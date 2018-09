Escalivada de atún, sushi de cochino negro y tiramisú de gofio, en los espectáculos de cocina en vivo de Gran Canaria Me Gusta en grandes superficies

Escalavida, sushi, raviolis y tiramisú elaborados con productos de Gran Canaria serán solo algunas de las recetas que se podrán disfrutar en las demostraciones de cocina en vivo que realizará el Cabildo en el marco del programa Gran Canaria Me Gusta en diez grandes superficies para promocionar la excelente materia prima de la Isla.



Quesos, bizcochos, almendras, frutas, cochino negro, café de Agaete, berros de Firgas, gofio, morcilla de Teror, cebolla roja de Gáldar y atún de Mogán serán los grandes protagonistas de los platos que realizarán los cocineros de la Federación Gastronómica de Canarias en septiembre y noviembre para atraer a los consumidores y demostrarles las excelentes propiedades nutricionales que tienen.



Esta novedosa propuesta arranca el 13 de septiembre para contribuir a incrementar la comercialización de los productos de los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario y pesquero de Gran Canaria en los principales mercados locales y regionales, explicó el presidente insular, Antonio Morales, durante la presentación de esta iniciativa. Todo ello para generar demanda, por ende producción, y con todo, avanzar hacia mayores cotas de soberanía alimentaria, ahondó.



Por medio de la marca Gran Canaria Me Gusta, el Cabildo ha dado ya respuesta a la falta de canales de comercialización para el producto de la tierra gracias al apoyo de las grandes superficies que se han adherido al programa, se han convertido en sus socios, y han acogido cartelería específica para que los consumidores reconozcan los productos de Gran Canaria, detalló la consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, junto al de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, quien volvió a reiterar el apoyo insular al sector primario.



Las empresas de alimentación que han apostado por el producto local son Spar Gran Canaria, Unide, Alcampo, Makro, El Corte Inglés, Dinosol y los Mercados de Vegueta, Central, del Puerto y de Altavista. Y será en sus instalaciones donde se harán estas demostraciones gastronómicas con la colaboración de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, siempre implicada con el Cabildo en el trabajo por la soberanía alimentaria.



Gran Canaria Me Gusta es un trabajo conjunto de las áreas de Industria y Comercio, Soberanía Alimentaria, Turismo y Desarrollo Económico para lograr una actuación que tenga en cuenta todas las vertientes necesarias para lograr el objetivo, lo que también ha permitido dar a conocer los productos de la Isla en el nacional e internacional por medio de expediciones a encuentros profesionales como como Alimentaria en Barcelona y el Salón Gourmet de Madrid.



El programa también ha puesto en contacto a los directores de compra de las grandes superficies con los productores en una Jornada Profesional celebrada durante la Feria Gran Canaria Me Gusta para crear nuevas sinergias y oportunidades de negocio.



Las empresas adheridas dan ahora un paso más en su colaboración y ofrecen sus instalaciones para acoger las exhibiciones de cocina en vivo para que los consumidores descubran cómo utilizar los productos locales en exquisitas recetas.



Diez demostraciones hasta el 23 de noviembre



La primera de las diez demostraciones será este jueves 13 de septiembre en el Spar Plaza de la Feria a las 18.30 horas. Allí el chef David Morera preparará una mini ensalada de encurtidos y queso del Buen Pastor.



Por su parte, el supermercado Unide de El Tablero de Maspalomas acogerá al día siguiente, el 14 de septiembre a las 13 horas, la demostración de Aridani Alonso, que elaborará un tiramisú de gofio con bizcocho de almendras, mientras que en Alcampo, el día 15 a las 17 horas, Ivonne Hernández preparará una pizza de frutas y bolitas canarias a base de plátanos, gofio y galletas para el público infantil.



Las instalaciones de Makro serán el 21 de septiembre a las 12 horas el escenario de la elaboración de un lingote de calabaza encurtida con láminas de atún enmarinado de hinojo y mermelada de pimienta palmera a cargo de Ágata Da Costa. El Hiperdino de Los Alisios acogerá el día 22 a las 19 horas la demostración de Kevin Santana, que preparará una escalivada de verduras con espuma de queso de pajonales y crujientes de millo.



La última exhibición de septiembre será el 29 en el Mercado de Vegueta. En sus instalaciones Francisco Medina hará a las 12 horas un maki-sushi de cochino negro en pako.



El día 2 de noviembre a las 12 horas en el Mercado de Altavista, Fabián Maldonado cocinará raviolis invertidos de solomillo de cerdo relleno de setas de Moya con glaseado de café de Agaete, esférico de queso de Firgas y aire de berros. Por su parte, Carlos Escobar hará un uromaki de vieja, calabacín, mojo verde y crujiente de puerro y gofio el día 3 a las 13 horas en el Mercado del Puerto.



El Corte Inglés de Siete Palmas será el escenario de la demostración de Abraham Santana, quien el día 15 a las 19 horas preparará Ferreros de morcilla de Teror con mermelada de cebolla roja de Gáldar. La iniciativa concluirá el 23 de noviembre a las 12 horas en el Mercado de Vegueta, con la exhibición de Ruiman Déniz de cómo se hace un cochino negro a baja temperatura con puré de patatas anisadas y demi glacé para cerrar este delicioso festín para los sentidos.