📩 BOLETÍN | Ni principio ni fin

Pues ya lo sabes: Pedro Sánchez ha conseguido el objetivo que se marcó con aquel sorprendente adelanto electoral que anunció el 29 de mayo. Lo que parecía el principio del fin de su presidencia se ha transformado en una reválida aprobada para cuatro años más. Bueno, a lo mejor eso es mucho decir. Pero en todo caso el contador se pone a cero. El Pedro Sánchez de 2023 parte con más apoyo parlamentario que el de 2020: 179 diputados han votado a favor en su investidura. También es verdad que esos apoyos son más frágiles: sobre todo Junts, pero también ERC y hasta los diputados de Podemos dentro de Sumar ya han advertido de que no será una legislatura fácil para la coalición.

Al acercarse a su escaño en el saludo tradicional tras la designación del presidente, que suele ser una mera felicitación por cortesía, Feijóo le ha dicho a Sánchez: "Esto es una equivocación”. Hoy Ignacio Escolar se pregunta con ironía: “¿Cómo es posible que vuelva a gobernar España una coalición de izquierdas cuando la mayoría en este Congreso teóricamente la tiene la derecha?”.

Las acusaciones (sin pruebas) del PP de que el PSOE ya prepara una amnistía para presos de ETA son otro indicio más de que el ruido no va a parar. Un diputado del PSOE ha recibido una agresión cerca del Congreso, le tiraron un huevo que le impactó en la cabeza. Aunque las últimas manifestaciones de hombres muy hombres hayan pinchado, lo de calentar la calle no siempre es reversible. Así que hoy probablemente no termine nada, en la política española no hay principio ni fin.

De hecho, ya estamos en lo siguiente: el nombramiento de ministros. No te despistes mucho porque la formación de Gobierno puede acelerarse mucho, mucho. Como recuerda Andrés Gil aquí, Pedro Sánchez suele elegir los viernes y sábados para nombrar ministros, dejando el traspaso de carteras para el lunes para así mantener ya con el nuevo Consejo de Ministros la reunión de los martes. Veremos si lo repite. Por lo pronto, ahora a las 10h tiene cita con el rey para prometer el cargo, que es el paso previo. Rumores hay muchos, certezas hay pocas. Hay personas del actual gabinete que se ven muy fuertes: Félix Bolaños, Nadia Calviño, Teresa Ribera… pero todo puede pasar. Del lado de Sumar, obviamente Yolanda Díaz repetirá como vicepresidenta, pero todo lo demás cambiará: se habla de Mónica García para Sanidad, se habla de Ernest Urtasun, se habla de Sira Rego, propuesta por IU. Pero el elefante en el despacho es Podemos, que en crisis total con Yolanda Díaz eleva la presión para lograr un ministerio. Hasta el PSOE se lo plantea para evitar que los cinco diputados morados no se conviertan en otro grupo aparte con el que tener que negociarlo todo. Detalles aquí.

Santos . El que no está en muchas quinielas porque hasta ahora le ha rendido muy bien a Sánchez en su puesto actual es Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE encargado de las negociaciones de la investidura. Le hemos entrevistado sobre la amnistía.

. El que no está en muchas quinielas porque hasta ahora le ha rendido muy bien a Sánchez en su puesto actual es Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE encargado de las negociaciones de la investidura. sobre la amnistía. Almodóvar. Pedro Almodóvar nos manda otra entrada de su diario, en la que observa casi antropológicamente a los manifestantes que se ha cruzado estos días por Madrid.

Por cierto, que hemos sabido que Feijóo, en su intento a la desesperada de hacer compatible un gobierno sostenido por Vox y el PNV, le ofreció al partido vasco el Ministerio de Fomento “y más”.

Hoy en el podcast, nos detenemos en la cara B de la sesión de investidura. Hablamos de Antonio Machado y de Ismael Serrano, de tractores y de masturbación, y de cómo Ayuso ya ha encontrado su nuevo “Que te vote Txapote”. Momentos aparentemente anecdóticos de los discursos que sin embargo nos dicen mucho de la política.

