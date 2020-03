10 documentales sobre empatía animal para ver en cuarentena

Toca quedarse en casa, para salvar vidas, para luchar juntos contra una epidemia que nos ha recordado la fragilidad vital, conectando a todos una vez más con la responsabilidad suprema que nos vigila: el cuidado de los seres no humanos. Mientras ponemos en acción una de nuestras habilidades superiores, la colaboración, es un excelente momento para alimentar la empatía por los seres sin voz. Aprovechemos para ver, tal vez volver a ver, películas que nos tocan y elevan, compartiendo emociones y pensamiento, ideas y resoluciones, gracias a la magia y capacidad movilizadora del cine documental.

Son diez títulos en una lista muy personal, que van de lo imprescindible a lo sorprendente, pasando por historias poéticas y en otras ocasiones ventanas a la pesadilla. Escoge, ordena, y disfruta con un ciclo de historias reales que nos mueven y conmueven en el centro de nuestra empatía animal.

Proyecto Nim

(James Marsh, 2011)

Una conmovedora historia narrada con maestría por el creador del Man on Wire, que combina entrevistas, recreaciones dramáticas e imágenes de archivo para contar en detalle el experimento que apartó recién nacido a un joven chimpancé de su madre y fue criado por una humana, bajo la premisa de lograr hacer que hablara y se comunicara como un hombre. Las implicaciones éticas, la inmersión en el mundo de los laboratorios y experimentos con animales, y la arrebatadora existencia de Nim te secuestra durante hora y media, sobrecogido, entre sonrisas y sollozos, mientras navegas totalmente identificado con la vida y la tortura de un hermoso ser que busca su lugar en un mundo de humanos confundidos.

Muy recomendable ver en programa doble con Unlocking The Cage (Chris Hegedus, D.A. Pennebaker, 2016), la fascinante lucha de un grupo de activistas para obtener el reconocimiento legal de persona no humana a un chimpancé similar a Nim.

*disponible en Filmin y Prime Video

Tyke Elephant Outlaw

(Susan Lambert, Stefan Moore, 2015)

Este poco conocido documental es una gran historia para comprender la alienación salvaje de los elefantes en los circos. Tyke Fuera de la Ley hace alusión a un episodio sucedido en Honolulu en 1994, cuando una elefante mató a su domador delante de miles de espectadores de un circo, huyendo despavorida por la ciudad hasta que fue abatida a tiros en plena calle. Con un estilo de reportaje periodístico, y gracias a la opinión de testigos, expertos, activistas y profesionales de los espectáculos de circo, se construye una opinión veraz sobre la máxima crueldad que han sufrido durante siglos los animales que son raptados y obligados a entretener a los espectadores de circos, zoos y todo tipo de espectáculos con animales salvajes.

*disponible en Netflix

Leviathan

(Lucien Castaing-Taylor, Verena Paravel, 2012)

Este fascinante, hipnótico y asfixiante viaje al interior de un buque factoría es uno de mis documentales favoritos, de cualquier género. Oscuro, sin diálogos, con un diseño de sonido hiperrealista, una aproximación original y rompedora para acercarnos a la pesca industrial, y de paso hundirnos en la demonización transformadora de las personas que trabajan despiezando peces para ser congelados y llevados a los mercados de medio mundo.

Recomendación: verlo en total oscuridad y ojalá en una pantalla grande o proyector.

*disponible en YouTube

Grizzly Man

(Werner Herzog, 2005)

Este documental dirigido por el muy poco animalista Herzog, a pesar de la presencia algo cargante de su director en momentos clave del film, es una fascinante historia de amor exacerbado por los animales. El spoiler y excusa argumental del documental, la historia de Timothy Treadwell, loco enamorado de los osos grizzly que acabó atacado y comido vivo por uno de ellos, no minimiza una de las historias de amor profundo por los animales jamás vista por la cámara.

*disponible en Filmin

Yo Galgo

(Yeray López Portillo, 2018)

Hay muchas películas de perros, o sobre galgos, pero lo hermoso de esta historia es su narración en primera persona, el viaje iniciático del director a la realidad terrorífica de los galgos en España, con imágenes impactantes y testimonios excepcionalmente sinceros en cuanto a la cría y explotación de una de las razas caninas más hermosas que existen.

Alerta: querrás adoptar media docena de galgos al acabar la película.

*disponible en Filmin y Vimeo on Demand

TRAILER:

https://vimeo.com/323812482

The Ghosts In Our Machine

(Liz Marshall, 2013)

Si hay una persona que representa el compromiso y la dedicación a denunciar el sufrimiento y la explotación animales es Jo-Anne Mc Arthur. Conocida por sus libros We Animals y Captive, este documental acompaña a la la fotógrafa canadiense de una manera íntima y cercana, precisamente en la preparación del primer libro, y nos acerca al trabajo incansable de activistas que como ella trabajan para generar conversación y militancia, desde la sencillez, la humildad y el talento, por encima incluso de su bienestar personal. Es una película inspiradora y hermosa por la gran capacidad que tienen algunos seres humanos de resistir y cambiar nuestro destino como opresores especistas, abriendo la puerta a nuestra innata empatía animal.

*disponible en YouTube

Unity

(Shaun Monson, 2015)

Si existe una película y una persona que ha convertido a millones en veganos son Earthlings (Terrícolas) y su productor y director, Shaun Monson (también productor de Dominion). Si bien su primer documental es un trabajo entre lo filosófico, lo enciclopédico y lo evangelizador, su última creación es aún más ambiciosa en planteamientos, más enraizada en lo espiritual y con una enorme ambición de trascendencia, enlazando todas las luchas de opresión social, así como una apelación directa al camino de mejora personal que cada humano debe autoexigirse. A pesar de arrancar con un plano secuencia de 3 minutos rodado en un matadero, arrancando donde nos dejaba Earthlings, el documental cuenta con un elenco de narradores insuperable: Aaron Paul, Anjelica Houston, Ben Kingsley, Casey Affleck, Common, Ellen DeGeneres, Geoffrey Rush, Helen Mirren, Jessica Chastain, Joaquin Phoenix…

Un documental único y sofisticado que ilustra como ninguno la interrelación de la liberación animal con la propia liberación humana frente a sus esclavitudes de la sociedad occidental capitalista.

*disponible en YouTube

The Cove

(Louie Psihoyos, 2009)

No importa que hayas visto este documental una vez, es maravilloso volver a verlo en compañía. No solamente es un demoledor trabajo de investigación y denuncia sobre los delfinarios y las capturas salvajes de delfines en Japón (en la isla de Taijii), sino que además activa e ilusiona sobre la capacidad de las personas para actuar y cambiar las cosas desde el activismo.

Si os gusta tanto como a mí os recomiendo encontrar y ver Racing extinction (2015) y el superéxito The Game Changers (2018). Es sin duda un realizador con olfato y talento para combinar impacto social y éxito comercial.

* disponible en Prime Video y Filmin.

Blackfish

(Gabriela Cowperthwaite, 2013)

Este documental lo cambió todo, porque, además de recaudar 2,5 millones de dólares en los cines de todo el mundo, inició una ola de conversación y compromiso que puso contra las cuerdas a los acuarios y empresas explotadoras de animales, como los circos. Conmueve, remueve y moviliza como pocas películas, y es maravillosa para ver en familia y explicar por qué nunca nunca jamás vamos a ir a un zoo o un acuario.

*disponible en Filmin y Prime Video.

Santa Fiesta

(Miguel Ángel Rolland, 2016)

No está muy bien citarse a uno mismo, pero lo hago porque a fecha de hoy es el único documental que existe dedicado a denunciar la tortura y muerte de animales en los festejos religiosos españoles. A pesar de que dos de las fiestas retratadas en el film han dejado de hacerse tal y como las vemos en su metraje, la lista de fiestas de maltrato animal en nombre de Dios ha seguido creciendo, sobre todo por la necesidad de los ganaderos de mantener viva la venta de animales. Tengas o no tengas pueblo, vayas o no vayas a estos festejos, es quizás una buena ocasión para ver en familia, incluso con los más pequeños, estas imágenes y comentar para enmendar. Para que dejen de existir, seas o no seas creyente en las vírgenes y santos patrones que bendicen estos horrores.

Si no lo has visto todavía, por temor a la crudeza de las imágenes, comentar que es mucho menos dura de lo que puede parecer, si lo comparas con otros documentales de esta lista.

*disponible en Filmin

Si quieres explorar más títulos antiespecistas o de empatía animal, en IMDB voy actualizando una lista que incluye clásicos y propuestas algo más eclécticas.