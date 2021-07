Aprendre a exhumar fosses del franquisme: un curs d’estiu d’especialistes forenses per a localitzar soldats republicans afusellats

La desena de places per al curs teòric i pràctic d’arqueologia i antropologia forense que organitzen els especialistes d’Arqueoantro aquest estiu s’han esgotat ràpidament. Entre el 9 i el 15 d’agost se celebra a Vistabella del Maestrat, un municipi de la comarca de l’Alcalatén, un curs peculiar per a aprendre les claus de les faenes d’exhumació de les fosses comunes del franquisme. Durant quasi una setmana els alumnes participaran en les faenes d’exhumació d’una fossa que té entre cinc i set soldats republicans enterrats en el Mas del Collet. Els soldats, situats en una zona de trinxeres, es van rendir davant les tropes franquistes quan els revoltats van entrar a Vistabella el 3 de juny de 1938. Pel que sembla, malgrat la rendició, van ser afusellats, segons els testimoniatges orals.

Miguel Mezquida, director d’Arqueoantro (un grup d’arqueòlegs i antropòlegs especialitzat en faenes d’exhumació, molt actiu en les fosses del cementeri de Paterna), assegura a elDiario.es que els soldats estan enterrats en “una mena de tàlveg que feien servir d’abeurador en el mas, que és la masia típica del Maestrat”. “El van aprofitar per ficar-los dins i els familiars van poder instal·lar-hi una mena de monòlit”, afig Mezquida.

La desena d’alumnes rebrà una tanda de quatre hores de classes pràctiques als matins, a peu de fossa, i a les vesprades els cursos de caràcter teòric, impartits per una desena d’especialistes com l’historiador Vicent Gabarda, l’investigador del Grup per la Revolta de la Memòria Històrica de Castelló (GRMHC) Juan Luis Porcar, la historiadora, antropòloga i doctora en Arqueologia Andrea Moreno, el director antropològic d’Arqueoantro Javier Iglesias o l’arqueòleg Álex Calpe, entre altres.

“Uns quants companys explicaran les aplicacions de les noves tecnologies, com la fotogrametria, la companya que sol portar la restauració explicarà la manera de netejar materials que apareixen en el context de la Guerra Civil i el franquisme”, assenyala Mezquida, que destaca que el curs, cofinançat per la Diputació de València, inclou totes les disciplines: arqueologia, antropologia forense i restauració.

Es tracta del cinqué curs que imparteix Arqueoantro centrat en l’exhumació de soldats enterrats en l’anomenat front de Llevant. “En les exhumacions de soldades en el front sempre hem tingut una manca important de subvencions”, lamenta Mezquida. Gràcies al finançament de la delegació de memòria històrica de la Diputació de València, l’equip ha pogut reflotar el curs, acreditat oficialment. L’historiador Antonio Giner, col·laborador del GRMHC, ha dut a terme la investigació sobre la fossa dels soldats republicans.

“S’hi apunta gent de tota mena”

“És un curs de reciclatge per a qualsevol persona de l’àmbit que vulga treballar en contextos forenses, s’hi apunta gent de tota mena a qui li interessa el tema, hem tingut fins i tot familiars de víctimes i sol haver-hi molts arqueòlegs, historiadors, antropòlegs, metges forenses i documentalistes, a més de gent a qui li interessa la memòria històrica”, detalla Mezquida. “És una formació tan específica que en les universitats no se sol donar”, postil·la.

Així doncs, aquest estiu el grup Arqueoantro no para de treballar. La meitat de l’equip romandrà en el cementeri de Paterna, on actualment treballen en la fossa 114, en què han exhumat ja mig centenar de cossos, i l’altra meitat es desplaçarà a Vistabella del Maestrat per impartir el curs i excavar en el Mas del Collet. Com que el curs tan sols dura una setmana, “si no s’acaba d’exhumar la fossa, ens hi quedarem per acabar la faena”, assegura Mezquida, que fa la broma que els organitzadors del curs passaran part d’agost en la zona més fresca del territori valencià en contrast amb la calor sufocant del cementeri de Paterna.

A més del finançament de la Diputació de València i, en menys mesura de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, els organitzadors del curs també compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vistabella del Maestrat, governat per Compromís, per organitzar activitats destinades als veïns de la localitat.