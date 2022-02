📩 BOLETÍN | El zoom de la guerra

Una semana todo gira alrededor del PP y, en un día, todo eso parece ya insignificante.

Buenos días.

Por dónde va el día

El zoom de la guerra

Desde lejos, las primeras horas de una guerra se ven así:

Vladímir Putin ha lanzado a Rusia a un ataque militar sobre Ucrania que se ha desarrollado por tierra, mar y aire. Desde el este y desde el sur con bombardeos, desde el norte además con tropas terrestres que han avanzado tan rápido que anoche ya estaban a las puertas de Kiev, donde esta madrugada se han producido las primeras explosiones. De camino a la capital, las fuerzas rusas tomaron en combate enclaves simbólicos como la antigua central nuclear de Chernóbil.

El operativo va mucho más allá de lo que había previsto públicamente casi cualquier político, diplomático o militar que haya hablado durante los últimos días. Se esperaba que Putin se desplegara en las zonas prorrusas más cercanas a su frontera, pero no esto. Las decenas de lugares atacados son, según nos llega por ahora, objetivos militares o del Gobierno, que ha informado del primer centenar de muertos.

Desde un poco más cerca, ya vemos otra cosa.

Cerca de cada uno de esos puntos rojos estrellados del mapa de arriba, hay escenas como esta. Hileras de coches llenos de familias intentando salir de las ciudades más grandes o de las localidades cercanas a lugares estratégicos. Hay ciudadanos buscando refugio en túneles de metro, en sótanos, en casas abandonadas en el campo. Gasolineras y supermercados son ahora un lugar de tensión. Y los primeros miles de personas están ya cruzando la frontera, huyendo hacia otros países. En total, hay ya más de 100.000 personas desplazadas, según ACNUR.

Y un poco más cerca...

“Esto es inexplicable”, le cuenta Igor Likhvanchuk a mi compañera Gabriela Sánchez. Es una de las cientos de personas que han estado horas metidas en el metro de Kiev con la llegada de las noticias de que las tropas avanzaban hacia la capital. Ahora está en el sótano de la casa de un amigo. También ha hablado con Oksana, y con Izan. Sus historias son la cara de lo que puede suponer esta guerra. Millones de personas se hacen la misma pregunta: ¿Quedarse o huir?

Rusia, a la guerra

Hoy en el podcast intentamos explicar lo básico sobre este ataque, por si no terminas de entender qué está pasando.

Y aquí tienes una cronología de los principales acontecimientos que nos han traído hasta aquí.

Volvamos al plano de la geopolítica para explicar las reacciones a este movimiento de Putin, construido sobre una mentira (que él no tenía intención de atacar) que, hay que decir, convenció a muchos pero no a EEUU. Lo más natural es plantearse: si Putin es el archienemigo de Washington, EEUU intervendrá militarmente en Ucrania. Eso en teoría, al menos por ahora, no va a pasar. EEUU no quiere escalar el conflicto militar con una potencia nuclear y, además, no cuenta con la herramienta de la OTAN porque Ucrania no miembro de la OTAN así que no tiene derecho a ser defendida por sus ejércitos.

Así que Biden y la UE han anunciado sanciones, que serán duras, pero que no han amedrentado a Putin en el pasado.

Lo que queda preguntarnos ahora mismo es: ¿cuándo va a parar Putin? ¿Qué es lo que espera conseguir? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que mi compañero Íñigo Sáenz de Ugarte explica muy bien cuáles son las motivaciones políticas e históricas del líder ruso, que nunca creyó que hubiera razones para que Ucrania fuera un estado independiente de Rusia. Y otra cosa que cabe preguntarse: ¿quién le puede convencer de que pare? Anoche Macron llamó a Putin, pero no van por ahí los tiros, sino más bien por China y por las oligarquías rusas que sientan amenazados sus negocios en el exterior.

En Moscú y otras ciudades rusas hemos visto manifestaciones en contra de la guerra. Hay que decir que no son masivas. Quizá por el miedo a la represión y de hecho se han producido cientos de detenciones. En España, como en otros países, ha habido concentraciones de ucranianos que viven aquí en contra de lo que ven desesperados en los medios de comunicación.

Reacciones en España . El Gobierno ha condenado el ataque, Pablo Casado (¿te acuerdas de lo importante que era ayer Pablo Casado?) ha ofrecido “el respaldo del PP al Gobierno” y no hay mucha polémica. Hay quien piensa que todo el que combata el imperialismo americano es, por definición, “de los buenos”. De hecho hay quien piensa que combatir al imperialismo americano significa automáticamente ser de izquierdas. Bajo ese mantra confuso se ha abrigado durante décadas a Vladímir Putin, a quien han defendido o evitado criticar líderes y colectivos de izquierdas en muchos países. En España, la izquierda está rompiendo esas amarras, ha sacado a pasear el “No a la guerra” también contra Putin y le señalan (también) como imperialista. El Partido Comunista, Unidas Podemos, Yolanda Díaz (y Pablo Iglesias) o Alberto Garzón han manifestado su rechazo a la guerra iniciada por Rusia y a la figura de Putin, sin que eso evidentemente signifique dar por buenas las políticas americanas.

Que no se te pase

Ayuso no es tonta y ha elegido el día en que se declara una alarmante guerra a las puertas de Europa para admitir que su hermano no cobró solo 55.000 euros de la empresa que consiguió un contrato con la Comunidad, sino que efectivamente fueron los 283.000 que denunció Casado.

A la calle sin paro. La justicia europea concluye que Espa√Īa¬†discrimina a las trabajadoras de hogar¬†por negarles el paro. Es una sentencia hist√≥rica. Hablaremos pronto sobre este tema en el podcast.

‚ÄúYo he sufrido violencia sexual¬†y cada vez que usted dice que la violencia machista no existe, le est√°n diciendo a mujeres como yo que lo que nos ha pasado es una ficci√≥n‚ÄĚ. Se lo ha dicho la secretaria de Estado de Igualdad, √Āngela Rodr√≠guez, a una diputada de Vox.¬†Y se ha hecho viral.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Cuántos habitantes tiene Ucrania: 12 millones, 6 millones o 44 millones?

Rosa - ¿Qué programa presenta y dirige la periodista Ana Pastor en La Sexta?

Amarillo -¿Desde qué año Vladímir Putin ocupa el poder Rusia, alternando el cargo de primer ministro y el de presidente?

Marrón - ¿Quién es el presidente del Partido Popular?

Verde - ¿Cómo se llaman las orugas cubiertas de pelos urticantes que son una plaga entre los pinares de España?

Naranja - ¿Juegan equipos rusos en las competiciones europeas de fútbol como la Champions League?

Respuestas

Azul - 44 millones.

Rosa - El objetivo

Amarillo - 1999

Marrón - Pablo Casado.

Verde - Procesionarias

Naranja - Sí

El lunes nos leemos de nuevo. Que todo vaya bien.

Un abrazo,

Juanlu.