More daza

El Gobierno de coalición da por hecho que no cumplirá en esta legislatura una de sus principales promesas: la de reformar la ley mordaza, que sigue en vigor cinco años después de que Rajoy dejara la Moncloa y seguirá vigente no sabemos cuánto tiempo más. Fue una de las leyes más polémicas del PP, pensada para reprimir las protestas y los movimientos sociales tras el 15M. De esa ley, hay cosas que el ministro Marlaska quiere conservar (las devoluciones en caliente de inmigrantes, la presunción de veracidad de los policías y las pelotas de goma, por ejemplo) y que tanto Unidas Podemos como los socios que necesitarían en el Congreso sí quieren tocar. Atasco. Aquí todo el contexto.

Entrevistamos a Lilith Verstrynge, secretaria de Organización de Podemos. Nos habla precisamente de otra ley prometida y sin aprobar, la de vivienda. Y nos habla de las negociaciones con IU para elaborar candidaturas conjuntas en las próximas municipales y autonómicas.

Sumar y Podemos. Por su parte, Pablo Iglesias, que ya no tiene cargo en Podemos pero sí mucha influencia, ha vuelto a apretar las tuercas a Yolanda Díaz sobre el proyecto Sumar. Le pide primarias abiertas a toda la ciudadanía, rechaza negociaciones “en despachos” y ha alertado de que los liderazgos políticos te pueden “separar de la gente”. “Soy militante de Podemos y no quiero ser militante de Sumar”, ha dicho.

Caso Mediador

Llevamos una semana hablando por aquí del caso Mediador y es hora de hacer resumen para los que se hayan perdido entre los detalles, las acusaciones políticas y las imágenes más sórdidas. Hoy en el podcast presentamos a los personajes de esta trama de comisiones, promesas incumplidas y fiestas con prostitución.

La pirámide del trabajo

Este fin de semana hemos publicado un completo reportaje con datos y detalles de las muertes en el trabajo en España. Conclusiones: los accidentes laborales tienen género (hombre), tienen clase (obrera) e incluso tienen geografía (mira lo que pasa en las provincias que orbitan alrededor de Madrid).

Esto, para no olvidarlo: casi la mitad de las empresas investigadas tras un accidente laboral no cumplían la ley de seguridad en el trabajo. ¿Qué pasaría si se multiplicaran las inspecciones para hacerlas antes y no después?

¿Y quién gana? La otra cara está al otro extremo de la pirámide, donde literalmente se imprime el dinero. La élite financiera europea empieza a admitir que aumentar los tipos de interés, es decir, subirle bruscamente las hipotecas a la gente, es una medida quizá demasiado agresiva que no está conteniendo la inflación. De hecho, la nueva tesis crítica es que esas medidas están inflando los beneficios de los bancos y otros sectores boyantes y es eso, la capacidad de los más ricos para gastar, lo que estaría de hecho promoviendo la inflación.

Que no se te pase

No sabemos cuánto cobra Feijóo . Es tremendo estar con estas cosas todavía en 2023. No conocemos el sueldo del presidente del principal partido conservador en España. Pese a que la ley obliga a hacer públicos los sueldos de sus dirigentes, el PP oculta el salario de Feijóo, el de toda su dirección así como el de destacados cargos orgánicos como la tesorería.

. Es tremendo estar con estas cosas todavía en 2023. No conocemos el sueldo del presidente del principal partido conservador en España. Pese a que la ley obliga a hacer públicos los sueldos de sus dirigentes, el PP oculta el salario de Feijóo, el de toda su dirección así como el de destacados cargos orgánicos como la tesorería. Hermann Tertsch y Trump , ese combo. Donald Trump ha querido darse un empujón en un importante discurso de una gran conferencia política republicana en la que, sin embargo, varios nombres importantes le han dado plantón. Los que sí estaban eran, por ejemplo, Jair Bolsonaro y Vox, con una representación a la altura de la circunstancias: Hermann Tertsch.

, ese combo. Donald Trump ha querido darse un empujón en un importante discurso de una gran conferencia política republicana en la que, sin embargo, varios nombres importantes le han dado plantón. Los que sí estaban eran, por ejemplo, Jair Bolsonaro y Vox, con una representación a la altura de la circunstancias: Hermann Tertsch. 'Micromachismos' es un blog de elDiario.es que nació en 2014 y que fue fundamental para popularizar el concepto en España. Han pasado casi diez años y vamos a reforzar el proyecto. Testimonios, dudas, expertas, eventos. Ana Requena te cuenta más.

Cosas que no sabía

No sabía que el término “sándwich” para denominar a los bocadillos viene de un aristócrata del siglo XVIII llamado John Montagu, conde de Sandwich (una ciudad británica, a 450 km de York). Aquel Lord Sandwich era un ludópata que, para no tener que levantarse de la mesa de juego para comer, pedía que le trajeran un trozo de carne entre dos rebanadas de pan. La idea se propagó rápidamente entre los otros jugadores, que empezaron a pedir “un sándwich”. Y de ahí al resto del mundo.

que el término “sándwich” para denominar a los bocadillos viene de un aristócrata del siglo XVIII llamado John Montagu, conde de Sandwich (una ciudad británica, a 450 km de York). Aquel Lord Sandwich era un ludópata que, para no tener que levantarse de la mesa de juego para comer, pedía que le trajeran un trozo de carne entre dos rebanadas de pan. La idea se propagó rápidamente entre los otros jugadores, que empezaron a pedir “un sándwich”. Y de ahí al resto del mundo. No sabía que las aguas internacionales, las que no pertenecen a la soberanía política de ningún estado, ocupan la mitad de la superficie de la Tierra. La mitad de la Tierra no pertenece a ningún país. Tiene su parte mala: como nadie la tiene, nadie se preocupa por cuidarla. Hasta ahora solo el 1% tenía algún tipo de protección contra superexplotación pesquera, los asaltos piratas o la contaminación. Nuevo objetivo: 30%.

que las aguas internacionales, las que no pertenecen a la soberanía política de ningún estado, ocupan la mitad de la superficie de la Tierra. La mitad de la Tierra no pertenece a ningún país. Tiene su parte mala: como nadie la tiene, nadie se preocupa por cuidarla. Hasta ahora solo el 1% tenía algún tipo de protección contra superexplotación pesquera, los asaltos piratas o la contaminación. Nuevo objetivo: 30%. No conocía la historia del Club del Fuego Infernal. Vaya nombre. Resulta que Lord Sandwich formaba parte del club, que celebraba sus reuniones en Irlanda e Inglaterra. También Benjamin Franklin, padre fundador de EEUU. Los rumores de la época hablaban de rituales satánicos, sacrificios y orgías. Los historiadores creen que era más bien un club de intelectuales ateos que terminaban la noche entre alcohol y prostitutas.

