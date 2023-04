📩 BOLETÍN | Sumas y ecuaciones

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

La suma y la ecuación

Ojalá en la izquierda todo fuera tan fácil como ponerse a sumar. Pero hay incógnitas y variables, y hasta el orden de los factores altera el producto. No han pasado ni 48 horas desde que Yolanda Díaz anunciara su candidatura para ser presidenta del Gobierno y ya hemos entrado en la fase de las divisiones. Podemos no estuvo en el acto y Díaz ha decidido dar entrevistas al día siguiente en las que ha dicho que, sin Podemos, Sumar no será “en absoluto” un fracaso. O sea, que les quiere, pero que no son imprescindibles. La formación morada ha intentado usar eso a su favor para revertir las sensaciones del domingo diciendo que lamenta que Yolanda Díaz “no apueste de forma rotunda por la unidad”.

Con estos intercambios nos va quedando claro que no habrá acuerdo entre Sumar y Podemos por lo menos hasta después de las elecciones de mayo. O sea, nos quedan muchos meses de lucha por el relato. Porque, como ya hemos visto tantas veces en los últimos cinco años, aquí todo el mundo quiere unidad pero sobre todo lo que no quiere es ser señalado como culpable de un posible desastre. Alberto Garzón lo explica a su manera en este hilo de Twitter: “Yo esto ya lo he vivido”.

Luceño y Medina

Te acordarás de Luis Medina, el hijo del duque de Feria, que aprovechó su contacto con el primo del alcalde de Madrid para conseguir una vía rápida en el Ayuntamiento de la capital y vender material sanitario (defectuoso) a un precio estratosférico. Durante meses hemos debatido si el Ayuntamiento era víctima o cómplice de esa estafa. El juez ya tiene opinión: víctima. El magistrado libra de responsabilidad al equipo de Almeida y procesa a Medina y su socio Alberto Luceño por inflar precios artificialmente aprovechando la “laxitud en los controles en la contratación” durante lo peor de la pandemia.

Familias y profesores

Aprovechemos las vacaciones escolares de Semana Santa para hablar de familias y profesores. Hoy en el podcast dejamos que hablen madres y docentes sobre lo que les preocupa de la nueva forma de relacionarse que tienen muchos padres con la educación de sus hijos y la reacción que encuentran entre los educadores.

Que no se te pase

Teletrabajo . Se cumplen tres años desde que el teletrabajo se convirtió en una opción para muchas empresas y en una nueva forma de vida para muchos trabajadores. Una encuesta refleja incumplimientos sistemáticos de la ley y que lo que antes eran horas de transporte ahora son horas de trabajo y no de conciliación. Datos.

Teletrabajo . Se cumplen tres años desde que el teletrabajo se convirtió en una opción para muchas empresas y en una nueva forma de vida para muchos trabajadores. Una encuesta refleja incumplimientos sistemáticos de la ley y que lo que antes eran horas de transporte ahora son horas de trabajo y no de conciliación. Datos.

Misterio tóxico . Es muy inquietante este relato de nuestro compañero Raúl Rejón sobre lo que pasó el 4 de octubre en el Centro Nacional de Microbiología. "El aire se enrareció. Luego aparecieron las llagas en la boca y el sabor metálico". Todavía no se sabe de dónde salió la sustancia que intoxicó a 48 trabajadores.

. Es muy inquietante este relato de nuestro compañero Raúl Rejón sobre lo que pasó el 4 de octubre en el Centro Nacional de Microbiología. “El aire se enrareció. Luego aparecieron las llagas en la boca y el sabor metálico”. Todavía no se sabe de dónde salió la sustancia que intoxicó a 48 trabajadores. Twitter de pago. Elon Musk lanza (otra vez) el nuevo plan para cobrar por ventajas extra en Twitter. Por ahora, menos del 1% de los usuarios se han suscrito al Twitter premium. Es la hora de la verdad para esta red social.

Todo es política

La sonrisa americana . Alguien le ha pedido a una inteligencia artificial que genere imágenes de soldados y guerreros de diferentes culturas como si se estuvieran haciendo un selfie. Ahí arriba tienes una y aquí están las demás. A partir de ahí, hay autores analizando cómo el algoritmo aplica a otros tiempos y otras culturas un lenguaje facial y un tipo de sonrisa "americana" actual, borrando la huella histórica. Porque sí, la sonrisa también es política.

Gol al franquismo . En 1937, ya en plena guerra, se disputó una Copa de España entre los equipos de Valencia y Catalunya que aún quedaban en territorios republicanos. La final la ganó el Levante. El franquismo y luego la historia borraron ese título de su palmarés. El pasado viernes se les reconoció.

. En 1937, ya en plena guerra, se disputó una Copa de España entre los equipos de Valencia y Catalunya que aún quedaban en territorios republicanos. La final la ganó el Levante. El franquismo y luego la historia borraron ese título de su palmarés. El pasado viernes se les reconoció. El océano es una gran autopista de datos: el 99% de la información de Internet se mueve por el fondo marino a través de 530 enormes cables de fibra óptica. 1,3 millones de kilómetros de suelo bajo el mar para transmitir toneladas de información. ¿Y todo eso cómo se gestiona? Aquí se explica.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.