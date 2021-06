Qué sorpresa

Para el asombro de la derecha y sus titulares, los políticos presos indultados no salieron de la cárcel dando vivas al rey y a España. Los líderes independentistas, después de haber pasado casi cuatro años en prisión, sorpresa, siguen siendo independentistas. “No existe el indulto que nos haga callar, no nos han hecho callar y no callaremos nunca”, han dicho más o menos todos usando varias formas de decir lo mismo. Ni el indulto ni la ley les prohíbe ser independentistas ni les obliga a callar, por mucho que indigne en la derecha, así que por ahora todo según el guion previsto.

La otra trama del guion, la del diálogo, también avanza: el president Pere Aragonès y Pedro Sánchez quedarán el martes. Eso sí, ahora Pedro Sánchez va a dejar respirar un poco el ambiente sobre Catalunya y prioriza la agenda social.

Mientras tanto, el PP ha declarado la guerra a los empresarios por dar su beneplácito a los indultos. Casado los llama subvencionados y Ayuso quiere que los empresarios catalanes paguen el procés. El presidente de la CEOE se ha echado a llorar, puedes verlo en este vídeo, al recibir la ovación de su Asamblea General tras una semana recibiendo duras críticas personales por decir que si los indultos sirven para que "las cosas se normalicen, pues bienvenido sea”.

¿Y Puigdemont? ¿Qué va a pasar con él? Los indultos no afectan en nada a Puigdemont ni a los otros cuatro dirigentes independentistas que permanecen en Bélgica y en Suiza, sobre los que quedan muchas incógnitas.

***

Cartera, llaves, móvil… mascarilla

El Gobierno advierte de que a partir del sábado habrá que llevar siempre una mascarilla encima, aunque no se lleve puesta y aunque solo se haya salido a dar una vuelta al aire libre. Así que no pierdas la costumbre de tentarte los bolsillos para asegurarte de que lo llevas todo: cartera, llaves, móvil, mascarilla. La medida busca asegurar que la gente tenga una protección a mano cuando se meta en un sitio interior, en un transporte público o en una calle con tanta gente que no pueda guardar distancias de seguridad, donde ponérsela sí será obligatorio.

Aquí tienes una guía para que sepas dónde sí y dónde no hay que ponerse la mascarilla a partir del sábado.

Más del 50% de la población española ya tiene la primera dosis y hemos batido nuevo récord diario de dosis administradas. Ya queda menos.

***

Que no se te pase

El presidente de Iberdrola ha sido imputado por sus encargos presuntamente ilegales al comisario Villarejo para espiar a políticos y empresarios. Sánchez Galán cumple 20 años al frente de la compañía.

Spanish doctors go home. La nueva aspirante a dirigir el sistema público de salud británico promete que prescindirá de los sanitarios extranjeros que trabajan allí, entre ellos muchos españoles. Reino Unido tiene 170.000 enfermeros y médicos nacidos fuera del país.

Torturas policiales en Euskadi. Un informe del Parlamento Vasco recoge 35 testimonios brutales que dibujan un patrón de torturas que sobrevivió a la Transición con la connivencia de jueces y policías.

LGTBI. Mientras medio mundo, el futbolero, ha estado pendiente de qué pasaba con las banderas arcoíris en el partido Alemania - Hungría, un informe nos ofrece un dato revelador: el dinero internacional destinado a promover leyes contra el feminismo y los colectivos LGTBI se ha multiplicado por cuatro en diez años.

***

Cosas que no sabía

No sabía quién fue María Tifoidea, la primera paciente asintomática conocida, identificada durante la fiebre tifoidea de 1907 en Nueva York. En realidad se llamaba Mary Mallon, una inmigrante irlandesa que trabajó como cocinera en varias casas, transmitiendo las bacterias durante años sin ella presentar síntomas. Tuvo que vivir una vida de escarnio y cuarentena cuando se descubrió que ella era el origen del misterioso brote que desconcertaba a familias pudientes, autoridades y médicos. La historia completa.

No sabía qué es el aerogel de grafeno, un material prometedor para el futuro que en El Confidencial definen como “la increíble espuma ultraligera que absorbe el ruido de los motores de avión”. Es un material muy poco denso, “como un merengue”, dicen los científicos investigadores para que les entendamos el resto de los mortales. Los aviones no usan aislantes convencionales porque suelen ser pesados y eso dispara el uso de combustible y limita la capacidad de carga.