Malgrat la tempesta perfecta que ha provocat la pandèmia, l'aposta per la innovació continua erigint-se en una taula de salvació per al nostre teixit productiu. Les estadístiques demostren que les empreses que incorporen R+D+i són les que millor resisteixen els envits de les crisis. Són més productives, exporten més i creixen molt més ràpid que la resta en un context global cada vegada més volàtil.

La innovació obri nous nínxols de mercat, genera oportunitats de negoci i eleva la competitivitat, tant de les empreses com dels territoris. De fet, la R+D+i incideix de manera directa en la renda per càpita, que ascendeix significativament a les regions que més hi inverteixen.

Però en l'era de la nanotecnologia i la intel·ligència artificial no és possible innovar sense incorporar el coneixement i les tecnologies que es generen en les universitats, els instituts tecnològics i els centres d'investigació. L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) actua com a punt d'unió per a propiciar la cooperació de totes les baules del sistema. Un esforç col·lectiu que es plasma en projectes en col·laboració com els que acrediten aquests exemples.

Dispositiu precís i manejable per al diagnòstic de l'ull sec

Cinc milions d'espanyols pateixen ja les molèsties associades a la síndrome de l'ull sec. Sense un sistema eficaç de diagnòstic, la seua incidència no ha fet més que augmentar com a conseqüència, entre altres, de l'envelliment i de l'ús diari de pantalles.

No obstant això, la comunitat mèdica comptarà en breu amb un sistema ràpid i precís per a detectar aquesta malaltia. La Unitat Científica d'Innovació Empresarial (UCIE) de l'Institut de Neurociències, finançada amb fons de l’AVI, ha desenvolupat un dispositiu de diagnòstic innovador amb l'Institut de Biomecànica de València (IBV), que ha contribuït de manera decisiva a la miniaturització i construcció del prototip.

Cadena de subministrament i distribució capdavantera

Com pot millorar la tecnologia la cadena de subministrament d'una empresa? És possible predir quina quantitat de productes necessitaran els nostres clients? L'empresa ceràmica Colorker fa dos anys que treballa per a optimitzar aquests processos. En el marc d'un projecte finançat per l’AVI, ha incorporat tecnologies com la intel·ligència artificial i el machine learning a la gestió del magatzem i la logística.

Ara funcionen amb precisió gràcies a l'Institut Tecnològic d'Informàtica (ITI) i la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, que han ajudat a configurar un sistema capaç de predir i proposar comandes i planificar el transport, optimitzant així el funcionament de tota la cadena.

Bioplàstics a partir de residus urbans

Cada dia es depositen en els abocadors milers de tones de residus rebutjades als nostres pobles i ciutats. Però, i si el nostre fem permetera generar productes de valor afegit com ara plàstics biodegradables? Aquest és el punt de partida de la col·laboració de RPB, filial de Simetria Grup, amb l'Institut Tecnològic de la Indústria Agroalimentària (AINIA), que ha obtingut la matèria primera per a produir bioplàstics a partir de deixalles.