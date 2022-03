📩 BOLETÍN | Me encantaría, pero no me apetece

Pues vamos al lío. Buenos días.

Por dónde va el día

Enemigos a la mesa

Se cumple una semana de guerra y hoy mismo tendrá lugar la segunda reunión de negociación entre Ucrania y Rusia, en teoría para encaminar la paz, aunque lo cierto es que se produce sin siquiera un alto el fuego como pretendía Kiev.

El encuentro sucederá en un bosque en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. El lugar no es casual. El enclave de la reunión del lunes tampoco era inocente.

Hoy en el podcast, nos centramos en esos detalles y nos hacemos preguntas. ¿Cómo funcionan estas mesas de negociación? ¿Cómo es posible que dos bandos que se quieren matar hablen sin que se les vaya de las manos?

Y gracias por la acogida al capítulo de ayer en el podcast. Tenemos las redes y el correo y el Whatsapp lleno de palabras bonitas. "Creo que nunca me sentí tan cerca de una guerra como escuchando esto", nos decía uno de los lectores ayer. Escuchando a Igor y Oksana desde luego que ojalá podamos mantenernos siempre lejos.

Me encantaría, pero no me apetece

La semana en que se recrudeció una guerra a las puertas de Europa. La semana en que un ministro ruso especula con una “destructiva” Tercera Guerra Mundial que supondría “el uso de armas nucleares”. La semana en que el poco espacio para la política se le dedica a la sucesión del PP. Esta semana, y no otra, ha elegido la Fiscalía para esconder sus vergüenzas y confirmar oficialmente que no investigará al rey emérito por sus indicios de corrupción.

Es un triple movimiento. La Fiscalía entierra el caso de las comisiones millonarias que Juan Carlos I cobró por su intervención en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca, se olvida del uso de tarjetas opacas desvelado por elDiario.es y, finalmente, deja pasar su relación con varios millones ocultos en la isla de Jersey. Lo peor es que en su escrito para decretar el archivo del caso confirma que parte de todo esto está más que documentado, pero que no puede hacer nada. Que si era el rey, que si total ya ha prescrito. Lo de siempre. Me recuerda a aquella frase de Phoebe, la de Friends: "Me encantaría, pero no me apetece".

Feij√≥o¬†ha formalizado¬†lo que todos ya sab√≠amos: se presenta a presidir el PP en el pr√≥ximo congreso.¬†As√≠ es el nuevo PP, con Casado como figura decorativa provisional. En ese nuevo PP recupera peso Gonz√°lez Pons, que¬†ha etiquetado a Vox¬†como ‚Äúextrema derecha‚ÄĚ. Ma√Īueco, que va a gobernar con ellos en Castilla y Le√≥n,¬†evita hacerlo.

Que no se te pase

100.000 muertos. Espa√Īa supera esa aterradora cifra oficial de fallecidos por la pandemia. ¬ŅPodemos contar las cifras y los nombres a la vez?¬†En este reportaje de datos, s√≠.

Trabajo. El empleo creció en 67.111 trabajadores en febrero con un nuevo récord del 22% de contratos indefinidos, impulsados por la reciente aprobación de la reforma laboral. Gracias, Alberto Casero.

La diferencia salta a la vista. Mientras Europa se abre a los refugiados ucranianos, la Polic√≠a espa√Īola ha intentado impedir uno de los¬†saltos de la valla de Melilla¬†m√°s numerosos de los √ļltimos a√Īos. M√°s de dos mil personas lo han intentado. Solo 500 lo han conseguido.

Cosas que no sabía

No sabía que las dos franjas de la bandera de Ucrania representan el contraste entre el cielo azul y el amarillo de los campos de trigo. Aunque en realidad la combinación de colores estaba presente antes, con muchas otras interpretaciones, ya desde el escudo del antiguo reino de Galicia-Volhnya.

No sabía, de hecho, que había una Galicia de los Cárpatos, entre Ucrania y Polonia, con el mismo nombre de origen en latín para definir a los celtas que nuestra Galicia. Su capital, Hálych, es una ciudad histórica situada en el oeste de Ucrania.

No sab√≠a¬†nada sobre¬†los c√≥digos de barras. Nunca me he preguntado c√≥mo se estructuran. Un c√≥digo habitual tiene 95 barras, porque las blancas tambi√©n cuentan. Es como el morse: dos barras blancas, una blanca y una negra, eso es el n√ļmero 0. Bueno, no es tan sencillo.¬†Aqu√≠ se explica.

Mañana es viernes. Eso es bueno.

Un abrazo,

Juanlu.