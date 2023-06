📩 BOLETÍN | Ruleta rusa

Hola.

Ruleta rusa

Si has intentando refugiarte tanto del calor que has terminado aislado hasta de la información, lo mismo vuelves hoy al mundo y te encuentras con que ha pasado algo grave en Rusia, que si un tal Prigozhin, que si los Wagner, que si Bielurrosia… y no sabes ni por dónde empezar. Te resumo en claves básicas y lecturas para profundizar.

Lo primero que hay que saber es que la invasión de Ucrania no solo la llevaba a cabo el ejército ruso: hay desde el principio un enorme grupo armado llamado Wagner que solemos denominar como “mercenarios” pero que en realidad siempre se han vendido al mismo postor, Vladimir Putin, con lo que básicamente podemos decir que es una fuerza paramilitar para los trabajos especialmente sucios del Kremlin. El líder de ese grupo es desde hace décadas una persona de confianza de Putin. Bueno, era.

Ese líder se llama Yevgueni Prigozhin y su rivalidad y crítica a los altos mandos del Ejército ha escalado de tal manera que este viernes ponía en marcha una rebelión contra el Ministerio de Defensa y durante casi un día puso a sus tanques camino a Moscú. Tenía pinta de golpe de Estado y de guerra civil inminente y de colapso absoluto de la credibilidad de Putin y quizá de su régimen.

Pero, ¿qué lleva al líder de los Wagner a morder la mano que les da de comer? Preguntas y algunas respuestas.

Hemos visto toques de queda, hemos visto bombardeos y hemos visto a Putin en televisión declarar traidor y enemigo a su antiguo amigo. El sábado por la noche, no se sabe exactamente a cambio de qué, Prigozhin ordena a sus soldados dar media vuelta. Y se supone que se ha ido exiliado a Bielorrusia, país amigo de Putin.

¿Y ahora qué? “La crisis es muy buena para Ucrania, pero también puede acabar en dictadura militar o en un régimen mucho más radical que el actual”, escribe el analista José Enrique de Ayala.

Putin, desestabilizado. El presidente ruso es famoso por perseguir hasta la muerte a disidentes, así que una traición personal como la del grupo Wagner no quedará así. Ha prometido perdón para los soldados y centra la culpa en Prigozhin, pero será complicado que todo vuelva a la normalidad. Aquí más claves actualizadas.

El veneno de la política

Pedro Sánchez ha sacado una conclusión de la derrota del PSOE en el 28M: “No supe ver el efecto corrosivo que estaba produciendo el veneno del antisanchismo a través de la derecha mediática”, ha dicho en La Sexta con Jordi Évole. Y, sin querer señalar a nadie en concreto, ha dicho que esa “burbuja de mentiras y maldades” está impulsada por “la derecha política y la derecha económica”.

Ya que estamos con entrevistas, Alberto Garzón nos dejó este domingo una extensa charla con Ignacio Escolar en la que creo que nos dice cosas que no había dicho antes. Sobre la experiencia de gobierno y el veneno del poder, sobre Sumar, sobre cómo fue la relación Podemos - IU cuando Podemos era la fuerza en crecimiento, sobre cómo la izquierda debe dejar de homenajear a los luchadores del pasado y proponer un proyecto de futuro… Interesante.

En la década de Garzón en política han cambiado algunas cosas. Hay problemas que el 15M colocó en un ángulo netamente progresista que ahora nos enseñan su lado oscuro. Por resumirlo en una frase dura: hemos pasado del tirón de la PAH al tirón de Desokupa.

Nadie habla de Justicia pero nosotros no vamos a soltar ese hueso, porque es importante: este es el proyecto de Feijóo para reconfigurar el nombramiento de jueces si gobierna la derecha.

Teleoperadoras, dígame

Hoy en el podcast hablamos de un sector muy maltratado. Hace unos días murió una mujer, desvanecida, en su puesto de trabajo. La mayoría de sus compañeros siguieron trabajando, con el cuerpo allí presente. ¿Qué nos dice eso de cómo viven el trabajo en ese sector? ¿Qué nos dice de nuestra sociedad?

Que no se te pase

No tiene ninguna Grecia . Hace un mes hubo elecciones generales en Grecia. Ganó la derecha, pero convocó una repetición electoral usando a su favor un truco legal: la repetición se ha celebrado bajo un nuevo sistema electoral con un bonus de diputados para la fuerza más votada. Y así ha sido. Pero además Syriza, la referencia en la izquierda, ha perdido aún más apoyos. Y la extrema derecha sube. Resultados aquí .

. Hace un mes hubo elecciones generales en Grecia. Ganó la derecha, pero convocó una repetición electoral usando a su favor un truco legal: la repetición se ha celebrado bajo un nuevo sistema electoral con un bonus de diputados para la fuerza más votada. Y así ha sido. Pero además Syriza, la referencia en la izquierda, ha perdido aún más apoyos. Y la extrema derecha sube. . Marbella . La alcaldesa de Marbella vuelve a ser, tras el 28M, Ángeles Muñoz. Y al reorganizar su equipo del Ayuntamiento, ha aumentado el poder de los dos concejales que “cuidaban” de su hijastro 'narco’. Aquí las claves .

. La alcaldesa de Marbella vuelve a ser, tras el 28M, Ángeles Muñoz. Y al reorganizar su equipo del Ayuntamiento, ha aumentado el poder de los dos concejales que “cuidaban” de su hijastro 'narco’. . “Cáncer, cáncer, cáncer”. Dedicaría muchas líneas a hablar de Ramón Lobo, mítico reportero de El País al que hemos tenido la suerte de publicar también durante años en elDiario.es, pero sería entretener la atención: esta entrevista sobre su cáncer y sobre la muerte es exquisita.

Cosas que no sabía

No sabía que la cueva más grande del mundo (que sepamos) está en Vietnam. Se llama Son Doong. Tiene unos 10 kilómetros de largo y puntos donde el techo está a 200 metros de altura y la anchura es de 175 metros. Tiene ríos, selvas y nubes en su interior. Forma parte de un sistema subterráneo de grutas que alcanza los 200 kilómetros.

que la cueva más grande del mundo (que sepamos) está en Vietnam. Se llama Son Doong. Tiene unos 10 kilómetros de largo y puntos donde el techo está a 200 metros de altura y la anchura es de 175 metros. Tiene ríos, selvas y nubes en su interior. Forma parte de un sistema subterráneo de grutas que alcanza los 200 kilómetros. No conocía el término cronotipo, que es la predisposición natural que tiene cada persona a tener picos de energía o momentos donde el cuerpo pide dormir. Entre un 80-90% de las personas tienen un cronotipo que nos invita a dormir a partir de las 10 u 11 de la noche. Es uno de los mecanismos que están sincronizados por nuestros ritmos circadianos.

el término cronotipo, que es la predisposición natural que tiene cada persona a tener picos de energía o momentos donde el cuerpo pide dormir. Entre un 80-90% de las personas tienen un cronotipo que nos invita a dormir a partir de las 10 u 11 de la noche. Es uno de los mecanismos que están sincronizados por nuestros ritmos circadianos. No sabía que el primer correo electrónico de la historia fue enviado en 1971 por Ray Tomlinson, un informático de la organización precursora de Internet. El primer mensaje fue una prueba enviada a sí mismo con un texto sin pretensiones: QWERTYUIOP. Son las letras de la fila superior de nuestros teclados.

