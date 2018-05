La plaza de Santa Ana celebra el Día de Canarias con juegos tradicionales, gastronomía y un concierto de Efecto Pasillo

Los aledaños de la popular Plaza de Santa Ana del casco histórico de Vegueta se llenarán este martes de juegos tradicionales, teatro infantil, pasacalles con los tradicionales papagüevos, artesanos y la mejor gastronomía y productos de la Isla desde las 17.00 horas hasta que a las 20.00 horas tome el relevo la mejor música folclórica sobre el escenario instalado con motivo de amplio programa de actos previsto por el Cabildo grancanario con la colaboración del Ayuntamiento capitalino para celebrar el Día de Canarias.

El Cabildo, que tras el éxito del programa del pasado año no ha dudado en diseñar una nueva jornada festiva, empezará el programa con atención al público infantil, que tendrá su cita de 17.00 a 19.30 horas en la plaza del Pilar Nuevo, donde disfrutará de los juegos de antaño y del espectáculo teatral y musical La ratita presumida, que cuenta con guión y dirección de Mari Carmen Sánchez y Víctor Formoso, y que se desarrolla en la ciudad ficticia de Animalópolis con Alexia Rodríguez en la piel de la protagonista.

A las 18.30 partirá el colorido y animado pasacalles con la popular Banda de Agaete y los papagüevos desde el Parque de San Telmo para dirigirse hacia la plaza del Pilar Nuevo y concluir en la plaza de Santa Ana, donde el Cabildo tendrá preparadas las carpas que ofrecerán productos artesanos y gastronomía canaria hasta la medianoche.

La oferta musical dará comienzo en Santa Ana a las 20.00 horas con la actuación del grupo íntegramente formado por mujeres Encantadoras. Esta formación grancanaria, que lleva más de diez años en el panorama de la música popular de las Islas, mantiene una línea de trabajo que refleja la música de la otra orilla con la que Canarias ha tenido unos lazos culturales notables, desde México a Venezuela, pasando por Argentina o Cuba.

Encantadoras, que nació a comienzos del año 2006 impulsado por Mariví Cabo y Carmen Pérez, posee en el mercado discográfico tres trabajos: Sueño de Mujer, su primer larga duración, Diciembre y un recopilatorio denominado genéricamente Encantadoras. En 2016 presentaron en el Alfredo Kraus su gran espectáculo conmemorativo de su década titulado Maraua.

Seguidamente, a las 21.15 horas, se celebrará un encuentro de cantadores con algunos de los mejores solistas del folclore de Canarias, en cuyo cartel figuran Beatriz Alonso, Carla Vega, Yeray Rodríguez, José María Dávila y Pedro Manuel Afonso.

Beatriz Alonso compagina los escenarios con su labor como profesora de canto. Ha participado en proyectos de Los Gofiones, José Antonio Ramos, la Gran Canaria Big Band o Mestisay, entre otros, mientras Yeray Rodríguez es ampliamente conocido por su incesante trabajo alrededor de la recuperación y difusión entre las nuevas generaciones de la décima y el verso.

José María Dávila es otro de los verseadores más populares de Canarias. Natural de La Atalaya de Santa Brígida es asiduo de los más destacados eventos de repentistas organizados en las islas, como Verseando con Ingenio. El moganero Pedro Manuel Afonso, uno de los solistas más valorados del folclore canario, posee un amplio y poderoso registro vocal, así como una depurada técnica que le permiten interpretar cualquier tipo de obra y género con su particularísimo color de voz y sorprendente tesitura. Ha publicado hasta la fecha los discos Cabañuelas y Barbecho.

Los actos previstos por el Cabildo de Gran Canaria con motivo del Día de Canarias tendrán su instante más esperado cuando la banda Efecto Pasillo haga su aparición a las 22.30 horas sobre el escenario.

Pocos grupos han sabido suministrar la medicina del “buenrollismo con la precisión casi farmacológica” que aplican los grancanarios Iván Torres, Nau Barreto, Arturo Sosa y Javier Moreno, que derraman alegría y bonhomía, que evocan las tardes de sol, pieles de bronce y agua salada con solo plantar sus pies sobre el escenario.

El grupo ofrecerá un amplio repertorio en el que no faltarán títulos como Mi fortuna, No importa que llueva, Hueles a fresa, Pan y mantequilla, Carita de buena o Cuando me siento bien.

Fundada en la isla de Gran Canaria en 2007, Efecto Pasillo triunfa en todo el país desde sus inicios y también en varios países de Sudamérica. En 2010 debutaron con el lanzamiento de su álbum homónimo Efecto Pasillo y con uno de sus grandes hits, Chacho. Su estilo musical combina gran variedad de sonidos que van desde el rock, pasando por el pop y el funk, hasta la música latina.

Finalmente, a las 12.00 de la noche, se producirá el espectacular final de fiesta con la explosión de los atronadores fuegos artificiales que iluminarán la noche de Vegueta para cerrar esta intensa jornada prevista para la víspera del Día de Canarias.