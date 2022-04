📩 BOLETÍN | Macron gana, pero

Bonjour! Prendre un café y vamos al lío.

Macron gana, pero.

Emmanuel Macron ha ganado las elecciones en Francia y será el primer presidente desde Jacques Chirac en repetir mandato, cosa que no hicieron ni Sarkozy ni Hollande. Y, con todo, no es una victoria dulce. Ni para los liberales de Macron, ni para los conservadores de toda la vida, ni para la izquierda francesa. La razón, ya lo puedes intuir, se llama Marine Le Pen: la ultraderecha ha conseguido en esta segunda vuelta el mejor resultado de su historia. Tienes detalles del resultado aquí.

58,5% Macron ‚úď Macron 41,5% Le Pen 28.000.000 votos Mayor√≠a 50% 26.000.000 votos

Nos preguntábamos el otro día cuál sería el papel de los votantes de izquierda. Según las primeras conclusiones, los que en primera vuelta votaron a Mélenchon en segunda vuelta se han repartido fundamentalmente entre Macron (42%) y el voto blanco o la abstención (41%). La abstención general ha sido casi el 30%, la más alta en una segunda vuelta desde 1969. Un toque de atención muy serio: los no-votantes de Macron en primera vuelta no se han sentido tan ‘obligados’ a votarle como hace cinco años, cuando su victoria fue mucho más amplia (66% - 33%).

Te recuerdo, como guinda de este cocktail, que los partidos tradicionales (los hermanos franceses del PSOE y el PP) no es que no hayan pasado a segunda vuelta, es que en la primera obtuvieron resultados irrisorios.

Escucharemos y leeremos a muchos expertos y dirigentes europeos estos días decir que “los demócratas tenemos que reflexionar” sobre el auge de la extrema derecha. Pero se les pasará pronto el postureo, porque la mayoría lo que piensa en realidad es que la gente vota mal. No están dispuestos a asumir que el sistema político y económico global provoca cada vez más enfado a pequeña escala, y tampoco están dispuestos a reconocer que existen alternativas para canalizar ese enfado que no implican los peajes reaccionarios de la ultraderecha. Seguirán hablando de que “los extremos se tocan” y de “populismos”, poniendo a la misma altura al “radical” que quiere intervenir el mercado energético con el “radical” que quiere cancelar la lucha contra la violencia machista. Se negarán respuestas alternativas, y por tanto el votante que no ve alternativas acabará apostando por un voto de enfado identitario, nacionalista, reaccionario, en Francia y en España.

Con un ejemplo se entiende mejor. Hoy te contamos que el lobby eléctrico está empleándose a fondo para intentar que no salga adelante el proyecto de España y Portugal para topar el precio del gas. ¿A quién crees que beneficiaría políticamente que la medida no saliera adelante? ¿Quién canalizaría el cabreo social (justificado) si un gobierno de izquierdas en España no es capaz de sacar la medida adelante porque en Bruselas se lo niegan? ¿Qué otro gobierno de izquierdas se va atrever en el futuro a ser mínimamente audaz si lo que obtiene es una desautorización? Si el liberalismo dominante no acepta nuevas fórmulas, la izquierda se ahoga y la ultraderecha triunfa.

Moncloa ha ofrecido a ERC y Junts entrar en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para que desde ahí puedan recibir explicaciones de primera mano sobre el hackeo total de sus teléfonos con un software israelí. Es la manera que tiene el Gobierno de intentar calmar las aguas, que están revueltas hasta el punto de poner en peligro los apoyos parlamentarios del Ejecutivo.

Este fin de semana hemos hablado con algunos de esos más de 60 espiados, entre los que hay no solo políticos sino académicos, familiares, gente que ya no tiene ningún cargo y hasta abogados. No hay quien haga vida normal sabiendo que le están espiando a ese nivel. Hemos entrevistado al director del laboratorio canadiense que ha destapado los detalles de este escándalo.

Mientras aquí nos quitamos la mascarilla...

Hoy en el podcast, nos vamos a China. Vamos a escuchar cómo suenan las noches de Shanghái por la ventana, y te aseguro que no suenan a fiesta. Mientras aquí ya hasta nos quitamos la mascarilla, millones de personas en China están confinadas desde hace semanas, sin permiso siquiera para ir al supermercado. Hablamos con una española que vive allí y esto nos cuenta:

