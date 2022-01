Durante las Navidades estamos compartiendo episodios de otros podcast que nos gustan y, también, volvemos a emitir episodios de 'Un tema Al Día' que quizá te hayas perdido. En el episodio que rescatamos hoy te contamos algunas claves internas de cómo es nuestro trabajo como periodistas. Hoy hablamos de cómo funciona el 'off the record', cuando alguien te cuenta una noticia pero con el compromiso de no publicarla. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo reaccionar? ¿Para qué sirve un 'off the record'? Lo explicamos con periodistas como Ignacio Escolar o María Rey, que comparten anécdotas impagables.

Este episodio se emitió por primera vez el 27 de septiembre de 2021.

