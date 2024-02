📩 BOLETÍN | Pero esto qué es

Hola.

Está la actualidad como para no cerrar la boca abierta. Agarra un café y vamos al lío.

Pero esto qué es

El PP está dispuesto a indultar a Carles Puigdemont. Sí, no me he equivocado de sujeto en la frase. El PP de Feijóo está dispuesto a indultar a Puigdemont. Con ciertas condiciones, claro: una es si Junts promete lealtad a la Constitución y todas esas cosas; la otra condición es, claro, que para poder indultar hay que poder gobernar. Así que te lo traduzco: el PP deja caer (no lo dice explícitamente) que si Junts participa en una moción de censura contra Pedro Sánchez… a cambio puede haber indulto.

Sí, no eres la única persona alucinada con todo esto. Lo más interesante es que no se desvela porque alguien haya tenido acceso a los documentos internos del PP. Fue el propio partido el que, soltando inexplicablemente la bomba en plena campaña de las gallegas, decidió contárselo el viernes a los periodistas que siguen al PP. Querían que se publicara. La derecha que llamó traidora y felona a la izquierda por indultar independentistas con tal de llegar al poder, se ofrece ahora a exactamente lo mismo. Un giro loco de los acontecimientos. El propio Feijóo lo confirmó el sábado en un mitin, aunque negando que vaya a hacer lo que su propio partido le dice a los periodistas que quiere hacer. Extrañísimo.

¿Por qué? ¿Por qué dice el PP esto ahora? Aitor Riveiro señala en esta crónica algo que puede ser una pista: Puigdemont ha amenazado con contar qué le ofreció el PP a cambio de su apoyo para la investidura finalmente fallida de Feijóo. Así que esto es lo que se conoce en política como una “voladura controlada”: contar tú lo que no quieres que se sepa porque sabes que alguien lo va a soltar y al menos te adelantas para explicarlo a tu manera. Porque lo que es sentido político no tiene ninguno: ¿qué sentido tendría que Junts abortara la opción casi hecha de una amnistía casi general con el PSOE para darle el gobierno al PP-Vox a cambio de un indulto incierto?

Si necesitábamos un aliciente que pudiera revolucionar la campaña en Galicia, este es. El PP está en pánico.

Ignacio Escolar escribe sobre este asunto: “Ahora resulta que el ‘no’ del PP a la amnistía era técnico y no ético. Ahora resulta que ni siquiera en la dirección del PP se creen que Puigdemont sea un líder terrorista. Y lo más importante: ahora resulta que al PP no le parece mal indultar a Puigdemont, si renuncia a la vía unilateral, como parte de un plan de ”reconciliación de Catalunya“.

23 años de prisión. Y, a pesar de todo esto, lo que más escandalizados nos tiene en los últimos días no es esta histórica contradicción del PP sino una noticia que te adelanté el viernes: una jueza de Madrid ha decidido mandar al banquillo a un compañero, Carlos Sosa, director de nuestro medio asociado Canarias Ahora. La acusación le pide 23 años de prisión. ¿Quién le acusa? Un juez corrupto que está en la cárcel entre otras cosas a consecuencia de las informaciones que Canarias Ahora publicó durante años. Esta semana le dedicaremos más tiempo a este asunto, pero es imprescindible el boletín del director con todos los detalles.

El referéndum de Juanma

Hoy en el podcast, nos detenemos en una historia muy concreta y también muy escandalosa. Es la historia de cómo un presidente que va de moderno y regenerador acabó amañando una votación. Es una historia que lo tiene todo: una gran mentira, una hemeroteca demoledora, el uso interesado de las víctimas de ETA y los recortes de la sanidad pública.

Munición a Israel

Aunque hablando de escándalos, este tampoco está mal. España mandó munición a Israel después del 7 de octubre a pesar de haber anunciado que tenía suspendidas todas las exportaciones de armamento desde la nueva ofensiva contra Gaza. Fue en noviembre: se exportó material por valor de 987.000 euros. ¿Qué material? La venta de armas es un mundo opaco, pero sabemos que entra dentro de una amplia categoría que incluye todo tipo de “munición” o “proyectiles” para “armas de guerra”. El Gobierno asegura que la operación estaba autorizada antes del 7 de octubre y que el material es para “pruebas o demostraciones” y no es “susceptible de ser utilizado en el conflicto”. Por mi experiencia al escribir de estos temas, te digo que eso es lo que suelen decir siempre porque, en realidad, la ley prohíbe vender armas que vayan a ser inmediatamente usadas en conflicto. Y, como es obvio, eso se incumple permanentemente.

Y ahora échale un ojo al vídeo que nos manda Kayed Hammad, periodista y traductor de Gaza que estudió en España, desde el lugar donde, antes, estaba su casa.

Que no se te pase

Cosas que no sabía

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.