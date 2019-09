"Vía de los Brigadas" 200m/6a, Tobazo, Rioseta

Hola amigos





Pues tras una temporada de parón del blog, para variar, vuelta al ruedo, se nota la falta de nieve.... y tiempo....



Hoy me toca contar en 1ª persona la ampliación de la oferta para escaladores en el Valle de Rioseta, concretamente en la Cara Sur del Monte Tobazo, tan conocido por los que frecuentamos este Valle del Aragón.

















La "Vía de los Brigadas", abierta el 11 de septiembre del 2019 por Adriano Martín Cófreces “Pincho” y Miguel Piñeiro, es la última creación de la pared, y la única en las que es totalmente obligatorio el material flotante para poder escalarla con seguridad relativa.



La ruta, busca la línea más lógica para atravesar unos techos que hay a 200 metros del suelo, y que llevaba mirando desde hace unos años, y pospuesto una y otra vez por falta de tiempo y compañeros.



Hasta que ha llegado el otro Brigada, Miguel, destinado a Jaca, y nos asomamos para comprobar que se podía pasar sin seguros fijos los techos, que era el objetivo inicial, dar un paseo metiendo cacharrines…



Sin duda alguna, costará que se repita, y menos habitualmente, ya que el hecho de tener que proteger la práctica totalidad del recorrido echa para atrás a las nuevas hornadas de escaladores deportivos de pared.



Siguiendo la tónica de la minoría silenciosa que NO quiere vías ultrachapadas, hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Hay si no recuerdo mal, 6 bolts y 2 clavos en todo el recorrido (aparte "R,s" . En general, se protege bien y con buenos emplazamientos, y cuando hay alejes, la roca es buena y la dificultad no excesiva (en su grado).



A cambio, roca bastante buena, escalada asequible que no fácil, y espectáculo asegurado en el techo y la travesía posterior.



El V+ de monte confirmado colocando seguros flotantes es el único requisito que se recomienda para acometer su escalada. Grado máximo, 6a. V+ obligado y bien obligado.



Es la hermana pequeña de los otros recorridos, que llegan hasta los 500 metros, pero creo que compensará su poca longitud con el hecho de tener que protegerse para poder escalarla, siendo juguetona, de leer bien, buscar buenos emplazamientos, atravesar bajo un techo en travesía con friends con un patio elegante, y rápida para estar en la montaña......



Como siempre que la vía es nueva, tocar todo antes, hemos limpiado mucho, pero ya sabéis...



Reuniones montadas, posible rapelar en caso de necesidad. Una vez en la R4, mejor salir por arriba, y rapelar por la Torrijos.



Material: Juego completo tótem negro-naranja, semáforo alien, BD 3, 12 cintas largas.



Descenso andando por el paso del arbolito 45´, rapelando por la Torrijos, 20m a la derecha de la úlitma “R”, 3x55m, similar.



Para iniciar la ruta, subir por los trepaderos a la izquierda de la Torrijos, por terreno de IIº, hasta llegar a un bolt con un cordino rosa chillón en la repisa de la R2 de la Torrijos.

















VÍA DE LOS BRIGADAS, 200m/6a (V+/A0+ obl)







2-3h



L1, 55m/IVº, sin misterio, en diagonal a izquierdas, por la roca limpia, algún resaltillo antes de la R1.



L2, 40m/V+, Muro de agujeros, se protege alegre con totems. Tendencia izquierda después, hasta llegar a una columna gris oscura, subir recto y pasarse a la izquierda. Parabolt (25m) en una placa antes de entrar en la última parte, de leer bien y proteger con cuidado antes de entrar a la "R". Clavo en la repisa para proteger la llegada.



L3, 25m/6a, Bolt en salida, roca a tantear. Diedro tumbado en travesía a izquierda hasta colocarnos bajo un bolt que nos protege la entrada a la placa. Recto hasta el primer techo, donde hay otro bolt arriba. Ir a la izquierda a la repisa y "R".



L4, 25m/6a, Salir a derecha, bolt antes de entrar al techo. Seguirlo, precioso, buena roca y canto. Después de desplomes, Bolt antes de seguir la travesía tras techo y nada hasta "R".



L5, 55m/Vº, Salir recto, buscando emplazamientos y hacia derecha en travesía. Clavo a unos 25 metros con cordino azul para marcar camino y proteger pasito de placa.











Unas pocas fotos y repor







Una vista del itinerario desde abajo

















Y aquí, mi gran amigo Miguel, y mi fiel Ueli











Largo 1, fácil, trepadero de IIIª con algún paso suelto de IVª











.





Largo 2, quizás el más delicado de la vía, a proteger casi en su totalidad, excepto un parabolt a 25 metros, mejor no caerse....

Y( no es difícil, quizás V+, pero hay que leer la roca jijijiji

.



















































.

Largo 3, Salida en travesía a tantear, salida a placa, protegida por bolt, tirón de unos cuantos metros hasta el siguiente y travesía a la reunión. Siempre a izquierdas

























.



Un chelfi de los 2 brigadieres











.



El 4º largo, es la guinda del pastel







Travesía bajo el gran techo, asequible y que se protgege a cañón











El Pincho más feliz que una perdiz









Vista atrás, no ha salido muy largo, pero placentero













Un parabolt asegura la salida de los techos a unas placas fáciles pero improtegibles, hasta la R4.













Y ya no tenemos más fotos, pero lo que queda es facilón, y hay un clavo con cordino azul que indica un poco el camino a seguir....

.

El techo, un sueño atravesado









Y las birras de celebración







.



.



Un saludoooooo