La niña equivocada, la mujer equivocada

El nombre de la niña maliense de dos años que llegó en patera con parada cardiorrespiratoria a Gran Canaria y falleció este domingo no era Nabody. Murió, sí, pero su nombre era otro. Se cruzaron las identidades, quizá por la deficiente información oficial sobre los inmigrantes, quizá por el proceso de despersonalización que sufren al llegar. Cuando los adultos mueren y se les entierra en algún cementerio de la costa española, en los nichos a veces se les etiqueta simplemente con un número.

Hoy en elDiario.es contamos que la madre, que venía en la misma patera, fue separada de su hija al llegar. Durante tres noches, mientras la niña luchaba por su vida en la UCI, la madre estuvo encerrada en un campamento policial de reclusión de inmigrantes. Sin información ni psicólogos. Gracias a un grupo de sanitarios, que la buscaron, pudo finalmente despedirse de su hija. Aquí está lo que Gabriela Sánchez ha podido averiguar sobre este terrible caso.

La mujer equivocada. Mientras, en Catalunya, ha sido puesta en libertad la mujer que fue detenida y acusada de quemar un furgón de la Guardia Urbana en los recientes disturbios de Barcelona. Los Mossos se equivocaron de mujer. Su nombre se filtró y los medios publicaron su foto. En Google, marcada para siempre. La detuvieron porque se daba un aire a la que aparecía en un vídeo, porque llevaba un mechero Bic y porque su ropa “emanaba olor a gasolina”. Ha pasado 19 días en prisión.

***

Cambios inminentes en el Gobierno

Pedro Sánchez prepara la remodelación del Gobierno para la semana que viene. Antes del miércoles, Pablo Iglesias debe dejar el Consejo de Ministros para poder ser candidato en Madrid según los plazos de la ley electoral madrileña. Por ahora, Moncloa enfría la posibilidad de aprovechar el momento y hacer más cambios al frente de los ministerios controlados por el PSOE.

Fichajes. Tanto Ángel Gabilondo como Pablo Iglesias ya han anunciado nuevos nombres para su lista de Madrid. Gabilondo lleva de número 2 a Hana Jalloul, politóloga zaragozana hija de libanés que hasta ahora ocupaba con perfil bastante político la secretaría de Estado de Migraciones. Los periodistas ya juegan con la idea de que Gabilondo es como Joe Biden y Jalloul es su Kamala Harris. Mientras tanto, Pablo Iglesias incorpora a Alejandra Jacinto, abogada de la PAH.

Y buena noticia para Vox. El Ayuntamiento de Madrid legaliza el chalé de Rocío Monasterio a las puertas de la campaña electoral.

***

Los de 55 a 65, a la cola

Que la vacuna de AstraZeneca pueda administrarse ahora a personas de hasta 65 años ya ha provocado un cambio en las prioridades de vacunación en Euskadi y Catalunya. Otras comunidades pueden seguir pronto el ejemplo.

En resumen: las comunidades que quieran podrán dejar a un lado la vacunación a profesionales de mucha exposición pública como profesores, policías, dentistas o dermatólogos, para vacunar a población en general empezando por esa franja de 55 a 65 años. Eso va a permitir ir más rápido, hacer vacunaciones masivas, mejorar las estadísticas. Aquí más detalles y también algunas contradicciones del nuevo escenario.

Guerra por la vacuna . El espectáculo que empezamos a ver en Europa es lamentable. Con la escasez de dosis disponibles en la UE, los gobiernos empiezan a competir entre sí por conseguirlas. Austria lidera un grupo de países que amenaza con bloquear presupuestos y fondos de ayuda si no se les prioriza en el reparto. Las dosis rusas de Sputnik tienen cada vez más puertas abiertas.

Pero, ¿tan complicado es fabricar y distribuir una vacuna? ¿Es tan difícil para que haya tantos retrasos? A ver, fácil no es. Se explica bien aquí . Pero lo que también está quedando patente es la falta de fuerza política, capacidad de influencia y presión negociadora de la UE respecto a otras potencias mundiales.

Ni Batman, ni Spiderman. Banksy, el artista urbano que pinta paredes sin avisar y con pseudónimo, ha subastado una de sus obras por 19 millones de euros. Ha donado el dinero a la sanidad pública británica. El dibujo es un homenaje a los sanitarios.

Aznar y Rajoy, ante el juez

Digan lo que digan, el momento merecerá toda nuestra atención. José María Azar y Mariano Rajoy testificarán hoy ante el juez en calidad de testigos en el caso que analiza la caja B del PP.

A Rajoy ya lo vimos declarar en la Audiencia Nacional, pero Aznar se había librado hasta ahora. El expresidente siempre ha dicho que “en el PP no había ninguna caja B”. Eso ya se ha demostrado judicialmente que no es cierto, así que tiene complicado repetirlo ante el juez. Como testigo, en teoría, no puede mentir. Aznar tiene algo a favor: Bárcenas, por alguna razón, señala a toda la plana mayor de la época de Aznar, pero a Aznar no.

Ayer declararon Cospedal, Arenas o Cascos. Si te interesa de qué manera trataron de eludir responsabilidades, lo tienes aquí.

Que no se te pase Hacinamiento, hambre, y robo de bebés : así fue la represión contra las presas políticas del franquismo, según una nueva investigación de historiadores valencianos.

A dedo . Ayer se me pasó recomendarte esta investigación de Civio sobre adjudicaciones públicas. Su titular: Cuatro empresas se llevaron uno de cada diez euros adjudicados “de emergencia” en 2020.

Uber ha vuelto a Barcelona , pero transformado en algo así como una app para taxistas. Pero no parece que haya seducido a muchos. Solo hay 48 taxis dados de alta y algunos, con problemas .

Amianto. Uno de cada cinco colegios de Madrid tiene construcciones con amianto, un material tóxico. Consulta el listado de centros afectados.

En el capítulo de hoy...

Propuestas para los que quieran profundizar, ahora que ocupa el prime time mediático, sobre la realidad que viven las víctimas de violencia machista y maltrato psicológico.

Big Little Lies. Es una aclamada serie de ficción, protagonizada por grandes estrellas de Hollywood. Aborda directamente las relaciones tóxicas en un mundo de aparente normalidad. Un pequeño tratado a la americana de feminismo actual. La primera temporada es muy recomendable.

Creedme. Ocho capítulos basados en un caso real que dio lugar a la investigación periodística ganadora de un Pulitzer. Su gran acierto, dicen en Vertele, es que el objetivo no es recrearse en el morbo sino señalar las consecuencias de las agresiones y la cultura que las ampara.

Podcast. De este imprescindible documental sonoro de Noemí López Trujillo me interesa también que es un viaje generacional. Periodista joven ‘visita’ la sociedad española de 1997 a través del icónico y desgraciado caso de Ana Orantes, una mujer asesinada tras aparecer en televisión denunciando los maltratos de su marido.

Con todo este enfrentamiento entre países por las vacunas, a mí hoy me ha dado por escucharme en bucle aquella canción de Luis Eduardo Aute que sonaba en el tocadiscos de mi madre mientras yo aporreaba el sofá como si fuera una batería.

“Habrá que inmunizarse componiendo algunos cantos de sirena, tan lejos del panfleto como de los llantos de la Magdalena”

Venga, pasa buena mañana.

Un abrazo,

Juanlu.

***

