📩 BOLETÍN | Calima postcovid en tiempos de guerra

Venga, vamos al lío. Buenos días.

Por dónde va el día

Visitar un asedio

Ucrania tiene amigos, eso está quedando claro. Es la víctima de una agresión y la solidaridad es generalizada. En el caso de los países del Este, el apoyo a Ucrania es también una manera de apoyarse a sí mismos. Este martes, los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia han viajado a Kiev, en pleno asedio, para mostrar su apoyo al presidente Zelenski.

A veces lo parece, pero no nos engañemos: Ucrania no está ganando la guerra. Zelenski ha pronunciado más claramente que nunca una idea que puede ser interpretada como una forma de ir allanando las negociaciones: “Está claro que Ucrania no es un miembro de la OTAN. Nosotros entendemos esto. Somos gente razonable. Durante años hemos oído que supuestamente teníamos las puertas abiertas, pero ahora se nos dice que no podemos entrar ahí. Esto es así y debemos admitirlo”. Esa renuncia formalizada es una de las condiciones de Rusia para cesar los ataques, aunque en realidad no puede decirse que empezaran por eso.

El diario de guerra de hoy trae más bombardeos sobre edificios residenciales y versiones contradictorias sobre el secuestro de personal sanitario en un hospital.

El mapa que no se ve está en Internet. Grupos de hackers identificados con Anonymous se están centrando en intentar burlar la censura del Kremlin en los medios rusos. Igual que hacen las mujeres de las pancartas inocentes.

Entrevistamos a Arne Westad, un prestigioso historiador: “Cuando China decida que está harta, la guerra terminará”.

Un día mochilera, al siguiente en la guerra

La guerra tiene muchas formas de desbaratar la vida de toda una generación. Un día estás de viaje, recorriendo el mundo en un año sabático tras la universidad... y al día siguiente estalla una guerra en tu casa, en Ucrania. Y decides volver.

Hoy en el podcast, una historia.

A otra escala nada comparable, la guerra también afecta a las vidas de la gente que está lejos. A la tuya, a la mía. Los carburantes ya superan los 2 euros por litro en más de 1.500 gasolineras de España. Consulta la más barata en tu zona en este mapa.

Calima en tiempos postcovid

Ayer fue un día amarillento. En Canarias están que trinan por el escándalo que estamos montando los peninsulares por un fenómeno que ellos viven bastante a menudo: la calima, la llegada de aire cargado de polvo del Sahara. Vivimos en un mundo al revés, porque mientras aquí flipábamos con la arena cubriendo aceras y coches, en Canarias ha nevado.

Yo no sé si a ti te pasa, pero me da la sensación de que desde la pandemia ninguna anomalía es ya solo una anécdota. Cualquier suceso extraño lo recibimos ahora con un punto de ansiedad, un punto de angustia. Después de un virus, un volcán y una guerra, sentirse dentro de una secuencia de Mad Max o Apocalypse Now… no es agradable. Aunque no le des mucha importancia, los expertos te dan un consejo: evita grandes esfuerzos pulmonares al aire libre.

Que no se te pase

Pandemia. Podemos estar tranquilos porque estamos vacunados, pero mejor no perder el dato de vista: la incidencia vuelve a subir.

Pobreza. Más ayudas por hijo, dentista público y otros planes de España para sacar a más de 700.000 niños de la pobreza. Aquí los detalles.

20.000 bulos. A lo mejor te han llegado estos días alguna versiones del bulo que circula sobre los 20.000 euros “para chiringuitos” del Ministerio de Igualdad. Bueno, aquí un enlace para enviarle a quien quiera colarlo en tu grupo de Whatsapp.

En el capítulo de hoy

Ja sóc aquí. Netflix va a empezar a subtitular en catalán, gallego y euskera algunas de las series y películas internacionales de su catálogo. En principio serán unas 70. La idea original de ERC era obligar a las plataformas a incluir producción original en estos idiomas, pero al final va a ser lo del subtitulado.

Hay que ir viéndose ‘El poder del perro’, que según mi compañero Javier Zurro “debería ganarlo todo en los próximos Oscar”, que se celebran el 27 de marzo. Está dirigida por Jane Campion, realizadora también de una de las películas más turbadoras de mi adolescencia: El piano. La vi demasiado pronto.

Vuelve Borgen, aquella serie danesa que parecía una oda al pacto político, a las posibilidades de un sistema no-bipartidista, a la estrategia y a la honestidad. Todo eso en lo que creíamos hace unos años. La serie se despidió en 2013 y han pasado unas cuantas cosas. Ahora sabemos que vuelve este año, antes de verano.

Mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu.