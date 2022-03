📩 BOLETÍN | Mira que llueve, pero...

Vamos al lío. Buenos días.

 Por dónde va el día

El famoso paraguas europeo

Mira que llueve, pero Bruselas no se moja. Lo del “paraguas europeo” debe referirse a la capacidad de las instituciones comunitarias de meterse debajo de uno cuando las crisis arrecian. La Comisión Europea no es capaz de meterle mano al sector energético en plena crisis agravada por una guerra a dos pasos de su frontera. Lo deja todo, como casi siempre que empezamos a hablar de cuestiones estructurales y materiales, en manos de los gobiernos, que se reúnen hoy y mañana para ver qué hacen. Y adivina: cada gobierno va a lo suyo. Bruselas les da un abanico de posibilidades para que se acojan a la que cada uno quiera. Aquí las puedes consultar en detalle.

En el caso de España, a falta de acuerdo comunitario, el Gobierno quiere que las empresas eléctricas bajen el recibo de la luz y establecer un tope al precio del gas durante lo que dure esta crisis. Para que acepten ese recorte, está dispuesto a fijar un mecanismo para devolverles en el futuro el dinero que no ganen ahora, poco a poco. Algo así como: “Tú tranquila, que vas a ganar lo mismo que si ahora cobraras el máximo, pero no de golpe”. Ese mecanismo compensatorio no está claro si saldría de la propia factura que paguemos en el futuro o de dinero público fijado en los Presupuestos.

Muy rápido se tendría que notar en la factura esa medida para que se detenga la bola de nieve: el Congreso a derecha e izquierda, las grandes industrias bloqueadas y la calle claman por soluciones urgentes. Hay una excepción: el sector pesquero ha desconvocado el paro de la flota tras reunirse con el Gobierno.

Mientras tanto, esta imagen que se ve en algunos supermercados es demoledora. En los mercados hay más normalidad, aunque se nota la tensión.

Un mes

La guerra relámpago no era tan relámpago y hoy se cumple un mes de la invasión rusa sobre Ucrania sin que esté muy claro qué salida tiene el conflicto.

En la segunda semana de guerra te dije que en todas las guerras hay un lugar desconocido que se nos vuelve inolvidable y que ese lugar tenía pinta de ser esta vez Mariúpol. Por desgracia, el paso de los días ha confirmado esa sensación. Hoy en el podcast, intentamos entender la obsesión rusa por esta ciudad donde (antes) vivían 400.000 personas.

En este capítulo de ‘Un tema Al día’ puedes además escuchar al vicealcalde de la ciudad, con el que ha hablado mi compañera Mariangela Paone. Si quieres leer la entrevista completa en texto, está aquí.

Por cierto, desde hace 12 días no se sabe nada del ministro de Defensa ruso.

