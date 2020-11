El 'Grup per la Recerca de la Memòria Històrica' crea una base de datos con más de 80.000 referencias sobre el pasado de las comarcas castellonenses

Todos aquellos internautas interesados en la historia de las comarcas castellonenses, ya sean investigadores académicos o particulares, cuentan con una nueva herramienta online que les facilitará la búsqueda. El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló ha colgado en su página web una base de datos con más de 80.000 referencias a documentos, revistas, libros y periódicos centrados en el periodo de la II República, la Guerra Civil y el franquismo. La gigantesca base del datos ha sido elaborada por el historiador y bibliotecario Joan Antoni Andrés (Castelló, 1963). "Llevo construyéndola desde hace más de veinte años, más que nada porque soy muy aficionado a la historia local", explica Andrés a elDiario.es.

Los más de 80.000 documentos referenciados incluyen libros, revistas y boletines de distintas localidades castellonenses, así como los periódicos Heraldo de Castellón (sus contenidos entre 1931 y 1938), Mediterráneo (1938-1968) y Levante. "Sobre la Guerra Civil he vaciado el Heraldo de Castellón que contiene noticias importantes y relevantes", dice Joan Antoni Andrés, miembro del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló. El investigador pretende aportar un "punto de vista amplio" sobre la historia de Castelló: "He recogido incluso los precios de los productos básicos en la posguerra".

"Me gusta mucho pisar archivos, he ido mucho al municipal y al de la Diputación", cuenta Andrés, que trabaja en la biblioteca de la Universitat Jaume I de Castelló. Aunque la base de datos (en permanente construcción) es únicamente de referencias, muchos de los documentos están disponibles en la red (por ejemplo, los del archivo municipal). En las notas de cada referencia, la base de datos indica dónde se puede localizar el documento o revista.

Mucha gente de las comarcas de Castelló pedía información a Joan Antoni Andrés, sabedores de los tesoros documentales que conserva tras dos décadas pateando archivos públicos. Así, el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló decidió finalmente subir todas las referencias a su web.

El historiador se ha interesado singularmente por el periodo del primer franquismo, una época de represión y oscuridad que se alargó casi cuatro décadas, hasta la muerte del dictador Francisco Franco. "Es un periodo de una precariedad increíble, en los periódicos se ve que se vigilaban los campos para que no se robaran naranjas o se recogieran del suelo", defiende Andrés. De la República, en cambio, "he tenido una impresión más favorable, en ese periodo en el Heraldo de Castellón se ve cómo transcurre la vida normal hasta el golpe de Estado de 1936". El periodo de la posguerra, analizado por el historiador Juan Luis Porcar en una monografía de referencia, supone el fin de una "época de esperanza" y el paso al periodo "oscuro" de la dictadura. "Leyendo los periódicos se puede ver lo oscura y negra que fue aquella época", dice Andrés.