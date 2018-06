El dúo String Shots protagoniza el nuevo concierto de ‘Músicas Paralelas’ en el CAAM

El dúo String Shots, compuesto por dos de los mejores músicos de blues de Canarias, Reinaldo Rivero y Alberto Gulias, protagoniza el nuevo concierto programado por el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) dentro del ciclo de Músicas Paralelas.

La actuación en directo tendrá lugar este viernes 8 de junio, a las 20.00 horas, en la terraza del centro de arte contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración de Heineken.

String Shots es un proyecto instrumental que combina en sus conciertos diferentes géneros y estilos musicales con un repertorio cuidadosamente seleccionado. El virtuosismo de Reinaldo Rivero a la guitarra, unido a la percusión de Alberto Gulias, transporta a la audiencia en sus actuaciones a una experiencia única, en un viaje sensorial a través de estilos como swing, pop, soul, blues, bossa, bolero, rumba, smooth o gypsy jazz.

En el concierto interpretarán un repertorio compuesto por canciones célebres de la historia de la música como Time after time de Cyndi Lauper, Lucky Southern de Keith Jarrett, Before you go de George Benson, Come together de Lennon y McCartney o Europa de Santana.

Entradas

La entrada general en el CAAM es libre y gratuita, si bien los conciertos tienen un precio de cinco euros, con descuento del 50% para personas desempleadas, mayores de 65 años, estudiantes de centros de enseñanza reglada, titulares de carné joven, integrantes del colectivo Amig@s del CAAM y personas con discapacidad. Las entradas pueden adquirirse el mismo día del concierto o de forma anticipada, en la recepción del centro.