📩 BOLETÍN | Rusia aprieta

Rusia aprieta

Rusia aprieta y Putin empieza a cruzar cada vez más líneas rojas.

La imagen bélica de este martes ha sido la del bombardeo a la torre de televisión en Kiev, un ataque en el que han muerto al menos cinco personas.

El problema no es una antena sino que esas antenas suelen ser atacadas para generar un apagón informativo justo antes de una invasión terrestre. De hecho, Rusia aconseja a la población civil de Kiev que abandone la ciudad y advierte de que una gran ofensiva está por venir. Los bombardeos sobre zonas civiles se han repetido este martes, especialmente en Járkov, que paradójicamente es una ciudad tradicionalmente muy cercana a Rusia. Es la estrategia del terror, reforzada por la imagen satélite (cazada por esta empresa que reventó el factor sorpresa ruso) de tanques acumulándose cerca de la capital. Un grupo de expertos analiza en este artículo lo que se ve en esas fotos y llega a la conclusión de que Putin se está preparando para una batalla larga.

Seis días en la guerra

Hoy el podcast es especial. Llevamos una semana trabajando en él. El día que empezó la guerra pedimos a dos ucranianos, Igor y Oksana, que nos enviaran todos los días una nota de voz por Whatsapp y nos contaran lo que veían a su alrededor. El resultado es un viaje de casi una semana. Es tremendo cómo va cambiando el estado de ánimo, el tono de voz y la realidad que describen.

En el plano político, la Unión Europea se está envalentonando dentro de su habitual parsimonia. Ha invitado al presidente ucraniano, Zelenski, a hablar por videoconferencia ante el Parlamento Europeo, está facilitando el envío de armas a Ucrania y Josep Borrell ha hecho un discurso sencillo pero contundente y aplaudido que puedes ver aquí. Las sanciones económicas ya se notan en los cajeros automáticos, pero no sabemos si están ayudando a meter presión a Putin a través de los oligarcas. En este artículo se explica cómo de efectivas son estas medidas.

Y luego está China, que en teoría es aliada de Rusia pero que por ahora mantiene la tibieza. De hecho, desde Pekín aseguran que Ucrania les ha pedido mediar ante Putin. Eso les coloca donde quieren estar.

Al gulag

Si no supiéramos que se debe a una estrategia, pensaríamos que se debe a una patología. A Isabel Díaz Ayuso no le vale con haber derrocado a Pablo Casado por atreverse a indagar en un caso de presunta corrupción. Quiere que lo expulsen del PP. Sí, ha usado la palabra “expulsar” y lo deja claro: “No creo en las heridas cerradas en falso”. Es un mensaje durísimo con el que Ayuso además trata de dar un aviso a Núñez Feijóo: la guerra no ha terminado, no quiero destinos dorados para los que me señalaron y cuidadito conmigo.

Pero antes de eso, el momento político del día fue el discurso de Pablo Casado ante la Junta Directiva del PP convocada para empezar a dejarle en la página pasada. Estuvo interesante, porque pidió perdón por si había cometido algún error pero a la vez dijo con serenidad que no se merecía lo que han hecho con él.

En su artículo de hoy, Ignacio Escolar analiza sus palabras y comenta sus mensajes entre líneas.

Nos queda un mes de leer perfiles y an√°lisis sobre la figura de Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o, pero pocos van a ser tan finos¬†como este de Daniel Salgado.

Que no se te pase

CuarenteNo. Ya est√°.¬†A partir de ahora, ser contacto de un positivo por coronavirus no obliga a cuarentena incluso aunque no est√©s vacunado. Es algo que suele pasar por ejemplo en ni√Īos sin vacunar que viven con alg√ļn positivo. Pues al cole.

Fijos discontinuos. La f√≥rmula del contrato fijo discontinuo est√° en auge despu√©s de la dr√°stica limitaci√≥n de los contratos temporales que conlleva a la reforma laboral. El Gobierno¬†acaba de reforzar su protecci√≥n¬†para hacer compatible este tipo de contratos con el subsidio por desempleo para mayores de 52 a√Īos.

8M. Estamos en marzo. No queda nada para el 8M y hoy mis compa√Īeras Marta Borraz y Ana Requena¬†nos cuentan las movilizaciones previstas, que no ser√°n ajenas a la brecha interna que vive el movimiento.

En el capítulo de hoy

Euphoria se ha convertido en la segunda serie más vista de la historia de HBO, solo por detrás de Juego de Tronos. Yo he empezado a verla ahora. Me parece incomodísima y estimulante a la vez. Trata con crudeza la masculinidad tóxica, los estigmas del sexo y las turbulencias adolescentes. No es como Sex Education, no.

Invierno en llamas. En estos d√≠as de guerra se est√°n recuperando¬†algunos documentales¬†de los √ļltimos a√Īos que nos ponen en contexto la situaci√≥n de presi√≥n exterior y violencia interna vivida en Ucrania durante los √ļltimos a√Īos. El m√°s famoso es¬†Winter on fire¬†, que fue nominado a un Oscar, aunque sinceramente es una representaci√≥n totalmente edulcorada y parcial, que sonroja hasta si est√°s de acuerdo. Ya sabes: si es de los nuestros, ‚Äúluchan por la libertad‚ÄĚ, si es de los otros: ‚Äúterrorismo callejero‚ÄĚ. La derrota de los matices.

Lo quiero ya. Hubo un tiempo en que todo el mundo ve√≠a series y pel√≠culas piratas, lo confesara o no. Vale, t√ļ no, vale. Pero el resto s√≠. La industria se adapt√≥ con plataformas atractivas y baratas, y el problema se redujo mucho. Eso s√≠, en cuanto los estrenos m√°s esperados tardan en llegar a las plataformas en Espa√Īa‚Ķ¬†resucitan las viejas costumbres.

