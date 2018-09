Casi 300 personas aportan ideas para bajar el consumo energético de los municipios del Pacto por los Alcaldes de Gran Canaria

Cerca de 300 ciudadanos de ocho municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía han participado en las jornadas organizadas por cada ayuntamiento con el Cabildo de Gran Canaria para definir las acciones que pondrán en marcha para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40 por ciento antes de 2030.



El Pacto de los Alcaldes es un programa de la Comisión Europea considerado la mayor iniciativa urbana del mundo en materia de clima y energía, según explicó el consejero responsable del Consejo Insular de la Energía, Raúl García Brink, quien explicó que se trata de una iniciativa a la que las administraciones locales se adhieren voluntariamente pero asumiendo el compromiso de alcanzar la reducción marcada por Europa.



Una vez adheridos al Pacto, los ayuntamientos firmantes deben desarrollar un Plan de Acción que recoja todas las medidas que el municipio acometerá desde su adhesión y hasta el año 2030 para lograr esa reducción del 40 por ciento de las emisiones, para lo que cuentan con un ingeniero cada uno puesto por el Cabildo.



Además, cada uno acoge jornadas de participación ciudadana para debatir temas de medio ambiente y energía, como equipamientos e instalaciones municipales, transporte y movilidad, y promoción y gestión de la energía, entre otras, y proponen acciones concretas que serán recogidas después en cada Plan de Acción.



La selección de los proyectos y actuaciones que se recogerán en los planes de acción y que serán acometidos en los próximos años serán fruto, por tanto, de las decisiones que se adopten en cada municipio, gracias a la participación “fundamental y totalmente decisoria” de los ciudadanos. Es el último paso antes de enviar los Planes de Acción a Europa para que certifique su validez, aclaró el consejero.



Por eso, además de las jornadas de participación ciudadana que ya han celebrado Valsequillo, Ingenio, Santa Brígida, Valleseco, Agüimes, Tejeda, Moya y Firgas, los ayuntamientos abren otra ventana para realizar aportaciones con un formulario disponible en la web del Consejo Insular de Energía para recoger posibles proyectos y actuaciones sobre eficiencia energética y energías renovables, propuestas que también contribuyen a la toma de decisiones de cada consistorio.



Se trata por tanto de que no solo los vecinos, sino también agentes económicos, asociaciones, colectivos y entidades del municipio, puedan decidir las medidas de ahorro y eficiencia energética, así como de adaptación al cambio climático que requiere el municipio.



Los vecinos, una vez aprobado y publicado el Plan, también podrán verificar que realmente se están poniendo en marcha las acciones y que dicho documento se revisa y actualiza cada dos años, como establece Europa.



Cabe destacar que los planes de acción obligan a los ayuntamientos a hacer un análisis profundo de sus instalaciones, de su consumo energético y de lo que se está gastando, lo que ya provoca que empiece a tomar medidas incluso antes de haber finalizado el Plan de Acción.



10 municipios adheridos



Desde que en octubre de 2016, el Consejo Insular de Energía se convirtiera en coordinador en Gran Canaria del Pacto de los Alcaldes ante la Comisión Europea, se han adherido a la iniciativa diez municipios: Agüimes, Firgas, Gáldar, Ingenio, Santa Brígida, Tejeda, Telde, Valleseco, Valsequillo y Moya.



Los ayuntamientos firmaron un convenio con el Consejo Insular de la Energía por el que el órgano del Cabildo asumió el compromiso de ofrecer a los ayuntamientos orientación y apoyo técnico para el desarrollo de los Planes de Acción. Este organismo insular facilita a cada uno de los ayuntamientos un técnico especializado en asuntos energéticos, egresado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para que la adhesión al Pacto no suponga al ayuntamiento una sobrecarga de trabajo.



La administración local acoge a este trabajador, con el que ya han manifestado en varias ocasiones estar encantados por la implicación y el trabajo que realizan, siempre bajo la coordinación del propio Consejo y el Instituto Tecnológico de Canarias.



En los últimos meses, el Consejo Insular de Energía ha continuado apoyando a los once municipios restantes para facilitar su adhesión al Pacto de los Alcaldes, mientras coordina el desarrollo de los planes de acción de los municipios ya adheridos.



En una segunda fase ya se han adherido a través de sus plenos otros nueve ayuntamientos y los dos restantes (Mogán y San Bartolomé de Tirajana) lo harán en sus próximas sesiones plenarias y próximamente el Cabildo ya podrá firmar el convenio con estos once ayuntamientos. “Estamos muy satisfechos de que los 21 municipios de la Isla vayan a estar comprometidos” con los objetivos del Pacto de los Alcaldes que ya han asumido cerca de 7.000 municipios de la Unión Europea, apostilló García Brink.