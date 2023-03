📩 BOLETÍN | No se rompe

Hola.

No se rompe

El 8M ha vuelto a demostrar que la vida no se divide en partidos políticos y que los movimientos sociales no se definen solo por los discursos que lideran corrientes sino también por una retaguardia mayoritaria que se resiste a las polémicas. El feminismo se divide, pero no se rompe. Era el 8M más tenso de esta generación y no ha habido incidentes. Era el 8M más enrarecido de esta generación y las manifestaciones, aunque partidas en dos en muchas ciudades, han vuelto a ser multitudinarias.

Si ponemos mucho la lupa sobre los problemas, encontramos un debate espontáneo en un acto entre Irene Montero y unas activistas sobre la realidad trans y “qué es ser una mujer”. Y un atropello leve en Barcelona, sin motivaciones ideológicas. De hecho, en Madrid, por ejemplo, las ministras de PSOE y Unidas Podemos han marchado en la misma manifestación, a pesar de que había otra especialmente crítica con los postulados de Podemos sobre transexualidad. En realidad lo más llamativo, el único momento que sepamos en el que ha tenido que intervenir la policía, es cuando un grupo de Nuevas Generaciones del PP ha aparecido de pronto en la manifestación de Madrid con una pancarta, no para reivindicar ningún feminismo liberal, sino para atacar al PSOE.

En todo caso, todos esos detalles no son muy importantes hoy. Desde luego no hemos visto la manifestación inmensa (y unida) de hace 5 años. Pero a nuestra redactora jefa de género, Ana Requena, se le queda, a pesar de los temores que todos teníamos, un buen sabor de boca. Aquí su crónica.

El día después. Ha pasado el 8M pero no relajamos nuestro periodismo con perspectiva de género. Hoy publicamos una investigación que desvela cómo un catedrático de la Universidad Pompeu Fabra impuso 20 años de “terror” a las mujeres a las que coordinaba en investigaciones de laboratorio. La universidad ignoró las advertencias desde 2017.

Lo llaman “accidente laboral”

Más de 41.000 personas han muerto en España en 35 años por una causa que no es natural y que en muchos casos podría ser evitable. Si eres pobre, si no tienes estudios universitarios, si eres hombre, si no vives en una gran ciudad, tienes más opciones de que te toque. Hoy en el podcast hablamos de morir en el trabajo.

Que no se te pase

Otro lío para Ayuso . Hay un asunto de detalles muy locales, pero del que conviene estar al tanto. Una alcaldesa de un pueblo de Madrid, que es además número 3 de Ayuso en el PP, tiene que explicar unos ingresos sospechosos de dinero. El juez investiga si tienen que ver con unas adjudicaciones públicas. Más novedades.

. Hay un asunto de detalles muy locales, pero del que conviene estar al tanto. Una alcaldesa de un pueblo de Madrid, que es además número 3 de Ayuso en el PP, tiene que explicar unos ingresos sospechosos de dinero. El juez investiga si tienen que ver con unas adjudicaciones públicas. Más novedades. Nord, Sird . Rusia, Ucrania y EEUU se siguen mirando de reojo mientras el mundo busca culpables del sabotaje del gasoducto Nord Stream. Hay nuevas claves y detalles que pasan por un yate alquilado con restos de explosivos y un comando de seis personas con pasaportes falsos.

. Rusia, Ucrania y EEUU se siguen mirando de reojo mientras el mundo busca culpables del sabotaje del gasoducto Nord Stream. Hay nuevas claves y detalles que pasan por un yate alquilado con restos de explosivos y un comando de seis personas con pasaportes falsos. Ranking de bancos . Los beneficios históricos de Banco Santander y BBVA les sitúan entre los cuatro bancos europeos con mayores ganancias. El número 1 del ranking es BNP Paribas, el 2 es el Santander, el 3 es Crédit Agricole y el cuarto el BBVA. Más datos.

. Los beneficios históricos de Banco Santander y BBVA les sitúan entre los cuatro bancos europeos con mayores ganancias. El número 1 del ranking es BNP Paribas, el 2 es el Santander, el 3 es Crédit Agricole y el cuarto el BBVA. Más datos. ¡Oscar! Este fin de semana se celebra la gala de los Oscar y puedes intentar adivinar quién va a ganar en nuestra clásica porra de elDiario.es.

Cosas que no sabía

No sabía que la mano de la Estatua de la Libertad había estado instalada en Nueva York durante seis años mientras se recaudaba dinero para terminar de construir el resto del monumento. La estatua había sido pensada para el canal de Suez, luego acabó en símbolo de la amistad franco-americana, pero el proceso de construcción fue una interminable campaña de recaudación de fondos de la que media ciudad se reía.

que la mano de la Estatua de la Libertad había estado instalada en Nueva York durante seis años mientras se recaudaba dinero para terminar de construir el resto del monumento. La estatua había sido pensada para el canal de Suez, luego acabó en símbolo de la amistad franco-americana, pero el proceso de construcción fue una interminable campaña de recaudación de fondos de la que media ciudad se reía. No conocía la técnica de pesca denominada “red de burbujas”. No es una técnica humana. La llevan a cabo las ballenas jorobadas cuando quedan a pescar en grupo. Nadan juntas en círculos, expulsan aire de su interior y las burbujas van formando un círculo, una espiral de burbujas que atrapa dentro a un banco de peces. Luego abren la boca y los atrapan desde abajo. Los grupos de pesca no son familiares, son ballenas ‘amigas’.

la técnica de pesca denominada “red de burbujas”. No es una técnica humana. La llevan a cabo las ballenas jorobadas cuando quedan a pescar en grupo. Nadan juntas en círculos, expulsan aire de su interior y las burbujas van formando un círculo, una espiral de burbujas que atrapa dentro a un banco de peces. Luego abren la boca y los atrapan desde abajo. Los grupos de pesca no son familiares, son ballenas ‘amigas’. No sabía que era posible operarse para cambiarte el color de los ojos. Que sea posible no significa que sea buena idea: los médicos no lo recomiendan. Se trata de usar un láser para quemar el pigmento del iris y obtener un tono más claro, es decir, verdoso o azulado. Hasta las clínicas privadas dicen que “no es recomendable”. Pero hay influencers en TikTok asegurando que se lo han hecho (cómo saberlo, si es igual que un filtro) y empieza a generarse una necesidad.

