La ONCE premia a la Fundación para el Transporte Adaptado de Gran Canaria por su compromiso con la inclusión

La Fundación Canaria para el Fomento del Transporte Especial Adaptado dependiente del Cabildo de Gran Canaria ha sido galardonada en los Premios Solidarios ONCE Canarias 2018 en la categoría de Administración Pública, ya que sin este servicio, las personas con discapacidad no tendrían acceso a un transporte público.



Este apartado premia precisamente los programas y proyectos que trabajan en la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión, la accesibilidad universal y la supresión de barreras físicas, de la comunicación y mentales que favorezcan la igualdad de oportunidades para todas las personas.



La ONCE reconoce así a personas, entidades, instituciones o medios de comunicación por su labor solidaria en beneficio de la inclusión social, la autonomía, la accesibilidad universal y que sean ejemplo de buenas prácticas, en sintonía con los valores del Grupo Social ONCE, cuya gala contó con la participación del presidente del Cabildo, Antonio Morales, para entregar uno de los premios y del consejero insular de Transportes y presidente del Patronato de la Fundación, Juan Francisco Trujillo, para recoger galardón por la labor del transporte adaptado.



Tanto el presidente insular como el consejero del área agradecieron el reconocimiento de la ONCE y en especial al Consejo Territorial de Canarias por este reconocimiento celebrado en el Teatro Guiniguada.



Trujillo hizo extensivo el reconocimiento al equipo humano de la Fundación. “Quiero compartir este Premio con los conductores, administrativos y la dirección que con su trabajo y compromiso hacen posible la labor de la Fundación”, agregó.



Los usuarios de la Fundación en 2017 ascendieron a 891, 78 más que en 2016, y realizó un total de 22.733 servicios de transporte, con las mismas tarifas que en años anteriores, y renovó su flota con 10 nuevos vehículos de 9 plazas adaptados a personas con movilidad reducida, más seguros, confortables y de menor consumo de combustible.



Los beneficiarios del servicio son todas las personas con discapacidad que tengan movilidad reducida y no puedan acceder al transporte público regular por la existencia de barreras que lo impiden.



El servicio se presta de forma colectiva y traslada a los usuarios desde su vivienda u otro lugar hasta el destino y de vuelta a su origen los 365 días del año en todos los municipios de la Isla gracias a un equipo integrado por tres personas con discapacidad, un gerente y diez conductores.



De este modo la Fundación cumple el doble objetivo de prestar servicio a las personas con discapacidad y además da trabajo también a personas con discapacidad pues es un centro especial de empleo, destacó el consejero.



La Fundación colabora habitualmente con los grandes eventos deportivos y culturales de la Isla como el Gran Canaria Maratón, el campus de verano de baloncesto en silla de ruedas del Club Econy o la Semana Europea de la Movilidad.