📩 BOLETÍN | La libretita

“Lo de la libretita”

La revelación de la semana son las conversaciones entre Cospedal cuando era secretaria general del PP y el comisario Villarejo cuando era lo que siempre fue, una criatura de las cloacas. El País ha publicado las grabaciones, en las que se oye a Cospedal pedirle a Villarejo que haga algo para evitar que los Papeles de Bárcenas salgan a la luz: “Lo de la libretita… sería mejor poderla parar”. Estamos hablando de enero de 2013, cuando aún no se habían publicado las anotaciones de Bárcenas en las que recogía los pagos en negro a la directiva del PP durante años. Tiempo después, Cospedal dijo ante el juez y ante los medios que ella no supo nada de los papeles hasta que no salieron en prensa. Bueno, estos audios demuestran que mintió.

Cospedal no solo sabía, sino que conspiró con Villarejo para proteger a su partido y a Mariano Rajoy. El comisario presionó a los policías encargados de documentar las investigaciones contra la corrupción en el PP para que quitaran el nombre del presidente Rajoy de sus informes. “En el informe policial iba hasta el nombre del presidente”, confirma Villarejo en la grabación, que habla también de intentar ascender a algunos policías como método para quitárselos de en medio. En otra conversación, el comisario le promete a Cospedal que en el PP podrán ver algunos informes policiales antes de que los tenga el juez. Eso es ilegal.

A pesar de que todo esto se intuía, Cospedal fue desimputada del caso de la Operación Kitchen, que investiga cómo el Gobierno de Rajoy usó fondos reservados para asaltar la casa de Bárcenas e impedir como fuera que usara su información. Tienes todo bien explicado aquí.

¿Y qué dice Feijóo? A lo mejor te parece que de todo aquello ya hace mucho tiempo y, total, Rajoy ya no está en el Gobierno. Feijóo sabe que mucha gente puede pensar eso y a eso se aferra, como se aferró Casado, para intentar que no le afecte: “Es un tema muy antiguo”.

El PP y la plurinacionalidad. Lo que no es antiguo porque es de ayer es el fregao en el que se ha metido la nueva dirección del PP al calificar España como un estado “plurinacional”, palabra de la que la derecha española se ha reído y ha criticado miles de veces. En Vox se frotan las manos y se lanzan al discurso xenófobo del gran reemplazo, una conspiración que asegura que hay un plan mundial para sustituir a la población blanca por inmigrantes musulmanes.

IVA sangrante

Hoy se aprueba la reforma del aborto de la que te hemos contado detalles durante la última semana. El último detalle que te contamos es que el texto suprime el plazo de “reflexión” de tres días al que se obliga a las mujeres que quieren abortar, lo que en la práctica era una estrategia de disuasión, presión moral e infantilización.

La otra duda que teníamos dentro de esta ley de salud reproductiva era la del IVA. Y finalmente no, no hay rebaja del impuesto para tampones, copas menstruales, compresas, etc. Dice la ministra de Igualdad que ella quería, pero que no le han dejado en el Ministerio de Hacienda. Yo creo que este tema volverá más adelante, que hay legislatura por delante.

De Ucrania a Chanel

Sin caldo en la nevera, pero con jugo de mango, España ha obtenido un gran tercer puesto en Eurovisión 2022, en el que Ucrania ha ganado por lo que ha ganado tras años de tensión festivalera con Rusia. Yo que era de Rigoberta me rindo ante la actuación y el éxito de Chanel, por mucho que prefiera una teta gigante y feminista a un traje de luces con abanico.

Hoy en el podcast, analizamos esa vertiente política que siempre tiene el festival, con gente de elDiario.es y de El Orden Mundial que son analistas geopolíticos y eurofans, el combo perfecto.

Que no se te pase

Accidente de tren. Estamos pendientes de la salud de los más de 80 pasajeros heridos en un accidente de tren por un descarrilamiento en un área metropolitana de Barcelona. El maquinista de uno de los trenes ha fallecido.

El retorno del rey será está semana. El sábado 21 de mayo el rey Juan Carlos I irá a Sanxenxo, en Pontevedra. No sabemos si será este mismo fin de semana cuando se producirá el prometido encuentro con su hijo. Lo que sí sabemos es que ha avisado a su tripulación en Galicia para que preparen lo necesario para salir a navegar: “Estoy desentrenado”. Juan Carlos I nunca defrauda. Bueno, sí, pero ya me entiendes.

Draghi, rojo peligroso. El jefe de Gobierno en Italia antes de serlo fue presidente del Banco Central Europeo durante la crisis financiera. O sea, que de socialcomunista tiene poco. Pues resulta que Draghi ha decidido aumentar la presión fiscal contra los beneficios de las empresas eléctricas para sufragar el gasto social.

Elisabeth Borne es la nueva primera ministra de Francia, que es un cargo que en ese país nombra el presidente dentro de su Gobierno. Macron ha elegido a una mujer (primera en 30 años) más progresista que su antecesor. Aquí un perfil para conocerla mejor.

Todo es política

Obesidad y gordofobia. Nadie defiende que la obesidad sea saludable, pero cada vez más voces nos alertan de que hay que tener cuidado con según qué comentarios o prácticas: en este reportaje hablábamos de lo polémicas que son las dietas estrictas para niños y adolescentes. En este otro, de cómo la gente con sobrepeso recibe comentarios en redes atacándoles por hacer “apología de la obesidad” si aparecen en alguna foto siendo felices con su cuerpo.

Bobby Gillespie. La verdad es que yo no conozco nada de Bobby Gillespie ni de Prímal Scream, una banda de rock británica nacida en los 80. Pero aún así me han interesado mucho sus reflexiones aquí sobre música, clase obrera y la necesidad el éxito. “No venía de una familia con dinero y quería dedicarme a la música. Conocimos a otros músicos, otros grupos, de procedencia más burguesa, pero no necesitaban ese éxito tanto como nosotros porque sus vidas ya estaban bien e iban a estar bien. Yo no quería volver a la fábrica”.

