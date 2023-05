📩 BOLETÍN | El voto, joven

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

El voto, joven

Siempre me ha dado la sensación de que la juventud no es un gremio. Se me hace raro cuando leo en cada campaña electoral que los partidos salen “a la caza (sic) del voto joven”. Pero oye, será cosa mía, que mientras he sido joven (ejem) me creía que no formaba parte de un grupo homogéneo. Supongo que creerse un poco especial forma parte de eso de ser joven. Dice el CIS que la gente entre 18 y 25 años señalan como principales preocupaciones el funcionamiento de los servicios públicos, la educación o la vivienda. Si llegamos hasta los 34 años, se suman la calidad del empleo o los problemas económicos. En todo esto hacen su esfuerzo de comunicación electoral y programática los partidos en España. Aquí un completo análisis.







Mi única duda es si los jóvenes deciden su voto realmente según sus preocupaciones y sus miedos. ¿No es la edad en la que uno toma decisiones por ambición, intuición, pertenencia, rabia o esperanza? ¿Quién se hace cargo de eso?

Bueno, yo a lo mío: hoy en el podcast, guía electoral para que te vayas poniendo en situación con las grandes batallas municipales del 28M. Porque son elecciones locales, sí, pero sabemos perfectamente que haremos una lectura nacional de lo que ocurra. ¿Qué dicen las quinielas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia….?

Otro pacto

Los sindicatos y la patronal, con la mediación del Gobierno, se apuntan otro pacto laboral. Es su documento de recomendaciones para las negociaciones de convenios y acuerdos colectivos. No son de obligado cumplimiento, pero digamos que marcan un nuevo estándar para empresas y centrales sindicales. El pacto avala por ejemplo subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025, y un 1% más según la inflación. Pero hay más: sobre jubilaciones parciales, sobre temporalidad, sobre el exceso de bajas por incapacidad, sobre los ERTE, sobre cómo aumentar la diversidad LGTBI o la igualdad de género. Merece la pena echarle un vistazo para al menos conocer la teoría.

Otro agujero . Faltan médicos, eso lo sabemos. Varias comunidades y el Gobierno decidieron ampliar la convocatoria de plazas MIR. Resultado: los médicos recién salidos de la universidad quieren ser dermatólogos, por ejemplo, pero ya no quieren convertirse en médicos de familia. Es la única especialidad en la que se quedan plazas desiertas. Por lo que sea. Aquí todos los datos en detalle.

Otro sector bien diferente es el de los jueces y fiscales, que tienen convocada una huelga a partir del 16 de mayo, en plena campaña electoral. El Gobierno les ofrece un aumento salarial de entre 350 y 490 euros al mes. Ahora mismo la retribución está en torno a los 75.000 euros brutos anuales.

Que no se te pase

Niños bloqueados . Un instituto público de la Comunidad de Madrid aplicó el ‘pin parental’ a una clase sobre diversidad LGTBI. Eso significa que, a pesar de que la sesión estaba prevista en la programación oficial obligatoria, comunicaron a los padres que sus hijos podían saltársela. La mitad de los alumnos no fue.

El Rincón del Vago es ya como el vinilo de las trampas académicas. El sistema se ha sofisticado mucho: hay todo un negocio en Internet para contratar y falsificar trabajos universitarios a un módico precio. Pero, ay, ChatGPT les acaba de reventar el mercado.

Arrested . Más de 60 personas fueron detenidas durante la coronación de Carlos III mientras intentaban protestar contra la monarquía o por el cambio climático. Hasta el líder del movimiento republicano fue arrestado en función de una ley aprobada precisamente la semana pasada y que restringe aún más en Reino Unido el derecho a protesta.

Y una cosa que quería consultarte: ¿cómo de neandertal es tu nariz?

. Más de 60 personas fueron detenidas durante la coronación de Carlos III mientras intentaban protestar contra la monarquía o por el cambio climático. Hasta el líder del movimiento republicano fue arrestado en función de una ley aprobada precisamente la semana pasada y que restringe aún más en Reino Unido el derecho a protesta. Y una cosa que quería consultarte: ¿cómo de neandertal es tu nariz?

Todo es política

Se mojan . Las listas electorales siempre vienen trufadas de perfíles independientes que tratan de llamar la atención o dar credibilidad al candidato principal. En el 28M son candidatos el actor Pepe Viyuela, el escritor Bob Pop y la actriz Viky Peña, Willy Toledo, Felisuco, además de académicos y tiktokers con influencia. Todos aquí.

Nacho Vidal y Erika Lust . Estos días tienes dos entrevistas interesantes a dos personas que trabajan en el mundo del porno. Una, en elDiario.es, a Erika Lust, referente como directora en lo que se llamó "porno feminista". La otra es a Nacho Vidal, el actor español más famoso de la industria. Dos mundos diferentes y un mismo mensaje: la juventud necesita educación sexual y el porno no es educación sexual.

Todas las edades. Cualquier cosa que diga o que cante Silvia Pérez Cruz a mí me interesa. Y en esta charla hay referencias a cómo "nos estamos perdiendo artistas de 50 años" mientras hay mujeres que con 26 "ya piensan que se les está pasando el arroz". La cantante (40 años) también se queja de que hay gente que piensa que ella solo canta y toda su magia viene de algún cerebro masculino en la sombra.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.