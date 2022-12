📩 BOLETÍN | Un paquete

Hola.

¿Qué, cómo van las fiestas? Si te toca trabajar hoy, pues aquí tienes un poco de compañía. ¡Buenos días!Por cierto, estaría bastante bien que aprovecharas que lo mismo la mañana es más tranquila para cierta cosa que tienes pendiente... Venga, que es un minuto.

Ha llegado un paquete

Hoy nos llega a todos un paquete. No tiene nada que ver con la Navidad. Es el paquete de medidas anticrisis que el Consejo de Ministros quiere revalidar para que sigan activas a partir del 31 de diciembre. Hablamos, por ejemplo, de la rebaja en el precio del abono de transporte o del IVA de la electricidad. El interés informativo estará hoy en saber si todo lo que estaba en vigor lo seguirá estando (¿seguiremos con la gasolina bonificada para todos?) y si hay nuevas medidas añadidas. Unidas Podemos ha intensificado su presión al PSOE para que haga más estricto el límite a la subida de los alquileres cuando se renueven contratos; ahora mismo, hay previsto un límite que impide actualizar los precios por encima de 2% en la típica revisión anual de los contratos que tradicionalmente se hacía paralela a la inflación. Yolanda Díaz también pide meter mano a la cesta de la compra y a las hipotecas. Veremos en qué queda, dentro de un rato.

Datos de vivienda . Mientras esperamos a que la nueva Ley de Vivienda atraviese su desierto particular antes de entrar en vigor, los datos del sector son malos para toda esa gente que vive en ese sándwich entre el alquiler que aprieta y la compra que se encarece. La regulación actual del alquiler no frena las subidas en ciudades como Barcelona. Y más allá del alquiler, los precios de la vivienda siguen disparados, a pesar de que la subida de tipos de interés debería atemorizar a los nuevos compradores.

. Mientras esperamos a que la nueva Ley de Vivienda atraviese su desierto particular antes de entrar en vigor, los datos del sector son malos para toda esa gente que vive en ese sándwich entre el alquiler que aprieta y la compra que se encarece. La regulación actual del alquiler no frena las subidas en ciudades como Barcelona. Y más allá del alquiler, los precios de la vivienda siguen disparados, a pesar de que la subida de tipos de interés debería atemorizar a los nuevos compradores. Menos neoliberales que antes. Cómo será la cosa que, con todas las medidas desplegadas desde la pandemia y para paliar los efectos económicos de la guerra, España se ha convertido en la punta de lanza de un nuevo discurso europeo, menos neoliberal. Se han cruzado líneas rojas para los dogmas de hace 15 años: inversión pública, deuda común, impuestos a las energéticas e intervención en los mercados de la energía.

Ataques

También es probable que en las próximas horas veamos un ataque especialmente contundente de Rusia sobre Ucrania. Sería la respuesta a la muerte de al menos tres militares rusos en una base dentro de Rusia, cerca de la frontera. Ucrania atacó allí con drones para intentar mermar el lanzamiento de misiles.

Si después de casi todo un año de guerra ya te pierdes con los territorios que controla cada uno, no te pierdas este especial que resume la evolución del conflicto desde su irrupción. Así están las cosas:

Poco interés

Felipe VI no da audiencia. Su tradicional mensaje de Nochebuena, según los datos que conocimos ayer, ha perdido espectadores por segundo año consecutivo: 4,2 millones de personas que sí vieron el discurso en 2020, se han dedicado a otra cosa a las 21h de la Nochebuena en 2021 y 2022. Obviamente el rey actual no despierta la atención y el morbo de las últimas apariciones de su padre (atención no deseada, seguramente) pero ni siquiera en un momento de máxima tensión institucional entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, de un lado, y el Poder Judicial del otro, los españoles miran a su rey a ver qué tiene que decir. Seguramente porque le conocen; el mismo monarca que el 3 de octubre de 2017 salió a separar a los ciudadanos catalanes entre buenos y malos, y a juzgar a los políticos independentistas antes de que lo hicieran los jueces, no iba a decir nada del incumplimiento manifiesto de la Constitución por parte de la derecha judicial. Algo dijo, pero nada muy explícito.

Ladrón y delincuente. El Tribunal Supremo, que establece no solo sentencias sino también jurisprudencia (o sea, indica a tribunales menores cómo hay que interpretar la ley), ha rechazado una querella contra el ministro Alberto Garzón por decir esto sobre Juan Carlos I: “Estamos hablando de un delincuente acreditado, acreditado, además, por él mismo y que toda España sabe que esa persona es un ladrón”. Eso sí, me fascina el sesgo de los argumentos del Supremo: dice que al ser un tema de actualidad, tenemos derecho a expresarnos sobre el rey sin cometer injurias contra la Corona, y que las querellas no están “para acallar una opinión agria, ni siquiera aunque pueda ser injusta”. Pobre rey.

Que no se te pase

Podcast . Durante las Navidades vamos a recomendar otros podcasts que nos gustan mientras preparamos nuevos episodios de Un tema Al día para el 9 de enero. Aquí te dejo una historia increíble, la de Susana y su familia, que fueron a Egipto de turismo y acabaron metidos en una experiencia traumática.

. Durante las Navidades vamos a recomendar otros podcasts que nos gustan mientras preparamos nuevos episodios de Un tema Al día para el 9 de enero. Aquí te dejo una historia increíble, la de Susana y su familia, que fueron a Egipto de turismo y acabaron metidos en una experiencia traumática. Qué país . En EEUU, del que tanto presumen algunos, han muerto 50 personas por el temporal de invierno. En ese país, donde las noticias hablan de gente congelándose en la calle, la ultraderecha que gobierna en Texas mete a inmigrantes en autobuses y los deja en la puerta de la vicepresidenta del Gobierno. A siete grados bajo cero. No es la primera vez.

. En EEUU, del que tanto presumen algunos, han muerto 50 personas por el temporal de invierno. En ese país, donde las noticias hablan de gente congelándose en la calle, la ultraderecha que gobierna en Texas mete a inmigrantes en autobuses y los deja en la puerta de la vicepresidenta del Gobierno. A siete grados bajo cero. No es la primera vez. El Padrino saudí . Hemos visto a Mohammed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí, en los palcos del Mundial de Qatar. Sabemos que se le acusa de conspirar el asesinato de periodistas y disidentes. Lo que quizá no hayas leído nunca es cómo llegó hasta ahí. Porque no, no era el plan A como heredero. Su historia aquí.

. Hemos visto a Mohammed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí, en los palcos del Mundial de Qatar. Sabemos que se le acusa de conspirar el asesinato de periodistas y disidentes. Lo que quizá no hayas leído nunca es cómo llegó hasta ahí. Porque no, no era el plan A como heredero. Su historia aquí. Metaverso en las marquesinas. ¿Qué hace la meca del algoritmo y la publicidad inteligente anunciándose en marquesinas de autobús como si fuera una clínica dental? Facebook ha comprado publicidad por valor de decenas de millones de euros en ciudades de todo el mundo para anunciar sus mundos virtuales del metaverso. ¿Por qué? Aquí una posible explicación.

Todo es política

¡A bailar! Este texto de mi compañera Elena Cabrera es una gozada si has formado parte de alguna tribu urbana, si ir a discotecas de música electrónica ha sido tu oasis semanal, o si simplemente (como es mi caso) te gusta bailar. A partir de varios libros sobre el tema, nos asomamos a cómo el baile define comunidades, define relaciones, es una forma de reconocerse. “La música electrónica de baile está envejeciendo, y con ella, los cuerpos que la han hecho posible”. Se lee aquí.

Este texto de mi compañera Elena Cabrera es una gozada si has formado parte de alguna tribu urbana, si ir a discotecas de música electrónica ha sido tu oasis semanal, o si simplemente (como es mi caso) te gusta bailar. A partir de varios libros sobre el tema, nos asomamos a cómo el baile define comunidades, define relaciones, es una forma de reconocerse. “La música electrónica de baile está envejeciendo, y con ella, los cuerpos que la han hecho posible”. Se lee aquí. Úteros artificiales . Se comenta de vez en cuando que la ciencia ya está preparada para la gestación artificial, es decir, para recrear embarazos en máquinas que ‘fabriquen’ bebés sin necesidad de que las mujeres se queden embarazadas. Y que no lo hacemos solo por una cuestión ética. Bueno, pues no es tan así.

. Se comenta de vez en cuando que la ciencia ya está preparada para la gestación artificial, es decir, para recrear embarazos en máquinas que ‘fabriquen’ bebés sin necesidad de que las mujeres se queden embarazadas. Y que no lo hacemos solo por una cuestión ética. Bueno, pues no es tan así. Mi burrito sabanero. Termino con una historia navideña que da un poco de bajón. Es la del niño que puso voz a uno de los villancicos más repetidos durante los últimos años, ‘Mi burrito sabanero’. No recibe un duro de derechos de autor. Es un pobre hombre con una historia dura, que se siente engañado. Hablaron con él en El Periódico y en este vídeo le puedes escuchar.

