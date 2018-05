La Biblioteca Insular proyecta este martes la película ‘I’m not there’ sobre la vida de Bob Dylan

El espacio Fronterizos de la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria exhibe el día 8 de mayo, a las 19.00 horas, la película realizada en 2007 por el cineasta norteamericano Todd Haynes, I’m not there.

La proyección se enmarca en la programación impulsada por el mencionado espacio del citado centro bibliotecario, centrada en esta ocasión en escudriñar la dimensión de la figura del creador y músico Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura 2016 y Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2007.

Coordinado por Armando Javier Álamo Rodríguez y Kevin Jesús Rodríguez Brito, ambos graduados en Lengua Española y Literaturas Hispánicas por la ULPGC, ‘Fronterizos’ nos propone esta cinta inspirada en la vida y música del cantante Bob Dylan, y título a su vez de una de sus canciones. Estrenada en España nada menos que con tres años de retraso fue bien recibida por la crítica.

I'm not there no se resigna a la idea de que en su objeto de estudio exista una sola identidad: el discurso se disgrega en seis microrrelatos que se entrecruzan, dominados por distintos actores -que no encarnan tanto versiones de Dylan como aspectos parciales de su personalidad y su mito- y en los que Haynes varía de clave estética, del falso documental al western psicodélico o el pastiche felliniano. La estrategia de Haynes evita esa mecánica del cine biográfico que consiste en coger una vida y convertirla en una narrativa -por lo general, de redención o de ascensión y caída-, pero no deja de reducir un enigma (Dylan) a la condición de funcional figura articulada en seis ideas básicas.

Con guion de Todd Haynes y Oren Moverman, I’m not there (producida por el denostado Weinstein) es un viaje poco convencional a la vida de Bob Dylan. Seis actores retratan a Dylan de lo público a lo privado, pasando por lo fantástico, tejiendo un rico y colorido retrato de este icono americano. El filme consta de varias historias cuyos protagonistas son de lo más heterogéneo: Woody (Marcus Carl Franklin) es un niño negro de once años que siempre está huyendo. Robbie (Heath Ledger), un artista mujeriego que vive en la carretera. Jude (Cate Blanchett), un joven andrógino, es estrella del rock. John (Christian Bale), un ídolo folk que se convierte en evangelista. Y Billy (Richard Gere) es un famoso fugitivo.

El espacio Fronterizos proseguirá diseccionando durante junio la figura y la obra de este autor, considerado un creador fundamental para entender la cultura y la sociedad de finales del siglo XX, cuyas canciones, auténticos himnos generacionales, le han convertido en un mito para millones de personas en todo el mundo.

Así, el 12 de junio, Daniel Fyfe, profesor de la ULPGC y experto en literatura estadounidense y la contracultura de los años 60, protagonizará un debate alrededor del músico nacido en Minnesota, en 1941.

Las canciones de Dylan han ejercido una influencia global desde que en 1962 se publicara su primer disco. Su estilo, que inicialmente bebía de las fuentes del folk se electrificó en 1965 con Highway 61 Revisited –considerado como uno de los discos más importantes de la historia de rock− y desde entonces ha desarrollado una trayectoria fundamental. Cuando el 13 de octubre de 2016 la Academia Sueca le otorgó el premio Nobel de literatura, estaba reconociéndolo como una de las voces más influyentes de la cultura de los últimos cincuenta años.

Dos años en la frontera

El Espacio Fronterizos ha llevado a cabo en la Biblioteca Insular en estos dos últimos años 14 sesiones alrededor de un título significativo de la literatura universal. Entre los autores y autoras de referencia han figurado William Burroughs, Amélie Nothomb, Ernst Jünger, Nobokov, Belén Gopegui, Boris Vian, Félix de Azúa, Javier Cercas, Emma Cline, Marian Engel o Torborg Nedreaas.

Según explican los coordinadores del espacio Fronterizos, los materiales de los que se seguirá nutriendo incidirá en “una literatura cruda y explícita, marcada por un fuerte carácter filosófico que podría impulsar el debate en torno a temas político-sociales muy vigentes en la actualidad, y hacernos reflexionar sobre si la sociedad ha superado o solventado realmente los problemas de desigualdad que existen entorno a ciertos temas y minorías que siguen estereotipadas”.

Tanto Ramírez como Rodríguez estiman que “mucha de la literatura elegida ha marcado a infinidad de lectores de diferentes generaciones y, actualmente, sigue teniendo esa frescura rebelde y transgresora que tuvo en su día para afrontar los desafíos que la sociedad actual exige”.