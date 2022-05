📩 BOLETÍN | La nada y el veneno

Venga, vamos al lío. Buenos días.

Por dónde va el día

La nada

Ayer era el día en que Margarita Robles nos iba a explicar algo sobre la crisis del espionaje que empezó afectando al independentismo y ha terminado por comprometer a la seguridad del Estado. Pero Margarita Robles ha comparecido en el Congreso para no decir nada y repartir reproches con la excusa del secreto oficial: “A mí ya me gustaría poder decirle, pero a estas alturas no quiero cometer un delito”, ha dicho, con la ayuda del PP, que presidía la comisión parlamentaria y ha cortado las intenciones del resto de partidos que querían preguntar sobre Pegasus.

Y el veneno. Cuando hay una crisis y hay secretismo, enseguida surgen las diferentes versiones interesadas, las filtraciones y los rumores, una combinación muy venenosa para los equilibrios de poder en los Gobiernos. A falta de explicaciones, Robles ya está jugando internamente sus cartas para cargar al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con el marrón. En esa guerra larvada también participa Iván Redondo. Hasta tres periodistas de elDiario.es te cuentan todos los detalles en esta completa crónica entre bambalinas.

La justicia es ciega , pero los jueces leen los periódicos. Quizá sea por eso que un juez de Barcelona ordena ahora revisar los móviles de Roger Torrent y Ernest Maragall, que ya se sabía que habían sido infectados hace año y medio.

, pero los jueces leen los periódicos. Quizá sea por eso que de Roger Torrent y Ernest Maragall, que ya se sabía que habían sido infectados hace año y medio. Vaya Careto. Por cierto, hoy te contamos que, antes de Pegasus, existió un software parecido programado parcialmente en español. Se llamaba Careto y tuvo mucho uso para espiar en Marruecos.

Revolcón laboral

La reforma laboral, sí, aquella que se aprobó por empeño de Yolanda Díaz, sin el apoyo de ERC y con un voto erróneo del PP, le está dando un revolcón al mercado laboral. Después de 40 años con un problema sistémico de trabajo temporal, esta ley sí está consiguiendo solucionarlo: la mitad de los contratos en abril fueron indefinidos. Antes era uno de cada 10. Mira este gráfico.







Aquí tienes muchos más datos. No es solo que se esté creando empleo de mayor calidad tras la crisis de la pandemia sino que se han superado por primera vez los 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social.

Cuándo se va a terminar

La UE propone cortar el petróleo ruso en Europa en un plazo de seis meses. En esos tiempos estamos en una guerra que se estanca. Mientras, desde Ucrania nos llegan noticias de cómo los rusos toman una planta siderúrgica. Así de lentos son los avances.

Así que hoy en el podcast buscamos respuestas: ¿cuánto va a durar esto?

Que no se te pase

En el capítulo de hoy

Detalles . Cuando termino una serie, aunque sea antigua, me gusta bucear entre foros que la comentan. He terminado Fringe, aquella serie por la que J.J. Abrams dejó Perdidos para crear una mezcla entre fenómenos paranormales y ciencia ficción. De Fringe, que terminó hace ya 9 años, se ha escrito mucho. Me ha gustado descubrir lo que hay tras un detalle que recordarás si la has visto: las imágenes de rayos X que servían como separadores en los capítulos. Resulta que conformaban un código con palabras ocultas relacionadas con el contenido de cada episodio. Ahí arriba te dejo un acertijo.

. Cuando termino una serie, aunque sea antigua, me gusta bucear entre foros que la comentan. He terminado Fringe, aquella serie por la que J.J. Abrams dejó Perdidos para crear una mezcla entre fenómenos paranormales y ciencia ficción. De Fringe, que terminó hace ya 9 años, se ha escrito mucho. Me ha gustado descubrir lo que hay tras un detalle que recordarás si la has visto: las imágenes de rayos X que servían como separadores en los capítulos. Resulta que conformaban un código con palabras ocultas relacionadas con el contenido de cada episodio. Ahí arriba te dejo un acertijo. Heartstopper . Es una de esas series que no tienen mucha promoción por parte de Netflix, ni mucha audiencia, pero que acaban suscitando aplausos. Heartstopper es una serie sobre adolescentes que no abusa del fatalismo ni de los excesos, sino que recrea la vida y el despertar sexual. En este caso, homosexual. Desde Owen Jones en The Guardian a compañeros de elDiario.es, hay una opinión mayoritaria: “Ojalá la hubiera visto con aquella edad”.

. Es una de esas series que no tienen mucha promoción por parte de Netflix, ni mucha audiencia, pero que acaban suscitando aplausos. Heartstopper es una serie sobre adolescentes que no abusa del fatalismo ni de los excesos, sino que recrea la vida y el despertar sexual. En este caso, homosexual. Desde Owen Jones en The Guardian a compañeros de elDiario.es, hay una opinión mayoritaria: “Ojalá la hubiera visto con aquella edad”. Aquí no hay quien viva. Una investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, María Llinares, se ha dedicado a estudiar cómo la exitosa serie ‘Aquí no hay quien viva’ / ‘La que se avecina’ nos da pistas de la situación social y política en el momento de su emisión, de 2003 hasta hoy, desde la burbuja a la precarización, viajando a través de la crisis económica. Aquí hace un resumen con algunos detalles interesantes, a ver si se anima a compartir más.

---

Pues a ver qué pasa hoy. Te lo cuento mañana.

Un abrazo.