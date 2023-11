📩 BOLETÍN | En tensión

Hola.

En tensión

Amanecemos de nuevo en vilo, pendientes de si hay acuerdo final entre PSOE y Junts para desatascar la ley de amnistía y por tanto la investidura. Hemos rascado algunos detalles más de por qué se está retrasando un pacto que parecía inminente: cuenta Arturo Puente en esta crónica que el fondo de la cuestión hay que buscarlo en la pugna entre ERC y Junts. Una vez que Junqueras dio su ’sí’ a Sánchez, cada día que pase deja mejor a Puigdemont ante los suyos: quiere seguir apretando para meter a más gente en la amnistía y “no dejar ningún soldado atrás”. ¿A quién se refiere? Pues José Enrique Monrosi habla aquí por ejemplo del caso de Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, procesado por conversaciones con un mosso por las que se les acusa de revelación de secretos.

Casi todos los periodistas seguimos pensando que esto es un “aprieta pero no ahoga” de manual porque Puigdemont no puede arriesgarse a unas nuevas elecciones, así que ahora mismo la duda es durante cuánto tiempo apretará y cuánto de nervioso puede ponerse el PSOE. Por eso para mí la noticia del fin de semana es precisamente el resultado de la consulta que ha hecho el PSOE entre sus militantes para validar el acuerdo de investidura. Aunque con una pregunta un poco indirecta que no nombraba a Junts ni a la amnistía, Pedro Sánchez ha obtenido un respaldo del 87% con más del 63% de participación. La militancia del PSOE está dispuesta a pagar el precio de los acuerdos para evitar una repetición electoral que nos asome de nuevo a una coalición PP-Vox.

Si miramos los resultados por comunidades, también hay detalles llamativos: la federación más multitudinaria de militantes, la de Andalucía, es una de las que más apoyo proyecta con un 88% de votos favorables, incluso por encima de la militancia de Catalunya (85%). Madrid también está en el 88%. El dato más bajo lo vemos en Castilla-La Mancha, donde el barón del partido (Page) se ha manifestado abiertamente contra la amnistía, y aun así ha alcanzado el 78%. Con esto Pedro Sánchez gana oxígeno para terminar de rematar el detalle del acuerdo.

Y Podemos se distancia. También las bases de Podemos han aprobado un cambio de estrategia, a propuesta de la dirección del partido, para reivindicarse frente a Sumar. El nuevo documento establece que no admitirá vetos en las negociaciones de futuras coaliciones. Y dice: “Hace dos años y medio propusimos a Yolanda Díaz como candidata del conjunto del espacio de Unidas Podemos para ampliar nuestros resultados electorales (…) Lamentablemente las expectativas no se han cumplido”.

Pero este fin de semana también hemos visto otras cosas que no creeríais. Hemos visto a Esperanza Aguirre lanzar a un pequeño grupo de manifestantes a cortar el tráfico en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE. Hemos visto a la Policía desalojar la calle porque la manifestación no estaba notificada oficialmente. Hemos visto a Ayuso defender que manifestaciones sin notificar puedan cortar calles sin previo aviso. Hemos visto a Aguirre decir que ella solo estaba cruzando un paso de peatones.

Esa tensión se traslada hoy a dos escenarios. Por un lado, al seno del Consejo General del Poder Judicial, donde la mayoría conservadora que se aferra irregularmente al poder desde 2018 quiere impulsar esta misma mañana un posicionamiento contra la amnistía. Aquí los detalles.

Y por otro lado, guinda final, hoy veremos una foto del Papa Francisco con Pere Aragonès, president de la Generalitat (ERC), que aunque era una cita prevista desde julio tiene su morbo en este contexto. El sector conservador de la Iglesia española, la que promulga el perdón de los pecados, se ha adelantado a la cita para dejar claro que está en contra de la amnistía.

Del odio al amor por Israel

Anoche se produjeron decenas de explosiones en Gaza en solo 30 minutos. En las 72 horas anteriores, Israel había bombardeado ambulancias, una escuela de la ONU y otro campo de refugiados. Mira este mapa cronológico de la destrucción de la Franja que han hecho mis compañeros. Pero es que no es solo en Gaza: en Cisjordania, la violencia de los colonos israelíes envalentonados por la guerra está expulsando a los palestinos de sus aldeas.

La comunidad internacional sigue flotando en la ambigüedad sin condenar claramente los abusos de Israel. Hay otros que directamente los justifican y le apoyan sin fisuras. Dentro de ese grupo hay algo especialmente llamativo: hoy en el podcast, hablamos de cómo la nueva extrema derecha, heredera en parte del fascismo de los años 30, ha cambiado el odio al judío por el amor a Israel. Pasa en España, en Francia, en Italia, en EEUU. ¿Por qué?

Dos guindas:

Lee este análisis de Iñigo Sáenz de Ugarte sobre cómo se ha construido la retórica de que toda la población de Gaza es culpable por los actos de Hamás y por tanto las convierte en cómplice de terrorismo.

de Iñigo Sáenz de Ugarte sobre cómo se ha construido la retórica de que toda la población de Gaza es culpable por los actos de Hamás y por tanto las convierte en cómplice de terrorismo. Lee este artículo de Olga Rodríguez sobre una pregunta que nos hacemos desde hace días: ¿qué quiere Israel? ¿Qué planes tiene para Gaza?

Que no se te pase

Jornada laboral . Qué bien está echar la vista atrás para recordar (o aprender) lo que pasó en España cuando se comenzó a luchar por rebajar la jornada laboral a 40 horas semanales. Se aprobó en 1983. Y se decía… lo mismo que ahora sobre las 37,5 horas.

. Qué bien está echar la vista atrás para recordar (o aprender) lo que pasó en España cuando se comenzó a luchar por rebajar la jornada laboral a 40 horas semanales. Se aprobó en 1983. sobre las 37,5 horas. Donantes . España es uno de los países más reconocidos por la donación de órganos. Pero hay un problema: la mayoría de las personas donantes tienen más de 60 años, y la población sigue envejeciendo. La ciencia investiga cómo ‘rejuvenecer’ órganos antes de trasplantarlos.

. España es uno de los países más reconocidos por la donación de órganos. Pero hay un problema: la mayoría de las personas donantes tienen más de 60 años, y la población sigue envejeciendo. La ciencia antes de trasplantarlos. Ucrania, Irán, Yemen. EEUU ha enviado al Ejército de Ucrania más de un millón de balas que incautó de un pesquero que salió de Irán y cuyo destinatario, según los investigadores, eran los rebeldes hutíes de Yemen, sometidos a un embargo de armas de la ONU. Una historia de pesca ilegal, esclavitud y tráfico de armas.

Cosas que no sabía

No sabía que la primera guerra documentada en la Península Ibérica ocurrió hace 5.000 años. El hallazgo de 300 cuerpos hace unos 40 años en la Rioja Alavesa ha tenido a los científicos entretenidos hasta concluir por sus heridas y las armas halladas que murieron en combate en el Neolítico. Es interesante el proceso para deducirlo.

que la primera guerra documentada en la Península Ibérica ocurrió hace 5.000 años. El hallazgo de 300 cuerpos hace unos 40 años en la Rioja Alavesa ha tenido a los científicos entretenidos hasta concluir por sus heridas y las armas halladas que murieron en combate en el Neolítico. Es interesante el proceso para deducirlo. No conocía el término anhedonia, que describe la incapacidad para disfrutar de la vida, sentir placer o satisfacción en casi ninguna actividad. No es falta de motivación, como puede aparecer en la apatía, sino que al hacer algo simplemente no hay estímulo positivo. Es un síntoma de la depresión, claro, pero también aparece en otros trastornos.

el término anhedonia, que describe la incapacidad para disfrutar de la vida, sentir placer o satisfacción en casi ninguna actividad. No es falta de motivación, como puede aparecer en la apatía, sino que al hacer algo simplemente no hay estímulo positivo. Es un síntoma de la depresión, claro, pero también aparece en otros trastornos. No sabía que la culpa por haber bebido demasiado o hablado demasiado o hecho el ridículo demasiado que aparece a la mañana siguiente de irte de fiesta no es solo un remordimiento moral sino un efecto químico de nuestro organismo: la ‘ansiedad postfiesta’ es consecuencia de la misma depresión de nuestro sistema nervioso que causa la resaca o la irritabilidad. Más aquí.

