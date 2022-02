Los líderes de partidos se empeñan en revolverle el patio a sus sucesores aunque les hayan elegido casi a dedo. Me refiero esta vez a José María Aznar, que en plena campaña electoral en Castilla y León, en la que se había aparcado la polémica interna entre Casado y Ayuso, ha vuelto a la carga contra el que fuera su asistente personal y su apadrinado para presidir el PP. “A veces oigo que hay que ganar para llevar a alguien a Moncloa (…) pero, oiga, la pregunta es ¿para hacer qué? (…) Construir es integrar, no fraccionar. Es sumar, no restar. Es unir fuerzas, no dividir”. Bueno, claro, no nombra a Casado, pero ya te digo yo que va por él. Pura dinamita interna.

Los datos de las encuestas sobre Castilla y León publicadas hasta ahora nos dicen que el PP tendrá que pactar con Vox para gobernar o intentar un acuerdo con hasta cuatro partidos. La izquierda lo tiene peor y solo una campaña imprevista puede darle opciones. Anoche hubo debate. Así está la cosa de cara al 13 de febrero:

Fondos europeos. Me da un poco de pereza volver a contarte que la Comisi√≥n Europea no tiene ning√ļn problema con la manera en que Espa√Īa est√° gestionando los fondos europeos, pero es que hasta la propia presidenta comunitaria¬†ha tenido que mandar una carta firmada¬†para felicitar al Gobierno y volver a acallar las teor√≠as del PP.

De Portugal a Espa√Īa

Está en el aire cada vez que se celebran elecciones en otros países de nuestro entorno: no podemos evitar meternos en comparaciones con lo nuestro. Así que hagámoslo sin complejos: ¿Hay lecciones en los resultados de Portugal para los partidos en España? Se adelantaron los comicios por la crisis entre las izquierdas del Gobierno y de sus socios parlamentarios. Esa y otras claves en el podcast de hoy.

Es el momento

El Gobierno ha decidido impulsar la investigación de los casos de pederastia que durante décadas se han acumulado en el seno de la Iglesia española. La proliferación de testimonios y la presión política también en el Congreso han acelerado el proceso, y en paralelo la Fiscalía ha lanzado un operativo para recabar en 10 días todas las denuncias de abusos sexuales de menores a manos de religiosos. Los obispos no han querido hacer hasta ahora ninguna indagación y podemos apostar sobre su grado de colaboración en estos procesos.

M√°s abusos. Quiz√° dentro de 20 a√Īos estemos hablando, como hablamos ahora de la Iglesia, de los excesos permitidos, encubiertos o relativizados en ese gran templo de la modernidad llamado Whatsapp, gestionado por Facebook.¬†As√≠ burla los controles la apolog√≠a de la anorexia, refugiada en grupos de chat privados.

Que no se te pase‚ÄúDif√≠cil de justificar‚ÄĚ. Reino Unido ya tiene¬†el informe oficial sobre las fiestas ilegales¬†de Boris Johnson durante el confinamiento de la pandemia. Dicen lo que ya sab√≠amos pero es un papel oficial as√≠ que la presi√≥n sobre el primer ministro es cada vez m√°s insoportable.

Derechos humanos. Amnist√≠a Internacional denuncia que la Fiscal√≠a archiv√≥ el 89% de las diligencias¬†por muertes en las residencias¬†y critica la ‚Äúdeficiente investigaci√≥n‚ÄĚ sobre los fallecimiento de mayores durante la pandemia.

Reforma laboral. Entrevistamos al secretario general de UGT, Pepe √Ālvarez, que sale a defender el acuerdo sobre la reforma laboral:¬†"Subir√° el salario a centenares de miles de trabajadores".

Todo es política

¬ŅTe has preguntado¬†alguna vez d√≥nde van a parar las estatuas de Franco que se han retirado de las calles espa√Īolas?¬†En este reportaje tienes algunas respuestas. Hay nueve lugares ocultos en Espa√Īa donde alguien guarda, conserva o protege una estatua a caballo del General√≠simo. Una arquitecta las ha rastreado.

Rafa Nadal¬†se ha convertido con 35 a√Īos en el mejor jugador¬†de la historia del tenis masculino con su √ļltima victoria en el Open de Australia. Y adem√°s, justo ese triunfo le ha vuelto a consolidar como un buen ejemplo social: es inevitable la comparaci√≥n con un Novak Djokovic que no pudo competir por no haberse vacunado e incumplir las normas australianas. M√°s all√° de sus preferencias pol√≠ticas, que no est√°n en la izquierda, es justo aplaudir¬†la √©tica, el rigor y la fortaleza mental de Nadal en su trabajo. Sobre eso habla¬†este art√≠culo¬†de Felipe G. Gil.

Spotify ha decidido apostarle fuerte a los podcasts y eso va a tener consecuencias inevitables que lanzarán a la plataforma contra los mismos problemas que antes han vivido Facebook o Twitter: el de convertirse en editores de contenidos y por tanto reguladores de la libertad de expresión y los mensajes nocivos. Spotify decidió en 2020 patrocinar un podcast ultraconservador en EEUU que recientemente ha coqueteado con el negacionismo sobre la Covid-19. Varios artistas, entre ellos Neil Young, han retirado canciones de la app como protesta por que la plataforma siga albergando ese contenido. Todos los detalles.

