Rafael Hernando, mártir de las televisiones

Rafael Hernando está haciendo campaña en la provincia de Almería. Intenta romper el muro de silencio que ha rodeado al Partido Popular en esta legislatura. Te imaginas a Hernando suplicando atención entre sus votantes: verá, he sido diputado suyo estos últimos cuatro años, pero quizá no lo sepan porque las televisiones me tienen marginado. He sido portavoz del grupo parlamentario del PP, pero TVE nunca se ha dignado a asistir a mis comparecencias. Me ofrecieron comentar un partido del Mundial de balonmano entre Egipto y Eslovenia y estuve a punto de aceptar para poder pillar algo de pantalla. Este aislamiento es insoportable. A veces, mis hijos no me reconocen.

Lomana y Rajoy, una buena pareja. EFE

Echemos cuentas. Están RTVE, cuyos directivos son nombrados por el Gobierno (y alguno como Somoano estaba realmente preocupado por que los programas de entretenimiento incluyeran ideas gratas al partido), y las medios públicos autonómicos, que durante la mayor parte de la legislatura estaban controlados por gobiernos del PP. Luego vienen las privadas, con Antena 3, que tiene desde hace muchos años una excelente relación con el PP, como prueban las amables entrevistas de Gloria Lomana a Rajoy. Telecinco ha intentado tener su propio romance, pero el PP está más por la monogamia. La Sexta es otra cosa, porque, ante el panorama monocolor, vio que había una oportunidad comercial que hacía rentable en términos de audiencia e interés informativo contar con programas políticos en los que los nuevos partidos no estaban vetados.