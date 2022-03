📩 BOLETÍN | Bombas y pactos de rentas

Venga, vamos con la mañana. Buenos días.

Por dónde va el día

Bombas y pactos de rentas

Rusia y Ucrania han celebrado una tercera reunión de negociación en pleno conflicto. Otra vez en un bosque entre Polonia y Bielorrusia, las delegaciones han acordado “pequeños avances” en la logística de los corredores humanitarios.

Pero han hablado de más cosas. Rusia acudía a la reunión con una lista de condiciones para el alto al fuego. Lo más importante: reconocer Crimea como parte de Rusia, reconocer las repúblicas del Donbás como países independientes y una reforma constitucional en Ucrania para en la práctica garantizar que no entrará en la OTAN o la UE. No sabemos qué se han dicho dentro de la reunión, pero fuera Ucrania ha dicho no. Yo no sé tú pero yo veo un rayo de esperanza en esta noticia: los ministros de Exteriores de ambos países van a reunirse en Turquía este jueves.

Diario de guerra. Siguen los bombardeos en ciudades sin evacuar al sur y al este del pa√≠s. Ucrania dice que Rusia ha da√Īado o destruido 202 colegios, 34 hospitales y m√°s de 1.500 edificios residenciales.¬†M√°s detalles sobre el avance ruso.

Presión diplomática. La UE empieza a dar pasos para escenificar que pretende dar entrada a Ucrania, Georgia y Moldavia.

Merkel se ha librado de una buena crisis con su salida del gobierno alemán justo antes de la guerra. Hay voces en Alemania que dicen que podría haber hecho más para frenar a Putin.

En España, PSOE y Unidas Podemos rebajan el tono de las discrepancias sobre la guerra para garantizar la estabilidad del Gobierno. Moncloa y Podemos hablaron para calmar las aguas.

Con lo que te tienes que quedar ahora es con otro término: ”Pacto de rentas”. Ha dicho Pedro Sánchez que para amortiguar el impacto económico de la guerra en España será necesario un “pacto de rentas”. ¿Que qué significa eso? Pues sinceramente no lo sé. Pero vete quedando con el término. A los sindicatos no les ha sonado bien.

8M

Hoy es 8M y el feminismo vuelve a la calle, con ánimo de recuperar fuerza tras la pandemia y con el lastre de las divisiones internas que suelen sucederse en los movimientos sociales masivos.

Hoy en el podcast, hacemos ‘zoom’ sobre un aspecto de la desigualdad especialmente sangrante: el que sufren las empleadas del hogar. ¿Sabías que no tienen derecho a paro y que ni el salario mínimo ni el despido funcionan igual para ellas?

Juan Carlos I de Abu Dabi

Ayer lo veíamos venir en el podcast, y este mismo lunes se ha producido el movimiento: la Casa Real anuncia que Juan Carlos de Borbón se queda a vivir en Emiratos Árabes aunque vendrá “con frecuencia” a España.

El anuncio se ha escenificado con una carta que en teoría manda Juan Carlos I a su hijo, como si fuera su voluntad espontánea. Todos sabemos dos cosas: una, que la carta ha sido pactada, o sea, es un comunicado conjunto. Y dos: que Juan Carlos I quería volver a vivir en una residencia oficial de la familia real y no le han dejado, como cuenta El Confidencial. Esto de decir que es su deseo “en este momento de su vida” es la manera más digna que han encontrado de comunicarlo.

Que no se te pase

La bandera ni tocarla. La Fiscal√≠a, la misma que no encuentra manera de investigar a Juan Carlos I, ha pedido al Supremo que condene a tres j√≥venes¬†por romper una bandera de Espa√Īa.

Feij√≥o on the road. Aunque todo el mundo sabe que va a ganar el congreso del PP, pues el hombre tiene que hacer el parip√© de una campa√Īa para ganarse simpat√≠as. As√≠ que¬†Feij√≥o comienza a recorrer Espa√Īa.

Coronavirus. La incidencia desciende de nuevo hasta los 443 casos por cada 100.000 habitantes. La curva desciende y eso ha hecho desaparecer la pandemia de las noticias. Algunas comunidades presentan algo de repunte, pero las vacunas funcionan.

Todo es política

Yo era ateo. En 2019 sucedi√≥ algo que pas√≥¬†bastante desapercibido pero fue determinante para que se acelerara la invasi√≥n rusa de Ucrania:¬†el cisma de la Iglesia ortodoxa. Su ‚ÄėPapa‚Äô es aliado espiritual y pol√≠tico de Putin, con el que comparte la idea de una Gran Rusia que incluye Ucrania. La iglesia ucraniana se fue distanciando, apoy√≥ las protestas de 2014, y acab√≥ independiz√°ndose de Mosc√ļ.¬†Aqu√≠ la historia completa.

Y ahora creo. El videoclip de la canci√≥n ‚ÄėAteo‚Äô de C. Tangana y Nathy Peluso le cost√≥ el puesto a Juan Miguel Ferrer, de√°n de la Catedral de Toledo, tras un encontronazo con su arzobispo. Cuatro meses despu√©s, el exde√°n ha sido perdonado y, como el Hijo Pr√≥digo,¬†ha vuelto a recibir un cargo catedralicio: adjunto al ec√≥nomo y responsable de Patrimonio Hist√≥rico.

Influencers, cuidado. Si eres influencer, el Gobierno te va a prohibir hacer¬†publicidad dirigida a menores sobre alimentos¬†de todo tipo. Eso se a√Īade a la prohibici√≥n general de los medios de aceptar anuncios de productos poco saludables para ni√Īos, como chocolatinas. Si eres influencer, t√ļ promociona mejor esta newsletter, que no tiene az√ļcar.

