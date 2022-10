Hola.

¡Buenos días! Buenos días. Agarra un café y vamos al lío.

Los virus del calor

Esta madrugada se ha publicado un estudio científico en la revista The Lancet que añade más datos y más preocupación a la crisis climática: el calentamiento global provoca más muertes por calor, más muertes por contaminación y más muertes por enfermedades infecciosas. Solo los fallecimientos por altas temperaturas en mayores de 65 años han crecido un 68% en los últimos 20 años, pero lo de las infecciones quizá te sorprenda más. Se explica fácil: estamos generando condiciones favorables para la proliferación de mosquitos que transmiten virus tropicales como el del dengue, la malaria o el virus del Nilo.

“Es muy frustrante”

Las grandes empresas energéticas no están poniendo mucho de su parte para que la crisis de los precios afecte lo menos posible a los ciudadanos. La CNMC, el organismo público que vigila que las empresas no hagan trampa, ha abierto expediente a esas compañías ante el aluvión de quejas por las dificultades para contratar la tarifa regulada del gas impulsada por el Gobierno. Si has llamado para cambiarte de tarifa (apúntalo: la nueva se llama TUR), quizá te haya pasado lo que contamos en este reportaje: horas colgado al teléfono y varias llamadas fallidas.

Desde Alemania y Holanda también quieren boicotear el tope a los precios del gas, pero no son las empresas en defensa de sus intereses comerciales sino que son, directamente, los gobiernos: Alemania, que depende mucho más que el resto de países del gas ruso, no quiere. Cree que si el gas es más barato, otros países podrán comprar más alegremente y puede escasear el suyo; o que las empresas rusas pueden buscar otros mercados más caros y poner en peligro el suministro. Lo explicábamos mejor aquí. La cosa es que Alemania arrastra consigo a Holanda en su escepticismo y la Comisión Europea, que anunció el tope a la española como medida aplicable en toda Europa, no se atreve a moverse sin ellos.

Una mala noticia , aunque se veía venir: las ayudas públicas aprobadas contra la inflación están beneficiando más a las rentas altas que a los hogares más vulnerables. ¿Por qué? Porque van ligadas al consumo, es decir, que los que pueden gastar poco se ahorran mucho menos que los que gastan (combustible, en IVA…) mucho más. Aquí los datos .

, aunque se veía venir: las ayudas públicas aprobadas contra la inflación están beneficiando más a las rentas altas que a los hogares más vulnerables. ¿Por qué? Porque van ligadas al consumo, es decir, que los que pueden gastar poco se ahorran mucho menos que los que gastan (combustible, en IVA…) mucho más. . Y otro nubarrón, ya lo siento, que además viene de la misma fuente: la Autoridad Fiscal dice que la economía española entrará en recesión técnica a principios de 2023.

Hijos de la India, al poder en Europa

Hoy en el podcast, te explicamos quién es el nuevo primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak. Como la tormenta política británica es tan tremenda, no estamos hablando lo suficiente sobre un detalle personal, simbólico, histórico de este nuevo personaje: su origen indio. Lo curioso es que no es el primer jefe de gobierno en Europa nacido en una familia india.

Que no se te pase

Vaya combo . El que faltaba en el caso de Marbella que implica a la familia de la alcaldesa y senadora del PP Ángeles Muñoz. El comisario Villarejo también conocía los chanchullos del marido y del hijo de la regidora, y se los contó al Gobierno de Rajoy. Escúchalo .

. El que faltaba en el caso de Marbella que implica a la familia de la alcaldesa y senadora del PP Ángeles Muñoz. El comisario Villarejo también conocía los chanchullos del marido y del hijo de la regidora, y se los contó al Gobierno de Rajoy. . Se dice sedición . ERC y Moncloa, el Govern y el PSOE, andan negociando sobre la reforma del Código Penal para revisar el delito de sedición. Pedro Sánchez dice que quiere, pero que no tiene apoyos suficientes en el Congreso para hacerlo. ERC pide que el delito de sedición sea desactivado también para los que están pendientes de juicio por el 1-O.

. ERC y Moncloa, el Govern y el PSOE, andan negociando sobre la reforma del Código Penal para revisar el delito de sedición. Pedro Sánchez dice que quiere, pero que no tiene apoyos suficientes en el Congreso para hacerlo. también para los que están pendientes de juicio por el 1-O. Ley trans . El PSOE se va a entretener un poco más en las arenas movedizas de la ley trans y pedirá una última prórroga en el plazo para presentar enmiendas al texto (que fue previamente acordado por Moncloa y el Ministerio de Igualdad). Carmen Calvo, exvicepresidenta y referente del feminismo crítico con esta ley, sigue criticando en público la autodeterminación de género.

. El PSOE se va a entretener un poco más en las arenas movedizas de la ley trans y en el plazo para presentar enmiendas al texto (que fue previamente acordado por Moncloa y el Ministerio de Igualdad). Carmen Calvo, exvicepresidenta y referente del feminismo crítico con esta ley, la autodeterminación de género. Reprobado. Desde ayer vivo como inquieto: resulta que si me meto con cualquier institución pública de una ciudad, por ejemplo con la Policía, el Ayuntamiento puede reprobarme, aunque no sea yo un cargo electo ni nada. Es raro eso. Pero es lo que han hecho Vox y el PP en Madrid con Pablo Iglesias. Por refrescar memorias: Vox votó en contra de quitarle la Llave de Oro de Madrid a Vladímir Putin.

En el capítulo de hoy

Prestige . Hace 20 años del hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas. Yo no soy gallego, pero sí fui uno de los miles de universitarios voluntarios que acudieron en autobuses desde toda España a limpiar chapapote. Pasé la Nochevieja metido en petróleo (puede que en orujo también). Así que escuchando el podcast que ha hecho la SER sobre aquellos días me ha caído una bomba de nostalgia mezclada con la misma indignación de entonces. Un muy buen trabajo, entre otros, de Manu Tomillo. Y lo narra Manuel Burque, que eso siempre es bien.

. Hace 20 años del hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas. Yo no soy gallego, pero sí fui uno de los miles de universitarios voluntarios que acudieron en autobuses desde toda España a limpiar chapapote. Pasé la Nochevieja metido en petróleo (puede que en orujo también). Así que escuchando el podcast que ha hecho la SER sobre aquellos días me ha caído una bomba de nostalgia mezclada con la misma indignación de entonces. Un muy buen trabajo, entre otros, de Manu Tomillo. Y lo narra Manuel Burque, que eso siempre es bien. Dracarys . Se terminó la primera temporada de la precuela de ‘La Casa del Dragón’, con su final de infarto incluido (ojo, spoilers). La precuela de Juego de Tronos es un gran proyecto sin mucho riesgo: nos da dragones, nos da guiños a la trama primigenia, nos da intriga, nos da violencia y sexo y también mirada feminista. Eso sí, también nos da algún apaño muy forzado en la trama, secuencias oscuras complicadas para televisores de menos de 1.000 euros y saltos temporales que dan la sensación de dejarse mucho atrás.

. Se terminó la primera temporada de la precuela de ‘La Casa del Dragón’, con su final de infarto incluido (ojo, spoilers). La precuela de Juego de Tronos es un gran proyecto sin mucho riesgo: nos da dragones, nos da guiños a la trama primigenia, nos da intriga, nos da violencia y sexo y también mirada feminista. Eso sí, también nos da algún apaño muy forzado en la trama, secuencias oscuras complicadas para televisores de menos de 1.000 euros y saltos temporales que dan la sensación de dejarse mucho atrás. Cuentas compartidas. A estas alturas ya te habrás enterado: Netflix no te va a dejar entrar con diferentes usuarios a la misma cuenta si no viven todos en la misma casa. O sea, se acabó lo de pagar entre varios amigos la cuota. O yo pago HBO, tú pagas Netflix. O “mamá, pásame las claves del Netflix”. Si a eso añadimos que habrá publicidad para los clientes que paguen menos, vamos efectivamente hacia el futuro de la televisión del futuro.

Mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu