, decayendo, hasta dar lugar a dos pueblos que hoy tienen 108 y 66 vecinos: Coruña del Conde y Peñalba de Castro. Se llamaba Clunia.

