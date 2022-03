📩 BOLETÍN | Los mapas mentales de la guerra

Vamos al lío. Buenos días.

Nuevos mapas mentales

Las guerras son también lugares en la memoria. Si hay suerte y no tenemos relación directa con el lugar donde ocurren, las guerras nos arrojan información sobre mapas de lugares que no conocemos. Primero nos familiarizamos con el contorno del país, de la zona, aprendemos a pronunciar la capital y aprendemos las otras formas que hay de llamarla. Luego nos van sonando nombres de ciudades más pequeñas, donde los ataques se intensifican o la resistencia se conforma. La mayoría de esos nombres los olvidaremos, en algún momento, no muy tarde. Pero siempre en las guerras hay un momento de tanto impacto y crueldad que un lugar pequeño, insignificante en nuestras vidas, se nos queda fijado para siempre.

En esta guerra, la de Ucrania, la de Kiev o Kyiv, la de Járkov y Leópolis, ese lugar puede acabar siendo Mariúpol.

Ucrania ha denunciado que las tremendas imágenes que nos llegan desde esa ciudad al sur del país corresponden al bombardeo de Rusia sobre un hospital materno infantil. Con el paso de las horas conoceremos cómo de grave ha sido, pero las imágenes no invitan al optimismo. Putin se está cebando con esta ciudad de unos 400.000 habitantes a la orilla del Mar Negro, cercada por los tanques, sin luz, sin agua y con cadáveres en las calles. Aquí más claves sobre lo que sabemos.

. Como el Gobierno chino, en teoría gran aliado de Putin, no se ha mostrado especialmente efusivo con la operación militar en Ucrania, la UE ha identificado a Pekín  . El Papa  . Suecia y Finlandia piden a la UE la activación de la cláusula de defensa mutua en caso de un ataque de Putin.

La importancia política de una Coca-Cola

Hoy en el podcast hablamos del peso que tiene el cierre en Rusia de potencias tan simbólicas para el capitalismo como Coca-Cola o McDonald’s, que en su momento fueron los rompehielos de Occidente en la URSS. Un viaje al pasado que ahora cierra ciclo.

Que no se te pase

Entrevistamos a Pablo Echenique: ‚ÄúCon Yolanda D√≠az hay m√°s posibilidades de que pueda ocurrir un frente amplio con M√°s Pa√≠s‚ÄĚ.

Feij√≥o ya ejerce¬†de presidente del PP aunque todav√≠a no lo sea. Pide al PSOE que vote a Ma√Īueco en Castilla y Le√≥n para evitarles que dependan de Vox. Vox, por su lado,¬†se hace el duro.

180¬ļ. Ese es el grado del giro que acaba de dar el PSOE sobre las v√≠ctimas del amianto, que iban a recibir indemnizaciones a trav√©s de un fondo p√ļblico. Los socialistas quieren ahora que el fondo sea para familiares de trabajadores expuestos al amianto,¬†pero no para los trabajadores en s√≠. Un poco extra√Īo.

Mascarillas. Crece el debate sobre la retirada de las mascarillas en los colegios:¬†un estudio pone de hecho en duda su utilidad. No porque las mascarillas no funcionen, sino porque los ni√Īos son ni√Īos y no hay manera de controlar que se la pongan bien durante tanto tiempo, sin tocarse ni tener contacto estrecho.

Cosas que no sabía

No conoc√≠a¬†la historia de¬†las hombreras. En origen eran piezas para uso masculino en el f√ļtbol americano. Las almohadillas se popularizaron en 1931 gracias a un personaje de cine interpretado por la actriz Joan Crawford. Su eclosi√≥n sucedi√≥ en la d√©cada siguiente, coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial.¬†Se dice que,¬†con los hombres en el frente, las mujeres tuvieron que ocupar espacios tradicionalmente masculinos y las hombreras ayudaban a ganar presencia y seguridad.

No conoc√≠a¬†la historia del Endurance, el barco que qued√≥ atrapado en el hielo en 1915 y cuya tripulaci√≥n protagoniz√≥ una aut√©ntica gesta de supervivencia. Anduvieron sobre el hielo hasta una isla y luego un peque√Īo grupo tom√≥ un bote salvavidas, naveg√≥ 17 d√≠as hasta un puerto donde pudo pedir ayuda. Cuatro meses despu√©s, los 22 marineros que esperaban en la isla fueron rescatados.¬†El barco ha sido encontrado esta semana¬†en el fondo del mar.