Seminario de medio mandato

Recuperación y presupuestos, asuntos sobre la mesa de un nuevo seminario del Gobierno del Pacto del Botánico

El Gobierno valenciano del Pacto del Botánico retoma su costumbre de celebrar seminarios cada seis meses para hacer balance y plantearse objetivos de cara al futuro. El anterior se celebró en octubre de 2020 en Cofrentes y Ayora y la secuencia quedó interrumpida por el impacto de la pandemia de COVID-19.

Este fin de semana los miembros del Consell vuelven a reunirse en el cuarto de esos encuentros de la legislatura -el undécimo desde que llegó al poder la izquierda en 2015-. Aunque la intención inicial fue convocarla en La Vila Joiosa y Altea, esta vez la cita es en Benassal y Albocàsser, y coincide aproximadamente con la mitad del mandato.

Uno de los asuntos sobre la mesa es la negociación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana, que el año pasado, poco después del seminario del Consell, dio pie a un choque estruendoso de la vicepresidenta Mónica Oltra con la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler cuando intentó lograr mejoras en algunas de sus asignaciones y acabó denunciando que habían manipulado su presupuesto sin consentimiento.

Esta misma semana, Iniciativa del Poble Valencià, el partido de Oltra dentro de Compromís, ha apuntado que "en estos momentos se necesitan vacunas, prevención y unos presupuestos de la Generalitat que ayuden a superar la crisis". Según la formación ecosocialista, "para superar la situación derivada de la pandemia se necesitan unos presupuestos que refuercen de forma decidida las políticas sociales, que ayuden a reactivar nuestra economía para facilitar la creación de puestos de trabajo, centrándose en el apoyo a las personas jóvenes, y que promuevan políticas para la sostenibilidad medioambiental".

La cuestión radica en que los socios del pacto, el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, acuerden unas prioridades políticas de cara a los Presupuestos de 2022, marcadas por la recuperación tras la pandemia y que después Hacienda se ponga a cuadrar las cuentas.

El presidente eleva el tono sobre la "inaplazable, imprescindible e irrenunciable" reforma de la financiación autonómica

Ximo Puig fue tajante en un acto en Madrid, al asegurar que la reforma de la financiación autonómica es "inaplazable, imprescindible e irrenunciable". El presidente valenciano ve cómo desde la oposición, el nuevo líder del PP, Carlos Mazón, le presiona con ese tema y cómo sus socios de Compromís en el Consell apuntan a la convocatoria de algún acto reivindicativo frente a los problemas que hacen que el Gobierno de Pedro Sánchez no encuentre el momento de emprender esa reforma, pendiente desde que hace més de un lustro caducó el actual sistema.

No fue solo ese tema el que ocupó su intervención en un foro organizado por Europa Press. Puig desplegó sus argumentos a favor de una visión federal de España y propuso una descentralización de organismos del Estado, así como medidas contra el dumping fiscal que ejerce Madrid.

Dentro de la campaña para hacer visible la diversidad de los territorios y, muy concretamente, de normalizar las relaciones con Catalunya, visitó València el exministro de Sanidad Salvador Illa, ahora líder de la oposición parlamentaria en aquella comunidad autónoma. Illa se entrevistó con Ximo Puig y estuvo en un acto con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que unos días antes recibió al expolítico convergente Josep Antoni Duran i Lleida.

No hace mucho tampoco que Puig participó en Barcelona en unas jornadas del Cercle d'Economia, organización similar a AVE, y que se produjo la cumbre valenciano-balear en Palma de Mallorca. Uno de los pasos más significativos en la "normalización" de relaciones será la entrevista entre Puig y el presidente catalán, Pere Aragonès, para la que desde el Palau de la Generalitat Valenciana ya se está preparando el terreno.

Algo pasa en la policía de Paiporta

"Cuando el policía me acompañó a casa, intentó besarme". Este testimonio y otros parecidos de víctimas de violencia de género atendidas por agentes locales de Paiporta ha puesto en evidencia que algo pasa en la Policía Local de esa localidad de l'Horta Sud.

El enfrentamiento con el Ayuntamiento, gobernado por un pacto del PSPV-PSOE y Compromís, viene de lejos y se ha convertido en una guerra interna de un sector de agentes con sus mandos y con la responsable de violencia de género, que ha tenido que soportar comentarios como este: "No se puede estar por la central policial con mallitas marcando el culito, aquí está lleno de hombres". El comentario le ha costado un expediente a un oficial.

La alcaldesa, la socialista Maribel Albalat, ha asegurado que no tolerará "actitudes machistas" y ha indicado que el Ayuntamiento de Paiporta tomará medidas. Desgraciadamente no es el único municipio en el que la agentes de la Policía Local se enfrentan a los responsables municipales con actitudes poco claras. En Paiporta precisamente, se produjo un episodio con el mando de la Guardia Civil en la localidad, que habló de "partirle las piernas" a la entonces alcaldesa, Isabel Martín, de Compromís. El autor del comentario, que había tenido incidentes con agentes del cuerpo en otros destinos, fue trasladado.

-Una universidad privada paga el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y la de la Iglesia no. Un hospital público como La Fe o uno privado paga también ese impuesto pero un hospital católico no. El Ayuntamiento de València quiere que la Iglesia pague el IBI por ese tipo de actividades económicas no relacionadas con el culto y ha encargado un informe jurídico con la intención de ingresar dos millones de euros por ese concepto en 2022.

-La mesa interdepartamental de la Generalitat Valenciana que analiza las medidas ante la pandemia ha acordado extender el toque de queda de los 32 municipios actuales donde se está aplicando a 77 para contener los contagios mientras se acelera la vacunación de los jóvenes que están en la veintena.

-Los tres activistas juzgados por detener en València, en marzo de 2019, un autobús de la organización ultraconservadora Hazte Oír que llevaba en su carrocería el lema "Stop feminazis" y una imagen de Hitler han resultado absueltos de los delitos de discriminación, desórdenes públicos y coacciones. Solo han recibido una multa de 180 euros por un delito leve de daños.

Vuelve este mes de agosto la Filmoteca d'Estiu, en su emplazamiento de los jardines del Palau de la Música de València, con un aforo limitado al 75% de las 915 localidades disponibles y uno de los tres ciclos dedicado de forma especial al cineasta valenciano Luis García Berlanga, a quien se rinde homenaje en el centenario de su nacimiento.

