Corredor de la Izquierda de la Muralla de Tortiellas S5.2 E2 (Candanchú) 05 abril 2018

Hola amigos



Jueves madrugador, 5 de abril de este fantástico 2018 en lo que a nieve se refiere, sin viento, -1ºC en la base de Candanchú, y se intuye que hoy va a ser un día con un Sol de Justicia.





Hoy ha sido mañana de entreno "psico", en un recorrido de algo menos de 1 hora y 1/2 de esquí-alpinismo con un poco de todo, foqueo un ratín por pista, luego fuera, después unas transiciones buscando intentar subir por el corredor Mari Carmen Rosique de la Muralla de Tortiellas, y comprobando la podredumbre de la nieve, y alguna purguilla de la parte alta de la nevada de ayer, retrepada y acceso por la pista.







Luego, me he ido a buscar la entrada del corredor de la izquierda, que ya intenté hace un par de semanas y me eché atrás por el elevado riesgo que suponía debido al peligro de aludes en esa parte.





Ni es frirraidin ni pollas, es un descenso estilo "Amarrategui Segurola", buscando llegar abajo como salgo de arriba, enterito y agustito, con el equipo que me suelo mover por ahí cuando foqueo, esquís de 65mm de patín y 750gr con fijaciones, y botas ligerillas, blanditas y comodonas.



















Creo que con esto, cuelgo esquís por esta temporada y paso a roca







Unas fotos del sitio, que sigue enamorándome día a día























Un saludo y hasta pronto