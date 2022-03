📩 BOLETÍN | A refugio

Vamos con el viernes. Agarra un café y vamos al lío.

Por dónde va el día

Acuerdo entre enemigos

Ucrania y Rusia han acordado establecer rutas seguras para que la población civil pueda salir (y la ayuda humanitaria puedan entrar) de las zonas donde se concentra lo peor de la guerra. Es uno de los resultados del encuentro entre las delegaciones ucranianas y rusas que se han visto las caras de nuevo en una discreta sala en la frontera de Polonia y Bielorrusia. También han acordado que se volverán a ver.

Zelenski y Putin no forman parte presencial de las negociaciones, ya nos contaron ayer por qué, pero el presidente ucraniano reta a su homólogo ruso a sentarse con él: “Soy tu vecino, no muerdo”. Sabemos que por ahora no va a pasar. Lo que sí hace Putin es hablar por teléfono por Macron; el presidente francés ha dicho tras una hora de conversación este jueves que “lo peor está por llegar”.

Me habéis preguntado mucho por Igor, el ucraniano que contó en notas de voz para el podcast cómo la guerra le estaba cambiando la vida. Dos días antes de publicar el capítulo, dejó de contestar a los mensajes. Nos preocupamos, y sabemos que muchos oyentes también.

Hoy en el podcast tenemos noticias suyas.

La UE acaba de tomar una decisión que nunca antes había tomado: da vía libre a los ucranianos para entrar en las fronteras europeas, les reconoce masivamente el estatus de refugiado. Legaliza su inmigración. Hay más de un millón de personas que han cruzado la frontera.

Habrá corredores humanitarios pero no hay alto al fuego. Rusia sigue hostigando, bombardeando, presionando. Durante la madrugada, sus ataques han provocado un incendio, ya controlado, en un edificio de formación de la central nuclear más grande en Europa, en la región de Zaporiyia. Los ataques se han recrudecido en ciudades clave como Jersón, enclave estratégico en la península de Crimea, donde Rusia dice que ha tomado la ciudad. El diario informativo de guerra de las últimas horas, aquí.

Putin, investigado. No hay nada como el consenso de Occidente para que las institucionales internacionales funcionen r√°pido. El fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya¬†ha iniciado una investigaci√≥n¬†sobre posibles cr√≠menes de guerra o de lesa humanidad en Ucrania. Lo ha hecho despu√©s de la solicitud de 39 pa√≠ses, entre ellos Espa√Īa. Se trata de un r√©cord de solicitudes.

Adi√≥s¬†a la rep√ļblica independiente de Rusia. Ikea ha decidido cerrar sus tiendas y sus operaciones en el pa√≠s,¬†como protesta por la guerra. 16.000 trabajadores se quedan en¬†un tjusig. Mango¬†ha hecho lo mismo¬†con 120 tiendas. Las miradas, puestas en Inditex.

De ‚Äúinversor‚ÄĚ a ‚Äúoligarca‚ÄĚ. Muchos han descubierto estos d√≠as que algunos de los grandes ‚Äúinversores‚ÄĚ a los que hemos puesto alfombra roja en realidad eran ‚Äúoligarcas‚ÄĚ en el c√≠rculo de Putin.¬†Aqu√≠ el caso de un magnate del petr√≥leo¬†que est√° detr√°s de los pisos m√°s caros de Espa√Īa.

Que no se te pase

Reforma fiscal. Esto es importante. El grupo de catedráticos a los que el Gobierno encargó un esquema para la reforma fiscal tiene conclusiones: hay que establecer un mínimo nacional para el Impuesto de Patrimonio, unificar el IVA y reducir beneficios del IRPF. Aquí se explica mejor.

Igual para todos. I√Īaki Urdangarin queda¬†en libertad condicional¬†definitiva. La Fiscal√≠a dice que avisar a Juan Carlos I de que le investigaba¬†no fue un aviso¬†para que regularizara antes de que Hacienda actuara.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Cuántos kilómetros de distancia separan EEUU y Rusia: 82 km, 9.153 km o 13.324 km?

Rosa - ¿Qué actor y director estadounidense ha pasado esta semana en Ucrania para hacer un documental?

Amarillo - ¿Cómo se escribe el nombre de Kiev según la pronunciación ucraniana y no la rusa que solemos usar en España?

Marrón - ¿Cómo se llama el ministro de Exteriores de Rusia?

Verde - ¿En honor a qué cereal luce el amarillo de la bandera ucraniana?

Naranja - ¿Va a disputar Rusia el Mundial de Fútbol que se celebra en Qatar este año?

Respuestas

Azul - 82 km.

Rosa - Sean Penn.

Amarillo - Kyiv.

Marrón - Serguéi Lavrov.

Verde - Trigo.

Naranja - No, ha sido expulsada.





