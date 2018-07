El Cabildo organiza este fin de semana Animundo, la primera feria para animales de compañía que se hace en Gran Canaria

El mundo de los animales de compañía tiene una cita este fin de semana con Animundo, la primera feria especializada que se realiza en Gran Canaria sobre este sector y que contará con exhibiciones, exposiciones, charlas, talleres y hasta una pasarela de adopciones por donde pasarán hasta cuarenta perros del Albergue Insular para facilitar su adopción responsable.



Esta iniciativa del Cabildo de Gran Canaria será en Infecar el viernes y sábado 6 y 7 de julio de 10.30 a 20.00 horas. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, lanzó un mensaje de responsabilidad a los dueños de animales de compañía para abrir "nuevos espacios cotidianos" en los que disfrutar con las mascotas, dado que "gran parte de la sociedad grancanaria empieza a ver a sus animales como parte de su familia y, al igual que en otras muchas partes del mundo, quiere hacer vida con ellos".



El consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, consideró que eventos como Animundo "ayudan a demostrar que con compromiso y responsabilidad es posible hacer una vida normal con animales". Tal es así que, en el caso de los perros, durante las dos jornadas de duración de Animundo podrán entrar al recinto ferial "con sus acompañantes humanos", siempre y cuando tengan al día la cartilla de vacunación y cuenten con el chip identificativo.



El consejero de Desarrollo Económico, Raúl García Brink, por su parte, destacó que con la celebración de Animundo el Cabildo apuesta por dar visibilidad "a un sector en claro crecimiento que hasta ahora debía irse fuera" para conocer las últimas tendencias en su ámbito. Como el objetivo principal es el de promocionar los beneficios de la adopción responsable de animales, no se permite la promoción o venta de mascotas durante la celebración de la feria.



Animundo cuenta con cuatro espacios diferenciados, además del espacio exterior, con una zona de ponencias que contará con charlas de personalidades como el adiestrador Nacho Sierra, una pasarela de adopciones por el que desfilarán los perros con pases a las 11, 13 y 17 horas de cada día junto a un puesto de gestión de adopciones para que el animal no tenga que volver al Albergue, ya que lo que realmente necesitan es un hogar.



No faltará una zona de exhibiciones caninas y, por último, un estand principal, el del Albergue Insular de Animales, con animación y actividades donde quien lo desee podrá informarse y hasta adoptar un nuevo compañero de vida tras consultar en una pantalla el listado de animales disponibles aparte de los exhibidos en la pasarela.



El Cabildo de Gran Canaria alumbra Animundo para situarla como punto de encuentro de todas aquellas personas que promueven la salud, el cuidado, el bienestar y la tenencia respetuosa de animales de compañía, además de dar a conocer las últimas novedades en productos y servicios relacionados con el sector. Además de los amantes de los animales en general, las protectoras, veterinarios, peluquerías, tiendas de alimentación, centros de estética y adiestradores, entre otros servicios, tienen un espacio estos días en Infecar.



Solo en la capital grancanaria hay censados cerca de 65.000 animales de compañía, que pueden llegar a los 120.000 animales en toda la isla, aunque hay que contar con que la mayoría de los gatos domésticos no suelen figurar en las estadísticas. Con todo, más del 80% de los perros y gatos que son abandonados en Gran Canaria carece del chip identificativo que deberían llevar por ley.



Toda la información sobre la I Feria de Animales de Compañía está disponible en www.animundo.es