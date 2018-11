Astún, estreno 09 NOVIEMBRE18 Truchas-Malacara modo"skimo"

Hola amigos



Parece que este año, rememorando el cojonúo 2008, quizás los que vamos por debajo de los remontes en ocasiones, nos adelantemos a ellos como ese glorioso 15 de noviembre de esa temporada en que surcamos las laderas de Collarada Reportaje: Collarada expres-ski 15 Noviembre 2008

Pese a que ya ha abido gente por arriba, yono pude hasta ayer viernes 09, y tras terminar en el tajo, me subí para comenzar a foquear (aproximar) sobre las 14.



Salida muy tarde, de 14:10 a 16:00, para poder recoger a la cría un poco después en Jaca



Día espléndido esa hora, Sol de justicia a esas horas, tempero muy agradable, pero que dejaba algo delicadas las laderas de solana sin anclajes, no hay que olvidar que los aludes no saben quién somos ni entienden de que es la 1ª capa de la temporada. Cero (0) viento, incluso en la cima del Malacara a 2.268m smiling smiley





Porteo hasta 1.875m, justo un poco después del cruce de pistas Toboganes y Anayet. Ahí, foqueo con poca base, pero suficiente hasta entrar en la zona de acumulación un poco más arriba.









Truchas, ya con buena capa, esperando a la apertura, y su ibón aún sin congelar ni estar tapado









Estampa invernal ya sin duda en el Malacara











Cabecera del Valle del Aragón, ready to go











Un flanqueo por esa vertiente, abriendo huella desde abajo, claro, me deja en el collado de Astún, desde donde las vistas como sabéis son magníficas



























El Midi d´Ossau, con mis zapatillas de runner invernal









Y el Pincho, más feliz que una perdiz











Canal Roya, con la majestuosa Cara Norte del Anayet, que ya está esperando a que vayamos a treparla









Descenso por lo recto desde la cima, donde varias "ensaimadas rodadoras" hacen que opte por salirme de la trayectoria del tubo, y como además voy realmente torpe, primer día y nieve algo costra, aparte las limitaciones personales, donde la nieve se deja, consiguiendo NO tocar ni una piedra









Desde luego, un verdadero placer para los sentidos (y el ansia viva) mirar para atrás a ver la firma y poder estrenarse a 9 de noviembre, a mitad de otoño, y sin reventar los esquises







Un saludo, y hasta pronto amigos