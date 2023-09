📩 BOLETÍN | No disponible

Hola.

Te escribo desde A Coruña, donde este fin de semana celebramos el Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es. Aquí tienes el programa.

Hay gente realmente interesante, conversaciones apasionantes y conciertos. A mí también me tienes por ahí, colándome en varios momentos, por si quieres que nos veamos. Esta tarde en el encuentro con socios, mañana por la mañana en un formato de pequeñas sesiones individuales con lectores y por la tarde… grabamos el podcast en directo en la plaza María Pita. Vente cuando quieras.

Si no estás en Galicia, cosa que estadísticamente es bastante probable, pues nada, qué le vamos a hacer, no se puede tener todo en la vida. Habrá que conformarse con las noticias.

Agarra un café y vamos al lío.

Seis presidentes seis

El muy taurino Vox ha coronado su faena del verano con otro gobierno autonómico. La ultraderecha coloca a otro vicepresidente y dos consejerías más en una nueva coalición con el PP, la que más se ha hecho de rogar. Fernando López Miras, el barón del PP que más veces negó a Vox, ya es el presidente de Murcia con el apoyo de los de Santiago Abascal. Ya son seis presidentes autonómicos del PP nombrados gracias a la ultraderecha.

Ceniceros para todos. En Valladolid, el concejal de Salud Pública (no el de Festejos, el de Salud Pública) ha decidido que era buena idea aliarse con un lobby de empresas tabaqueras para que les patrocinen 7.500 ceniceros y repartirlos por la calle antes de unas fiestas locales. El concejal es de Vox, claro. El exalcalde de la ciudad, del PSOE, ha tuiteado: “¿De verdad nos merecíamos que nos cambiarais por esto?”.

Pedro Sánchez tiene COVID de nuevo. No podrá asistir a la cumbre del G-20 en Nueva Delhi. Viva la prudencia, aunque me llama la atención que antes de la cumbre se hagan un test. Siguen con eso.

No disponible

La Unión Europea se mantiene por ahora al margen ante la operación de Arabia Saudí para quedarse, a través de un grupo controlado por la familia real de la dictadura, con el 10% de Telefónica, lo que la convierte en máxima accionista de la compañía. Luego se quejarán cuando descubran que, como pasó cuando Qatar andaba comprando eurodiputados o como ha pasado con la dependencia energética con Rusia, los tenemos metidos hasta la cocina de nuestro sistema. Pero por ahora, nada. La UE puso en marcha en 2011 un mecanismo para limitar las inversiones desde otras potencias extranjeras en sectores estratégicos, pero se lava las manos a la hora de activar ese mecanismo: lo deja en manos de los gobiernos de cada país, que siempre andan entre la presión y el complejo ante el riesgo de “ahuyentar otras inversiones”. En su boletín de economía de esta semana, Rodrigo Ponce subraya la diferencia entre este caso y otros más llenos de aristas, como la construcción de fragatas saudíes en astilleros españoles: “En esta ocasión es una operación financiera, no hay empleos en juego, es el momento para decir basta”.

Dentro del hotel ilegal

Durante estas vacaciones he desempolvado un viejo disco y han salido, entre otras cosas, unos sonidos que grabe hace 12 años. Al escucharlos, he sentido pudor por mi inocencia de entonces: cuando me colé con unos ecologistas en el hotel ilegal del Algarrobico, en el Cabo de Gata, pensé que aquellos serían los últimos meses de aquella mole de cemento construida en plena playa. Pensé que lo iban a demoler muy pronto. He cumplido 40 años y El Algarrobico sigue en pie, vacío, sin usar pero sin tirar.

Es solo un ejemplo de las muchas moles de cemento que pueblan nuestra cosa. Levantadas en sitios ilegales pero sin que parezca que se puede hacer nada por derribarlos. Hoy en el podcast, escuchamos aquellos sonidos y nos preguntamos por qué, cómo, pueden seguir teniendo vigencia.

Que no se te pase

Un cerdo un poco humano . Un laboratorio chino ha conseguido crear un riñón humano dentro de un embrión de cerdo . Sí. Y ha estado evolucionando y funcionando durante 28 días. La idea es poder generar en animales órganos humanos que luego trasplantar a personas que lo necesiten. El debate ético que nos viene da mucho vértigo.

. Un laboratorio chino ha conseguido crear . Sí. Y ha estado evolucionando y funcionando durante 28 días. La idea es poder generar en animales órganos humanos que luego trasplantar a personas que lo necesiten. El debate ético que nos viene da mucho vértigo. Hacker . El Ayuntamiento de Sevilla ha sido objeto de un ataque informático como el que hemos visto otras veces en grandes empresas u hospitales públicos: entran, bloquean todos los datos y piden dinero para volver a liberar la información. Aquí identificamos al grupo de hackers que mantiene a la ciudad en vilo.

. El Ayuntamiento de Sevilla ha sido objeto de un ataque informático como el que hemos visto otras veces en grandes empresas u hospitales públicos: entran, bloquean todos los datos y piden dinero para volver a liberar la información. que mantiene a la ciudad en vilo. Se acabó. Ha querido la casualidad que pocos días después de que se popularizara la expresión ‘Se acabó’ para denunciar comportamientos tóxicos y machistas haya fallecido María Jiménez, que los sufrió y les cantó con esas mismas palabras.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué provincia está Jerez de los Caballeros: Badajoz, Huelva o Cádiz?

Rosa - ¿Quién se hizo cargo de presentar La Mirada Crítica en Telecinco, tras Montserrat Domínguez y Vicente Vallés?

Amarillo - ¿En qué año se celebraron las elecciones tras las que una apelación del PP al Tribunal Constitucional obligó a repetir las votaciones en Melilla y el PSOE pasó de 176 a 175 escaños?

Marrón - ¿Quién es la presidenta del Congreso?

Verde - ¿Con qué iniciales conocemos a las depresiones atmosféricas de niveles altos?

Naranja - ¿Quién es la nueva seleccionadora nacional de fútbol femenino?

Me voy a dar una vuelta por A Coruña, que está preciosa. El lunes nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.