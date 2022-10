Hola.

¡Buenos días! Agarra un café y vamos al lío, que hay mucho para ser viernes.

La presión bloquea a Feijóo

Cuando parecía ya todo a punto, cuando ya había detalles cerrados y comunicados, cuando incluso se estaba negociando en paralelo otra renovación de RTVE… se ha roto todo, otra vez. El PP suspendió anoche las negociaciones para la renovación del Poder Judicial.

¿Por qué? ¿Por algún desencuentro sobre el sistema de elección de los magistrados, por ejemplo? No. ¿Porque no son capaces PP y Gobierno de aceptarse los nombres propuestos como vocales del CGPJ? No. La razón del PP no tiene nada que ver con el Poder Judicial. La razón del PP tiene que ver con Catalunya. Los de Feijóo dicen que si el Gobierno anda negociando con ERC la revisión del delito de sedición, que tampoco es algo nuevo, ellos rompen el diálogo. El PP dice que el Código Penal no se toca sin su permiso.

La verdad es que la coincidencia de las dos negociaciones, con el PP sobre Justicia y con ERC sobre sedición, tenía su peligro. “Vamos a separar ambas cosas”, dijo el PP por la mañana. Pero ya estaba en marcha la operación. Solo tienes que ver la portada de ayer de El Mundo o escuchar el editorial de Jiménez Losantos: “No va a llegar a presidente”. Es un aviso: Alberto, que si tú no sirves, llamamos a Ayuso, no te olvides. “A Feijóo le han temblado las piernas”, dice Esther Palomera. Y se ha echado atrás.

El jueves de los lapsus. Antes de que desde su propio bando no le dejasen cumplir con la obligación constitucional de renovar el Poder Judicial ya era un mal día para Feijóo, que ha vuelto a darnos otro fantástico ejemplo de su personalidad: ha tenido un lapsus antológico al decir que George Orwell escribió su gran novela sobre los autoritarismos “allá por 1984”. Como dice mi compañero José Precedo, el problema no es que se equivoque o que no haya leído a Orwell, sino la impostura, las lecciones morales citando un libro del que claramente no tiene ni idea. Ha sido por cierto el día de los lapsus; el de Pedro Sánchez tiene menos dobleces pero es más incómodo diplomáticamente: en un viaje a Kenia, ha dicho dos veces Senegal en vez de Kenia hablando junto al presidente de este país. Tuvo que disculparse. Cómo no acordarse del ¡Viva Honduras!

Bomba H, de Hipoteca

El Banco Central Europeo vuelve a lanzar una bomba sobre la economía doméstica de millones de personas con hipotecas variables. Sube el tipo de interés otro 0,75 y ya está al 2%. Es otro intento desesperado para frenar el consumo en plena guerra contra la inflación. Hasta ahora, no se ha conseguido. En España hay ya un 20% de hipotecados que con estas subidas están pagando cuotas por encima de lo que se considera aceptable.

Hay dos elementos que añaden preocupación: por un lado, que el dato del paro, que venía de una inercia muy buena desde la pandemia, empieza a sufrir. Por otro, que no es solo la hipoteca lo que sube. Con el nuevo precio de las cosas, seguir cobrando lo mismo es perder bastante dinero. En 40 años no se había visto algo así. Y, sin embargo, las empresas de la mayoría de los sectores de actividad mejoran sus márgenes de beneficio con la inflación.

A pesar de todo esto, la banca tampoco propone grandes soluciones y la CEOE se niega a negociar un acuerdo de subida de sueldos.

Putin, al despiste. Todo esto, aunque a veces ya se nos olvide, tiene su origen en la guerra de Rusia en Ucrania. Después de meses de amenazas nucleares y apenas unas horas más tarde de mostrarle al mundo el ensayo de un misil de largo alcance, Putin dice ahora que “no necesitamos un ataque nuclear contra Ucrania y no tiene sentido político ni militar”. Y asegura que es EEUU el que agita ese miedo. Esto me recuerda a cuando decía que era Washington el que se inventaba sus intenciones de invadir Ucrania. Es buen momento para rescatar de la hemeroteca este artículo con lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la amenaza nuclear de Putin.

Marbella 'reloaded'

Hoy en el podcast, hablamos de corrupción en Marbella. La alcaldesa, del PP, que prometió dejar atrás los años más oscuros de la corrupción, tiene en su propia casa a dos investigados por narcotráfico internacional. Acompáñame en esta historia con grabaciones de Villarejo, avisos al Gobierno de Rajoy y mansiones de 12 millones de euros.

Que no se te pase

Franco, sin mérito . El Ministerio de Trabajo le ha retirado la Medalla del Mérito a Francisco Franco. ¿La tenía? Sí, la seguía teniendo. Yolanda Díaz se ha emocionado al anunciarlo . Esto abre la puerta a quitarle el reconocimiento a otras personas, como a condenados por corrupción.

. El Ministerio de Trabajo le ha retirado la Medalla del Mérito a Francisco Franco. ¿La tenía? Sí, la seguía teniendo. . Esto abre la puerta a quitarle el reconocimiento a otras personas, como a condenados por corrupción. Olalaf , ha titulado Libération , en un juego de palabras que envidio, para describir las tensiones entre Macron y Olaf Scholz, los jefes de Gobierno de Francia y Alemania. Aquí las claves sobre esas diferencias , sobre todo en defensa y energía, que paralizan a toda Europa.

, , en un juego de palabras que envidio, para describir las tensiones entre Macron y Olaf Scholz, los jefes de Gobierno de Francia y Alemania. , sobre todo en defensa y energía, que paralizan a toda Europa. Ni gasolina ni diésel . La UE ha acordado prohibir la venta de coches de gasolina y diésel a partir de 2035. Sí. Se acabó. A partir de entonces, solo emisiones limpias. Aquí más detalle .

. La UE ha acordado prohibir la venta de coches de gasolina y diésel a partir de 2035. Sí. Se acabó. A partir de entonces, solo emisiones limpias. . Pero olvídate . Ya no estamos a tiempo de evitar consecuencias importantes del cambio climático. Ya no vamos a frenar el calentamiento lo suficiente como para prevenir efectos devastadores. Los científicos piden que dejemos de pensar que es factible, aunque sigamos peleando por que la cosa no empeore. Detalles aquí .

. Ya no estamos a tiempo de evitar consecuencias importantes del cambio climático. Ya no vamos a frenar el calentamiento lo suficiente como para prevenir efectos devastadores. Los científicos piden que dejemos de pensar que es factible, aunque sigamos peleando por que la cosa no empeore. . Ganas de irse a Marte. Con todo esto, dan ganas de irse a Marte. Pero no podemos. Lo que sí podemos es evadirnos un poco pensando en meteoritos y ondas sísmicas marcianas en este artículo con nuevos datos sobre la superficie del planeta rojo.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué número de Downing Street está la oficina y residencia del primer ministro británico en Londres?

Rosa - ¿Cuántos años lleva en emisión el programa Saber y ganar, presentado por Jordi Hurtado en TVE?

Amarillo - ¿En qué año llegó al Gobierno con mayoría absoluta por primera vez en PSOE?

Marrón - ¿Cómo se llama la novela de ficción distópica de George Orwell publicada allá por 1949?

Verde - ¿Cuánto puede subir la temperatura de la Tierra sin que suponga una catástrofe ambiental, según los expertos: 1,5º, 3,5º o 5º?

Naranja - ¿Cuántos cambios pueden hacerse en los partidos de fútbol desde la pandemia, medida que no ha sido revertida tras la vuelta a la normalidad?

Respuestas

Azul - 10

Rosa - 25

Amarillo - 1982

Marrón - 1984

Verde - 1,5º

Naranja - 5

El lunes nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu